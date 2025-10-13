Őrült helyzet: San Marino kijuthat a vb-pótselejtezőre, ha nagyon kikap

Azzal nagyjából mindenki tisztában van, hogy Európában a tizenkét csoportgyőztes automatikusan kijut a vb-re, a csoportmásodikok pedig pótselejtezőt játszanak. Ám a pótselejtezőn tizenhat együttes vesz részt, a Nemzetek Ligájából négy csoportgyőztes is ide jut azok közül, aki nem végeznek a selejtezők első két helyezettje között. Az A liga négy csoporgyőztesének – Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország – nem kell majd ilyen kiskapu, bár a németek elméletileg még pórul járhatnak. A B liga csoportgyőztesei közül Anglia, Norvégia és Csehország is jól áll, Wales jelen állás szerint ezen az úton juthatna pótselejtezőre. A C liga csoportgyőztesei közül Észak-Macedónia és Észak-Írország egyránt kijutó helyen áll, Románia és Svédország viszont elvinne két kvótát. A negyedik pedig a D liga 2. csoportját megnyerő Moldáváé lenne. Ám San Marino is képben van!

San Marino nincs távol attól, hogy „bekéküljön”, azaz pótselejtezőt játsszon

San Marino révbe érhet, pedig mindenki megveri

Ha viszont a románok – akik vasárnap este egy 95. percben szerzett góllal 1-0-ra nyertek Ausztria ellen – feljönnek a H csoport második helyére, akkor a Nemzetek Ligája D ligájának 1. csoportját Gibraltár és Liechtenstein előtt megnyerő San Marino viszi el a 16. helyet. S a román második helyre komoly esély van. Bosznia-Hercegovina 13, Romániának 10 ponttal rendelkezik. November 13-án Bosznia-Hercegovina–Románia, három nappal később Ausztria–Bosznia-Hercegovina és Románia–San Marino meccseket játszanak. Lényeges, hogy a bosnyákoknak +8, a románoknak +5 a gólkülönbségük, azonos pontszám esetén pedig az összesített gólkülönbség dönt. Így előállhat az, hogy San Marino érdeke azt kívánja, kapjon ki nagyon a románktól, akik így előzik meg a jobb gólkülönbségükkel a bosnyákokat. S akkor San Marino pótselejezőt játszhat úgy, hogy a miniállam csapata a H csoportban mind a hét meccsét elveszítette, a gólkülönbsége 1-32, Bécsben 10-0-ra kapott ki…

A pótselejtezőn a tizenhat csapatot négy, egyenként négy csapatot tartalmazó rájátszási csoportra osztják. A csoportokban két egymeccses elődöntőt és egy egymeccses döntőt rendeznek, és a négy csoportgyőztes kvalifikál a vb-re. Azzal azért nem kell számolni, hogy San Marino a vb-re is kijut…