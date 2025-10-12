  • Magyar Nemzet
Tombolnak a románok, a 95. percben jött a dráma Bukarestben a vb-selejtezőn!

A labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának H csoportjában vasárnap este Románia hazai pályán 1-0-ra nyert Ausztria ellen. A román válogatott győztes gólját Virgil Ghita a 95. percben szerezte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 22:47
Ianis Hagi és Virgil Ghita hozta össze a románok győztes gólját Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a H csoportban Ciprus 4-0-ra nyert San Marino vendégeként, ezzel Romániát megelőzve feljött a harmadik helyre Ausztria és Bosznia-Hercegovina mögé, de a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére sincs esélye. Az öt csapatos csoportban a ciprusiaknak már csak egy meccsük maradt, és a bosnyákoknak öttel több pontjuk van. A negyedik helyen álló, botladozó románok este úgy léphettek pályára otthon az éllovas osztrákok ellen, hogy ha nyernek, akkor visszaveszik a harmadik helyüket, három pontra közelítik meg a bosnyákokat, és még mindkét együttesnek két meccse lesz. November 15-én Bosznia-Hercegovina–Románia találkozóra kerül sor, három nappal később a záró körben a románok San Marinót fogadják, a bosnyákok pedig az osztrákokhoz látogatnak. A menetrend ismeretében tehát Mircea Lucescu szövetségi kapitány alakulata gondolhatta azt, hogy ha vasárnap kikapnak, akkor is marad esélyük a második helyre. De a tizenkét csoportmásodik mellett a Nemzetek Ligája csoportgyőztesei közül további négy együttes is pótselejtezős lesz, és ebben a vonatkozásban a románok jól állnak, mint a C liga  2. csoportjának győztese, az egyik ilyen hely nekik néz ki. (A pótselejtezőn a 16 csapatot négy négyes ágra sorolják, és a csoportgyőztesek jutnak ki a vb-re, két párharcot kell nyerni.)

Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya
Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya Fotó: NurPhoto 

Nagy győzelmet aratott a román válogatott

A románok persze a H csoport második helyére hajtanak, és ennek megfelelően lendületesen kezdtek az osztrákok ellen, a gól nélküli első félidőben sokkal jobban játszottak, és több helyzetük is volt. Pedig az osztrákok az addigi öt meccsüket mind megnyerték, ezeken csak két gólt kaptak, 15 ponttal álltak, a románok pedig öt meccs után csak hét ponttal. Rögtön a fordulás után aztán Marcel Sabitzer nagy helyzete mutatta, Ausztria szeretné folytatni a parádés győzelmi sorozatát. A házigazda kapusa, Ionut Radu nagy bravúrral hárított. S a folytatásban egyre több dolga akadt a Celta Vigo hálóőrének. Viszont a 60. percben a túlodalon Valentin Mihaila zúgó kapufát lőtt. Tombolt a bukaresti Nemzeti Stadion 40 ezer fős közönsége, a román média beszámolója szerint az aréna egy vulkán benyomását keltette.  A 69. percben pedig Andrei Ratiu nagy lövését ütötte ki a vendégek kapusa, Alexander Schlager. A 95. percben aztán jött a drámai befejezés, Virgil Ghita befejelte Ianis Hagi jobb oldali beadását, így Románia 1-0-ra győzött! S ekkor kezdett tombolni igazán a közönség!

A horvátok közel a vb-részvételhez

Az L csoportban a horvát válogatott 3-0-ra nyert Gibraltár ellen, és közel került a vb-részvételhez. Zlatko Dalic szövetségi kapitány együttese számára a következő, november közepén esedékes újabb fordulóban szintén hazai pályán döntetlen is elegendő a Feröer-szigetek ellen, hogy kvalifikálja magát a jövő évi tornára. A dán válogatott már az első félidőben három gólt szerezve eldöntötte a görögök elleni találkozót. A skandináv együttes a negyedik selejtezős mérkőzésén kapta első gólját, és a 3-1-es győzelmével már biztos, hogy legalább pótselejtezős helyen végez. Nincs ennyire kedvező helyzetben a lengyel válogatott, de a Litvánia elleni 2-0-s győzelmével megerősítette második helyét a G csoportban. A kaunasi összecsapáson a 37 éves Robert Lewandowski is betalált. Az éllovas hollandok 4-0-ra verték a finneket, és legalább pótselejtezős helyen végeznek.

Eredmények:

  • C csoport: Dánia–Görögország 3-1, Skócia–Fehéroroszország 2-1, az állás: 1. Dánia 10 pont (12-1), 2. Skócia 10 (7-2), 3. Görögország 3, 4. Fehéroroszország 0
  • G csoport: Litvánia–Lengyelország 0-2, Hollandia–Finnország 4-0, az állás: 1. Hollandia 16 pont/6 mérkőzés, 2. Lengyelország 13/6, 3. Finnország 10/7, 4. Litvánia 3/7, 5. Málta 2/6
  • H csoport: Románia–Ausztria 1-0, San Marino–Ciprus 0-4, az állás: 1. Ausztria 15 pont/6 mérkőzés, 2. Bosznia-Hercegovina 13/6, 3. Románia 10/6, 4. Ciprus 8/7, 5. San Marino 0/7
  • L csoport: Horvátország–Gibraltár 3-0, Feröer-szigetek–Csehország 2-1, az állás: 1. Horvátország 16 pont/6 mérkőzés, 2. Csehország 13/7, 3. Feröer-szigetek 12/7, 4. Montenegró 6/6, 5. Gibraltár 0/6

 

