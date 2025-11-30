A most bosszús Liu fivérek nélkül tettek csodát gyorskorcsolyázóink + videó

A Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású férfiváltónak csak annyi dolga volt a fináléban, hogy ne kapjon sárga lapos figyelmeztetést – amit csak súlyos vagy többszörös szabálytalanság esetén szokott kiosztani a zsűri –, ugyanis a negyedik hely biztos olimpiai részvételt ért. Szóval a bravúr igazából az volt, hogy a négyes bejutott a döntőbe. A mieink eleinte az élen korcsolyáztak, majd az 5000 méteres táv feléhez közeledve előbb az olaszok, aztán a magyar színekben olimpiai bajnok, 2022 végén országot váltó Liu fivéreket – Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort – is soraiban tudó kínaiak, végül a hollandok mögé szorultak. Váltónk remekül tartotta magát az öldöklő iramot diktáló három esélyesebb csapattal szemben, amelyek ádáz harcot vívtak a győzelemért. A hajrá a holland négyesnek sikerült a legjobban, másodiknak Kína, harmadiknak Olaszország ért a célba, Jászapátiék pedig alig több mint másfél másodperces hátránnyal lettek negyedikek, amivel megváltották repülőjegyüket Milánóba. Kevesen gondolták, hogy a Liu fivérek nélkül összejöhet a bravúr.

Van élet a Liu fivérek nélkül is: a magyar férfiváltó kijutott a téli olimpiára (Forrás: Facebook/MOKSZ)

Officially ending the weekend in Dordrecht golden with the Dutch Lion men's relay victory 🌟 #ShortTrackWorldTour pic.twitter.com/mng2pO21wq — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 30, 2025

Liu Shaoang kínai színekben az utolsó kanyarban veszítette el az aranyat

Egyéniben két magyar volt érdekelt, a férfiak 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében a tavaly honosított Moon nem tudott beleszólni a továbbjutó helyekért zajló küzdelembe, végig az ötfős futam utolsó helyén korcsolyázott. A fináléban a dél-koreai Rim Dzsongun úgy győzött, hogy az utolsó kanyarban előzte meg a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot.

With an incredible outside pass at the last lap, Jongun claims the 1000m gold 🥇 In his words: So happy! 😁 #ShortTrackWorldTour pic.twitter.com/IzZ5S7E39d — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) November 30, 2025

A nőknél 500 méteren a váltóval junior-világbajnok Végi Diána Laura a délelőtti reményfutamokból egy szép győzelemmel pályafutása során először került a negyeddöntőbe, ott viszont a legkedvezőtlenebb, ötös startpozícióján nem tudott javítani. A fináléban a kanadai Courtney Sarault egy parádés előzést bemutatva haladt át elsőként a célvonalon. A nők 1500 méteres versenyét a dél-koreai Kim Gilli nyerte, míg a 2000 méteres vegyes váltóknál a holland négyes diadalmaskodott. Az összetett vk-ban két kanadai versenyző, William Dandjinou, illetve Sarault végzett az élen.