Liu Shaoang megvédte Kína becsületét, nem akármilyen cikk született róla + videó

Liu Shaoang szenzációsan előzött a végén

A kínai csapatot a „szégyentől”, hogy aranyérem nélkül maradnak, 2000 méteren a vegyes váltó mentette meg. De azt is mondhatjuk, hogy Liu Shaoang, aki befutóemberként az utolsó körben egy manőverrel a koreai és a holland riválisát is megelőzte. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) a közösségi oldalán varázslatként említi az akcióját. (A koreaikat utóbb kizárták, így Kína, Hollandia, Kanada lett az első három sorrendje.)

Last-lap magic from Liu Shaoang! ✨ His brilliant pass brings the Chinese Loongs to their first gold medal of the season in the mixed relay!🥇 #ShortTrackWorldTour pic.twitter.com/DVb059Gy5h — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) October 12, 2025

Kínában viszont összességében nem elégedettek.

„A kínai rövid pályás gyorskorcsolyacsapat győzelme vegyes váltóban, valamint a férfiváltó második helyezése mindenképpen örömteli, de az egyéni számokban Szun Long férfi 1500 méteren és Liu Shaoang férfi 1000 méteren szerzett bronzérme sem tudja elfedni az összességében gyenge teljesítményt” – írja az egyik kínai portál.