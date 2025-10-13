Rendkívüli

Őrült helyzet: San Marino kijuthat a vb-pótselejtezőre, ha nagyon kikap

Fura helyzet állt elő a labdarúgó vb-selejtezők európai frontján azáltal, hogy a H csoportban a románok vasárnap este a 95. percben szerzett góljukkal 1-0-ra nyertek az osztrákok ellen. A románok a csoport harmadik helyén állva közel kerültek a pótselejtezőt érő második helyhez, és ha ez összejön nekik, akkor a csoportból „vihetik” magukkal a Nemzetek Ligája-eredményének köszönhetően San Marino válogatottját. De meglehet, ehhez a pont nélkül, mínusz 31-es gólkülönbséggel álló miniállam együttesének arra kell törekednie, hogy az utolsó fordulóban nagyon kikapjon a román válogatottól…

2025. 10. 13. 9:18
San Marino már 32 gól kapott a vb-selejtezőkön, csak egyet szerzett, de meglehet, hogy mégis pótselejteőt játszhat Forrás: APA-PictureDesk
Azzal nagyjából mindenki tisztában van, hogy Európában a tizenkét csoportgyőztes automatikusan kijut a vb-re, a csoportmásodikok pedig pótselejtezőt játszanak. Ám a pótselejtezőn tizenhat együttes vesz részt, a Nemzetek Ligájából négy csoportgyőztes is ide jut azok közül, aki nem végeznek a selejtezők első két helyezettje között. Az A liga négy csoporgyőztesének – Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország – nem kell majd ilyen kiskapu, bár a németek elméletileg még pórul járhatnak. A B liga csoportgyőztesei közül Anglia, Norvégia és Csehország is jól áll, Wales jelen állás szerint ezen az úton juthatna pótselejtezőre. A C liga csoportgyőztesei közül Észak-Macedónia és Észak-Írország egyránt kijutó helyen áll, Románia és Svédország viszont elvinne két kvótát. A negyedik pedig a D liga 2. csoportját megnyerő Moldáváé lenne. Ám San Marino is képben van!

San Marino révbe érhet, pedig mindenki megveri

Ha viszont a románok – akik vasárnap este egy 95. percben szerzett góllal 1-0-ra nyertek Ausztria ellen – feljönnek a H csoport második helyére, akkor a Nemzetek Ligája D ligájának 1. csoportját Gibraltár és Liechtenstein előtt megnyerő San Marino viszi el a 16. helyet. S a román második helyre komoly esély van. Bosznia-Hercegovina 13, Romániának 10 ponttal rendelkezik. November 13-án Bosznia-Hercegovina–Románia, három nappal később Ausztria–Bosznia-Hercegovina és Románia–San Marino meccseket játszanak. Lényeges, hogy a bosnyákoknak +8, a románoknak +5 a gólkülönbségük, azonos pontszám esetén pedig az összesített gólkülönbség dönt. Így előállhat az, hogy San Marino érdeke azt kívánja, kapjon ki nagyon a románktól, akik így előzik meg a jobb gólkülönbségükkel a bosnyákokat. S akkor San Marino pótselejezőt játszhat úgy, hogy a miniállam csapata a H csoportban mind a hét meccsét elveszítette, a gólkülönbsége 1-32, Bécsben 10-0-ra kapott ki…

A pótselejtezőn a tizenhat csapatot négy, egyenként négy csapatot tartalmazó rájátszási csoportra osztják. A csoportokban két egymeccses elődöntőt és egy egymeccses döntőt rendeznek, és a négy csoportgyőztes kvalifikál a vb-re. Azzal azért nem kell számolni, hogy San Marino a vb-re is kijut…

 

 

