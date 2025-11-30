rövid pályás gyorskorcsolyaolimpiai kvótaolimpiaLiu fivérekLiu Shao­ang

A most bosszús Liu fivérek nélkül tettek csodát gyorskorcsolyázóink + videó

Szenzációsan teljesített férfiváltónk a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs sorozatának záróállomásán, vasárnap a hollandiai Dordrechtben negyedikként zárt, így megszerezte a kvótát a jövői évi milánói téli olimpiára. Miután az olimpiai bajnok Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022 végén kínai színekre váltott, kevesen gondolták, hogy nélkülük összejöhet a bravúr. Vegyes váltóban ugyancsak sikerült kiharcolnunk az olimpiai részvételt.

Férfiváltónk kijutott az olimpiára Forrás: Facebook/MOKSZ
A Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású férfiváltónak csak annyi dolga volt a fináléban, hogy ne kapjon sárga lapos figyelmeztetést – amit csak súlyos vagy többszörös szabálytalanság esetén szokott kiosztani a zsűri –, ugyanis a negyedik hely biztos olimpiai részvételt ért. Szóval a bravúr igazából az volt, hogy a négyes bejutott a döntőbe. A mieink eleinte az élen korcsolyáztak, majd az 5000 méteres táv feléhez közeledve előbb az olaszok, aztán a magyar színekben olimpiai bajnok, 2022 végén országot váltó Liu fivéreket – Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort – is soraiban tudó kínaiak, végül a hollandok mögé szorultak. Váltónk remekül tartotta magát az öldöklő iramot diktáló három esélyesebb csapattal szemben, amelyek ádáz harcot vívtak a győzelemért. A hajrá a holland négyesnek sikerült a legjobban, másodiknak Kína, harmadiknak Olaszország ért a célba, Jászapátiék pedig alig több mint másfél másodperces hátránnyal lettek negyedikek, amivel megváltották repülőjegyüket Milánóba. Kevesen gondolták, hogy a Liu fivérek nélkül összejöhet a bravúr.

Van élt a Liu fivérek nélkü is: a magyar férfiváltó kijutott a téli olimpiára (Forrás: Facebook/MOKSZ)
Van élet a Liu fivérek nélkül is: a magyar férfiváltó kijutott a téli olimpiára (Forrás: Facebook/MOKSZ)

Liu Shaoang kínai színekben az utolsó kanyarban veszítette el az aranyat

Egyéniben két magyar volt érdekelt, a férfiak 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében a tavaly honosított Moon nem tudott beleszólni a továbbjutó helyekért zajló küzdelembe, végig az ötfős futam utolsó helyén korcsolyázott. A fináléban a dél-koreai Rim Dzsongun úgy győzött, hogy az utolsó kanyarban előzte meg a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot.

A nőknél 500 méteren a váltóval junior-világbajnok Végi Diána Laura a délelőtti reményfutamokból egy szép győzelemmel pályafutása során először került a negyeddöntőbe, ott viszont a legkedvezőtlenebb, ötös startpozícióján nem tudott javítani. A fináléban a kanadai Courtney Sarault egy parádés előzést bemutatva haladt át elsőként a célvonalon. A nők 1500 méteres versenyét a dél-koreai Kim Gilli nyerte, míg a 2000 méteres vegyes váltóknál a holland négyes diadalmaskodott. Az összetett vk-ban két kanadai versenyző, William Dandjinou, illetve Sarault végzett az élen.

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi- és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerzett kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhetett, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián. 

A váltó révén négy férfi versenyző utazhat a milánói ötkarikás játékokra, míg a nőknél két egyéni kvótát sikerült szereznie a Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka, Somogyi Barbara, Végi Diána Laura alkotta válogatottnak, közülük akiket neveznek a játékokra, azoknak kell szerepelniük a szintén indulási joggal rendelkező vegyes váltóban is.

A magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók a 2018-as, phjongcshangi téli olimpiára a maximális, tízfős létszámmal kvalifikálták magukat. Legutóbb Pekingbe öt férfi és három női versenyző jutott ki, de közülük Varnyú Alex nem lépett jégre.

