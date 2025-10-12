Tombolnak a románok, a 95. percben jött a dráma Bukarestben a vb-selejtezőn!

A jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a H csoportban Ciprus 4-0-ra nyert San Marino vendégeként, ezzel Romániát megelőzve feljött a harmadik helyre Ausztria és Bosznia-Hercegovina mögé, de a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére sincs esélye. Az öt csapatos csoportban a ciprusiaknak már csak egy meccsük maradt, és a bosnyákoknak öttel több pontjuk van. A negyedik helyen álló, botladozó románok este úgy léphettek pályára otthon az éllovas osztrákok ellen, hogy ha nyernek, akkor visszaveszik a harmadik helyüket, három pontra közelítik meg a bosnyákokat, és még mindkét együttesnek két meccse lesz. November 15-én Bosznia-Hercegovina–Románia találkozóra kerül sor, három nappal később a záró körben a románok San Marinót fogadják, a bosnyákok pedig az osztrákokhoz látogatnak. A menetrend ismeretében tehát Mircea Lucescu szövetségi kapitány alakulata gondolhatta azt, hogy ha vasárnap kikapnak, akkor is marad esélyük a második helyre. De a tizenkét csoportmásodik mellett a Nemzetek Ligája csoportgyőztesei közül további négy együttes is pótselejtezős lesz, és ebben a vonatkozásban a románok jól állnak, mint a C liga 2. csoportjának győztese, az egyik ilyen hely nekik néz ki. (A pótselejtezőn a 16 csapatot négy négyes ágra sorolják, és a csoportgyőztesek jutnak ki a vb-re, két párharcot kell nyerni.)

Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya Fotó: NurPhoto

Nagy győzelmet aratott a román válogatott

A románok persze a H csoport második helyére hajtanak, és ennek megfelelően lendületesen kezdtek az osztrákok ellen, a gól nélküli első félidőben sokkal jobban játszottak, és több helyzetük is volt. Pedig az osztrákok az addigi öt meccsüket mind megnyerték, ezeken csak két gólt kaptak, 15 ponttal álltak, a románok pedig öt meccs után csak hét ponttal. Rögtön a fordulás után aztán Marcel Sabitzer nagy helyzete mutatta, Ausztria szeretné folytatni a parádés győzelmi sorozatát. A házigazda kapusa, Ionut Radu nagy bravúrral hárított. S a folytatásban egyre több dolga akadt a Celta Vigo hálóőrének. Viszont a 60. percben a túlodalon Valentin Mihaila zúgó kapufát lőtt. Tombolt a bukaresti Nemzeti Stadion 40 ezer fős közönsége, a román média beszámolója szerint az aréna egy vulkán benyomását keltette. A 69. percben pedig Andrei Ratiu nagy lövését ütötte ki a vendégek kapusa, Alexander Schlager. A 95. percben aztán jött a drámai befejezés, Virgil Ghita befejelte Ianis Hagi jobb oldali beadását, így Románia 1-0-ra győzött! S ekkor kezdett tombolni igazán a közönség!