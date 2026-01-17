Centiken, majd óriási ostobaságon múlt, lesz-e magyar érem az Európa-bajnokságon

Nagy sorozata folytatására készült a magyar válogatott Tilburgban: a széria 2006-os kezdése óta zsinórban a huszadik rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n is érmet szerzett volna. Szombaton két számban láthattunk magyar korcsolyázót a döntőben: Mun Vondzsun 1500 méteren jutott be a fináléba, s a döntőben szerepelhetett a női váltónk is.

Mun Vondzsun közel volt hozzá, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya Eb első döntőjében megszerezze a magyar érmet Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura női váltó Eb-éremmel kárpótolta volna magát, miután ebben a számban az olimpiai kvalifikáció nem jött össze a mieinknek.

Rövidpályás gyorskorcsolya Eb: bukások és kizárás, magyar érem

A franciákkal hamar összeakadt a magyar csapat, a dupla bukásból előbbiek jöttek ki jobban. Aztán Végi már szorosan a rivális nyomában volt, amikor elesett, innentől kezdve nem volt kérdés, hogy a negyedik helyen ér célba a magyar váltó.