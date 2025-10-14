Donald Tusk nagyon kínos helyzetbe került a lengyel válogatott vb-selejtezőjén + videó

A G csoportban Hollandia áll az élen a hat meccsen szerzett 16 pontjával, a második Lengyelország (13 pont/6 meccs), a harmadik Finnország (10 pont/7 meccs). S bár november 14-én lengyel–holland találkozót játszanak, a lengyelek aligha előzhetik meg a hollandokat, akiknek 13-mal jobb a gólkülönbségük, és pontegyenlőség esetén ez dönt. A pótselejtezőt érő második helyet viszont jó eséllyel megszerezhetik. Nagyon fontos volt számukra, hogy az előző körben nyerjenek Litvániában, és vasárnap ezt a feladatot meg is oldották. Szymanski a 15., Lewandowski a 64. percben talált be, így 2-0-ra nyertek. A kaunasi stadion 12 ezer szurkolója között Donald Tusk lengyel és Inga Ruginiene litván miniszterelnök egymás mellett ülve nézte a meccset.

Donald Tusk lengyel és Inga Ruginiene litván miniszterelnök egymás mellett szurkolt. Fotó: NurPhoto

Donald Tusk nem népszerű a lengyel szurkolók körében

Tusk a lengyel győzelemnek örülhetett, de annak a fogadtatásnak, amiben része volt a Litvániába elutazott lengyel szurkolók részéről, már nem.

A drukkerek skandálva szidták a kormányfőt, a kifeszített transzparenseken pedig azzal szembesítették, hogy elárulja a lengyel érdekeket, Brüsszel és Berlin szolgálatába állt. Tusk nagyon kínos helyzetbe került a vb-selejtezőn.

„Nem vagytok, soha nem voltatok, és soha nem is lesztek a lengyel válogatott szurkolói” – ismételte meg az egyik transzparens a Lechia Gdansk ultrái által a szezon elején közzétett hasonló üzeneteit. Többek között pedig azt skandálták: „Donald, matole, twój rzad obala kibole!”, azaz: „Donald, te balfék, a kormányodat az ultrák fogják megdönteni!” Ez a dallamos rigmus Lengyelországban gyakran hangzik fel ellenzéki tüntetéseken, ahol a futballszurkolók is feltűnnek.