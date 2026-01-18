Rendkívüli

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

Rövidpályás gyorskorcsolya EbShort Trackrövidpályás gyorskorcsolya

A magyar sportoló ijesztő esése után azonnal le kellett állítani az Eb-futamot

Tiborcz Dániel nagyot esett a férfi 1000 méter reményfutamában a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, ezért a délutáni programban már nem áll rajthoz. A magyar gyorskorcsolyázó beütötte a fejét és agyrázkódást szenvedett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 12:56
Tiborcz Dániel agyrázkódást szenvedett az Eb-n Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tiborcz Dániel korábban 500 méteren a tizedik helyen végzett az Eb-n. A hosszabb távon a sikertelen pénteki selejtezőt követően a vigaszág első fordulójából továbbjutott, majd a negyeddöntőbe jutásért rendezett második körben elsodorta őt kicsúszó belga riválisa. 

Tiborcz Dániel nagyot esett az Európa-bajnokságon
Tiborcz Dániel nagyot esett az Európa-bajnokságon (Fotó: Illyés Tibor)

A magyar versenyző a palánkba csapódást követően feltett kezével azonnal jelezte, hogy nem tud egyből felállni, ezért azonnal leállították a futamot.

Agyrázkódást szenvedett a magyar sportoló az Eb-n

A milánói téli olimpiára készülő Tiborcz végül saját lábán hagyta el a pályát, majd elkezdték vizsgálni az orvosok, és az új startnál már nem állt rajthoz.

Nicky Gooch, a magyar válogatott brit vezetőedzője elárulta, hogy Tiborcz agyrázkódást szenvedett, ezért a délutáni programban, így a vegyes és a férfi váltó döntőjében sem lép jégre.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, s az Európa-bajnokság a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.