Centiken, majd óriási ostobaságon múlt, lesz-e magyar érem az Európa-bajnokságon

A hollandiai Tilburgban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Eb második napján négy döntőt rendeztek, ezek közül kettőben volt magyar érdekeltség. A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura összeállítású női váltó negyedik helyen ért célba, de a franciák megbüntetése után bronzérmes lett. Férfi 1500 méteren Mun Vondzsun drámai csatában maradt le a dobogóról, ötödik lett.

2026. 01. 17. 17:49
Somodi Maja és Végi Diána Laura is tagja volt a női váltónak, mindketten első felnőtt rövidpályás gyorskorcsolya Eb-érmüket szerezték Fotó: MTI/Illyés Tibor
Nagy sorozata folytatására készült a magyar válogatott Tilburgban: a széria 2006-os kezdése óta zsinórban a huszadik rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n is érmet szerzett volna. Szombaton két számban láthattunk magyar korcsolyázót a döntőben: Mun Vondzsun 1500 méteren jutott be a fináléba, s a döntőben szerepelhetett a női váltónk is.

Moon Wonjun közel volt hozzá, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya Eb első döntőjében megszerezze a magyar érmet
Mun Vondzsun közel volt hozzá, hogy a rövidpályás gyorskorcsolya Eb első döntőjében megszerezze a magyar érmet Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura női váltó Eb-éremmel kárpótolta volna magát, miután ebben a számban az olimpiai kvalifikáció nem jött össze a mieinknek.

Rövidpályás gyorskorcsolya Eb: bukások és kizárás, magyar érem 

A franciákkal hamar összeakadt a magyar csapat, a dupla bukásból előbbiek jöttek ki jobban. Aztán Végi már szorosan a rivális nyomában volt, amikor elesett, innentől kezdve nem volt kérdés, hogy a negyedik helyen ér célba a magyar váltó.

Magyarország mégis bronzérmet ünnepelhetett: a simán harmadik helyen, de körhátrányban haladó franciák ugyanis az utolsó kanyarban akadályozták a hollandokat előzni készülő olaszokat. A felesleges és súlyos szabálytalanságért a francia váltó sárga lapot kapott, a dobogón Hollandia, Olaszország, Magyarország lett a sorrend.

Azaz tovább él a magyar sikersorozat, zsinórban a huszadik rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n is szereztünk érmet.

A nőknek egy egyéni döntőt rendeztek szombaton: 1000 méteren a hazai testvérpár ünnepelhetett, Xandra Velzeboer nyert, húga, Michelle lett az ezüstérmes. Somodi Maja a B döntőben korcsolyázhatott, a kilencedik helyen zárt ebben a számban.

Centiken múlt a magyar érem a férfiaknál

Szintén B döntős volt férfi 500 méteren Tiborcz Dániel, ő 10. lett. Nagyon közel járt viszont első Eb-érme megszerzéséhez Mun Vondzsun: a dél-koreai születésű magyar korcsolyázó 1500 méteren az utolsó kanyart még a harmadik helyen kezdte meg, de az utolsó métereken ketten is megelőzték.

A hollandok a férfiaknál is parádéztak, Jens van’t Wout mindkét szombati egyéni finálét megnyerte, 500 méteren pedig kisajátította a dobogót a hazai válogatott, amely eddig egyetlen aranyat sem engedett át vendégeinek.

Minden magyar váltó Eb-döntős

A rövidpályás gyorskorcsolya Eb vasárnap fejeződik be, az utolsó versenynapon öt döntőt (női 500 és 1500 méter, férfi 1000 méter, férfi és vegyes váltó) rendeznek.

A vegyes váltónk Somodi, Mun, Nógrádi Bence, Végi összeállításban bejutott a fináléba. A férfi váltó elődöntőjében a lettek befutóemberét az utolsó kanyarban megelőzte Mun a döntőért, s bár vizsgálták az esetet, végül a letteket büntették, úgyhogy mindhárom váltószámban döntőbe jutott Magyarország egysége az Eb-n.

