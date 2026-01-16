Jászapáti Petrarövidpályás gyorskorcsolyatéli olimpia 2026Tiborcz DánielLiu fivérek

Újabb testvérpár esett ki a Liu fivérek után, de így is folytatódhat a magyar sikersorozat

Minden más téli sporthoz hasonlóan a rövid pályás gyorskorcsolya 2025/26-os idényének csúcspontja is a milánó–cortinai téli olimpia lesz, ám pénteken, az ötkarikás játékok megnyitója előtt három héttel még Európa-bajnokság kezdődik a sportágban. Magyar érmekre az Eb-n van jobb esély, a kontinenstornán már jóval a Liu fivérek színre lépése előtt, 2006-ban kezdődött a sikerszériánk, s Liuék távozása után is folytatódott. Idén a Jászapáti testvérek is hiányoznak, nélkülük próbálja meg a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott zsinórban a huszadik Eb-jét is legalább egy dobogós hellyel zárni.

Koczó Dávid
2026. 01. 16. 5:25
A nélküli magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott még az Eb-re készül, de az idei fő verseny a milánó–cortinai téli olimpia lesz Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A sportág nagyhatalmának számító Hollandia, közelebbről Tilburg ad otthont a 2026-os rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságnak, amely a februári milánó–cortinai téli olimpia előtti utolsó fontos verseny lesz. A tavalyi Eb-n Jászapáti Petra történelmi aranyérmet szerzett 500 méteren, ő viszont a mostani idényt sérülése miatt kihagyja, s lemarad az Eb-ről öccse, Jászapáti Péter is, az ő esetében az olimpiai indulásra jó az esély. Ma már ez a testvérpár a legnagyobb hiányzója a magyar csapatnak, miután a korábban Eb-ken is sikert sikerre halmozó Liu fivérek évek óta kínai színekben versenyeznek.

A Liu fivérek távozása óta Jászapáti Petra nyert Eb-aranyat magyar rövidpályás gyorskorcsolyázóként, de most sérüléséből lábadozik
A Liu fivérek távozása óta Jászapáti Petra nyert Eb-aranyat magyar rövid pályás gyorskorcsolyázóként, de most sérüléséből lábadozik Fotó: AFP/Ronny Hartmann

A rövid pályás gyorskorcsolya azon sportágak közé tartozik, amelyben nagy a különbség a globális (vb, olimpia) és a kontinentális (Eb) csúcsesemények között, s ezt a magyar válogatott is rendre kihasználta.

Rövid pályás gyorskorcsolya Eb: magyar éremsorozat

Legutóbb 2005-ben fordult elő, hogy magyar érem nélkül zárult az Európa-bajnokság, pedig azóta 2022-t leszámítva minden évben rendeztek Eb-t, azaz az idei esemény zsinórban a huszadik lehet a sorban, amely hoz magyar dobogós helyet.

– Jó érzés lenne, ha tudnánk folytatni ezt a remek sorozatot. Ez most az eddigi legnehezebb lesz a sérült Jászapáti Petra nélkül, de nem lehetetlen – mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos, a magyar sportági szövetség ágazati igazgatója, hozzátéve, hogy Európán belül sem feltétlenül a legerősebb mezőny gyűlik majd össze.

Az olimpia évében az Eb sokadlagos szerepet tölt be. Az eredményességünk nagyban múlik majd azon is, hogy más országok hogyan viszonyulnak a kontinensviadalhoz, mert például a belgák legjobbjai kihagyják.

 

Magyar csapat Liu fivérek és Jászapáti testvérek nélkül

A magyar csapat viszont a lehetőségekhez képest a legerősebb összeállításában szerepel Tilburgban. A teljes idényről lemaradó Jászapáti Petra mellett öccse, Jászapáti Péter, valamint Kónya Zsófia sem egészséges.

A magyar Eb-keret

  • Férfiak: Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Mun Vondzsun, Granasztói Ádám, Csizmadia Márk
  • Nők: Somodi Maja, Végi Diána Laura, Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara Összehasonlításképpen az olimpiai keret – ha mindenki egészséges lesz – így néz majd ki: Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Mun Vondzsun, Jászapáti Péter, Somodi Maja, Végi Diána Laura.

– Mindig minden versenyen a legjobbat szeretnénk nyújtani, azaz jó lenne érmeket nyerni, de persze idén az olimpia van fókuszban. A célkitűzést éppen ezért óvatosan fogalmaznám meg, a férfi- és a női váltótól is azt várjuk, hogy döntős legyen – mondta a brit vezetőedző, Nicholas Gooch.

A döntő a két említett váltótól nem túlzó elvárás, hiszen az olimpiai selejtező rangsorban mind a férfi-, mind a női staféta a negyedik legjobb európai csapat volt – csakhogy amíg a férfiaknak ez ötkarikás kvótát ért, addig a nőknek nem. A négyes döntőbe jutástól pedig már nincs messze a dobogós sorozat folytatása sem.

Pénteken érmeket még nem osztanak, szombaton négy (férfi 500 és 1500 m, női 1000 m és váltó), vasárnap öt döntőt (férfi 1000 m és váltó, női 500 és 1500 m, vegyes váltó) rendeznek az Európa-bajnokságon.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu