Újabb testvérpár esett ki a Liu fivérek után, de így is folytatódhat a magyar sikersorozat

A sportág nagyhatalmának számító Hollandia, közelebbről Tilburg ad otthont a 2026-os rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságnak, amely a februári milánó–cortinai téli olimpia előtti utolsó fontos verseny lesz. A tavalyi Eb-n Jászapáti Petra történelmi aranyérmet szerzett 500 méteren, ő viszont a mostani idényt sérülése miatt kihagyja, s lemarad az Eb-ről öccse, Jászapáti Péter is, az ő esetében az olimpiai indulásra jó az esély. Ma már ez a testvérpár a legnagyobb hiányzója a magyar csapatnak, miután a korábban Eb-ken is sikert sikerre halmozó Liu fivérek évek óta kínai színekben versenyeznek.

A Liu fivérek távozása óta Jászapáti Petra nyert Eb-aranyat magyar rövid pályás gyorskorcsolyázóként, de most sérüléséből lábadozik Fotó: AFP/Ronny Hartmann

A rövid pályás gyorskorcsolya azon sportágak közé tartozik, amelyben nagy a különbség a globális (vb, olimpia) és a kontinentális (Eb) csúcsesemények között, s ezt a magyar válogatott is rendre kihasználta.

Rövid pályás gyorskorcsolya Eb: magyar éremsorozat

Legutóbb 2005-ben fordult elő, hogy magyar érem nélkül zárult az Európa-bajnokság, pedig azóta 2022-t leszámítva minden évben rendeztek Eb-t, azaz az idei esemény zsinórban a huszadik lehet a sorban, amely hoz magyar dobogós helyet.

– Jó érzés lenne, ha tudnánk folytatni ezt a remek sorozatot. Ez most az eddigi legnehezebb lesz a sérült Jászapáti Petra nélkül, de nem lehetetlen – mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos, a magyar sportági szövetség ágazati igazgatója, hozzátéve, hogy Európán belül sem feltétlenül a legerősebb mezőny gyűlik majd össze.

Az olimpia évében az Eb sokadlagos szerepet tölt be. Az eredményességünk nagyban múlik majd azon is, hogy más országok hogyan viszonyulnak a kontinensviadalhoz, mert például a belgák legjobbjai kihagyják.

Magyar csapat Liu fivérek és Jászapáti testvérek nélkül

A magyar csapat viszont a lehetőségekhez képest a legerősebb összeállításában szerepel Tilburgban. A teljes idényről lemaradó Jászapáti Petra mellett öccse, Jászapáti Péter, valamint Kónya Zsófia sem egészséges.

A magyar Eb-keret Férfiak: Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Mun Vondzsun, Granasztói Ádám, Csizmadia Márk

Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Mun Vondzsun, Granasztói Ádám, Csizmadia Márk Nők: Somodi Maja, Végi Diána Laura, Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara Összehasonlításképpen az olimpiai keret – ha mindenki egészséges lesz – így néz majd ki: Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Mun Vondzsun, Jászapáti Péter, Somodi Maja, Végi Diána Laura.

– Mindig minden versenyen a legjobbat szeretnénk nyújtani, azaz jó lenne érmeket nyerni, de persze idén az olimpia van fókuszban. A célkitűzést éppen ezért óvatosan fogalmaznám meg, a férfi- és a női váltótól is azt várjuk, hogy döntős legyen – mondta a brit vezetőedző, Nicholas Gooch.