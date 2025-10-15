Kínában nagyon bosszúsak a múlt hét végi montreali világkupa után, s főleg a női szakágat kritizálják, amelynek a legjobb eredménye a váltó hatodik helye 3000 méteren. A férfiaknál az egyéni számokban két bronzérmet szereztek: a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, 2022 végén országot váltott Liu Shaoang 1000, Szun Long 1500 méteren állhatott a dobogó harmadik fokára. Liu Shaoang 1500-on hatodik lett. A kínai férfiváltó a koreaiak mögött ezüstérmes lett, Liu Shaoang az elődöntőben és a döntőben kapott szerepet. S Kína annak is köszönhetően lett második, hogy a végén Liu Shaoang megelőzte kanadai ellenfelét. A negyeddöntőben futamgyőztes kínai váltóban bátyja, a magyar színekben egyszeres olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor korcsolyázott, aki az elődöntőben és a döntőben nem lépett jégre, de az ezüstérem neki is jár.
Liu Shaoang megvédte Kína becsületét, nem akármilyen cikk született róla + videó
A múlt hét végén Montreal volt a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első állomása, és az előttünk álló hétvégén a másodikat is itt rendezik. Az első vk-viadalon a legjobb magyar eredmény női váltónk hatodik helye volt. A házigazda kanadaiak és a koreaiak egyaránt három aranyat nyertek, a kínaiak viszont csak egyet. Ezt az egyet is annak köszönhetik, hogy a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a 2000 méteres vegyes váltó döntőjében befutóemberként az utolsó körben egyszerre két riválisát is megelőzte.
Liu Shaoang szenzációsan előzött a végén
A kínai csapatot a „szégyentől”, hogy aranyérem nélkül maradnak, 2000 méteren a vegyes váltó mentette meg. De azt is mondhatjuk, hogy Liu Shaoang, aki befutóemberként az utolsó körben egy manőverrel a koreai és a holland riválisát is megelőzte. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) a közösségi oldalán varázslatként említi az akcióját. (A koreaikat utóbb kizárták, így Kína, Hollandia, Kanada lett az első három sorrendje.)
Kínában viszont összességében nem elégedettek.
„A kínai rövid pályás gyorskorcsolyacsapat győzelme vegyes váltóban, valamint a férfiváltó második helyezése mindenképpen örömteli, de az egyéni számokban Szun Long férfi 1500 méteren és Liu Shaoang férfi 1000 méteren szerzett bronzérme sem tudja elfedni az összességében gyenge teljesítményt” – írja az egyik kínai portál.
Liu Shaoang a kínai csapat vezéregyénisége
Liu Shaoangról viszont ódákat zengenek, a Sohu hírportál így ír róla:
„Megmutatta, milyen lenyűgözőn tud előzni. Akár a vegyes váltóban, akár a férfiváltóban versenyez, mindig képes megfordítani a helyzetet, ha a csapat bajba kerül, és ez nagy lelki támasz a társainak. S most nem csak a vegyes váltó döntőjében hajtott végre döntő előzést. A férfiváltó fináléjában kétszer is utolérte a kanadaiakat, akik pánikba estek, az egyik alkalommal a versenyzőjük ki is csúszott a pályáról. De említsük meg azt is, hogy a vegyes váltó előfutamában is kétszer előzött, majd sikeresen visszaverte az amerikai csapat támadását, ezzel biztosítva Kína továbbjutását a döntőbe. A férfiváltó elődöntőjében pedig, bár egy pillanatra a hollandok megelőzték, gyorsan visszatámadt, visszaszerezte a vezetést, és zökkenőmentesen adta át a váltóbotot csapattársának, így Kína itt is sikeresen bejutott a döntőbe Ha visszatekintünk a hét évvel ezelőtti phjongcshangi téli olimpiára, Liu Shaoang kiváló teljesítménye még ma is élénken él az emlékezetben. Akkor bátyjával, Liu Shaolinnal tökéletes váltást hajtottak végre a döntőben, és ezzel hozzásegítették Magyarországot története első téli olimpiai aranyérméhez. Most, 27 évesen, Liu Shaoang továbbra is megbízhatóan teljesít, és a kínai váltócsapat egyik legbiztosabb pontja. A 2024-es világbajnokságon a kínai férfi- és a vegyesváltó is aranyérmet szerzett, és ezekben Liu Shaoang kulcsszerepet játszott. Most, hogy csapattársai formája fokozatosan javul, várhatóan ismét vezéregyéniséggé válik, és a stabil teljesítményével továbbra is a kínai váltók meghatározó alakja marad” – szögezi le a cikk szerzője.
