A román válogatott ciprusi meccse után áll a bál, ezt nehéz lesz megmagyarázni

A Nemzetek Ligája bennünket aligha segít a vb-kvalifikációban, hiszen az A liga 3. csoportjában a németek és a hollandok mögött csak harmadikok lettünk (majd az osztályozón elbuktuk a törökök elleni párharcot, így visszacsúsztunk a B ligába), a románok viszont megnyerték a C liga 2. csoportját, és ezzel feljutottak a B ligába. A lényeg viszont a csoportgyőzelem, mert ez sokat ér a vb-kvalifikációban. A Nemzetek Ligája csoportgyőztesei közül az a négy legjobb csapat, amelyik a vb-selejtezőben a csoportjában az első két helyén kívül végez, részt vehet a vb-pótselejtezőn, miként a 12 csoportmásodik.

A román válogatott nem erre számított... Forrás: Facebook/FRF

A román válogatott öt pontra van a második helytől

Ha négynél kevesebb csoportgyőztest lehet kiválasztani, a fennmaradó helyeket a Nemzetek Ligája összesített rangsora alapján a soron következő azon csapatok kapják, amelyek a világbajnoki selejtezőben a csoportjukban az első két helyen kívül végeznek. Jelen állás szerint az a négy csapat, amelyik nem áll csoportjában az első két hely valamelyikén, az Németország (igen, az A csoportban a szlovákok és az északírek is megelőzik!), Wales, Románia és Svédország – ők játszhatnának még pótselejtezőt a csoportmásodikok mellett.

A H csoport tegnapi eredményei: Ciprus–Románia 2-2 (1-2), Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1-2 (0-0)

Az állás: 1. Bosznia-Hercegovina 12 pont/5 mérkőzés (11-3), 2. Ausztria 12/4 (9-2), 3. Románia 7/5, 4. Ciprus 4/5, 5. San Marino 0/5.

A legkönnyebb csoportban, ahol Ausztria képviseli az „első kalaposokat”, a románok persze abban bíztak, hogy alapból révbe érnek, hiszen itt a csoportelsőséghez sem kell bombaerős ellenfeleket leküzdeni. Keleti szomszédaink azonban öt meccsen csak hét pontot szereztek, és fájdalmas számukra, hogy kedden Ciprusról nem tudták hazavinni a három pontot, hiába vezettek a 18. percben már 2-0-ra, a vége 2-2 lett.

Lássuk be, a Nemzetek Ligája jelentette „kiskapu” tekintetében nem egyszerű tisztán látni, főleg akkor, amikor lefújják a meccset, hiszen a helyzet állandón változik. Így a román csapatból a két gólt szerző Denis Dragus is nagyon csalódottan nyilatkozott: