A román válogatott ciprusi meccse után áll a bál, ezt nehéz lesz megmagyarázni

A keddi labdarúgó vb-selejtezőkön az európai H csoportban a román válogatott 2-0-s vezetése után 2-2-re végzett idegenben Ciprus ellen, és a csoport harmadik helyén állva négy mérkőzés után Románia hátránya egy meccsel többet játszva öt pont az osztrákok mögött. Ám mivel a Nemzetek Ligája korábbi eredményei alapján négy csapat részt vehet a pótselejtezőn, keleti szomszédaink onnan elérnék ezt a fázist. A román szurkolók azonban Mircea Lucescu szövetségi kapitány lemondását követelik.

2025. 09. 10. 8:01
Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim)
A Nemzetek Ligája bennünket aligha segít a vb-kvalifikációban, hiszen az A liga 3. csoportjában a németek és a hollandok mögött csak harmadikok lettünk (majd az osztályozón elbuktuk a törökök elleni párharcot, így visszacsúsztunk a B ligába), a románok viszont megnyerték a C liga 2. csoportját, és ezzel feljutottak a B ligába. A lényeg viszont a csoportgyőzelem, mert ez sokat ér a vb-kvalifikációban. A Nemzetek Ligája csoportgyőztesei közül az a négy legjobb csapat, amelyik a vb-selejtezőben a csoportjában az első két helyén kívül végez, részt vehet a vb-pótselejtezőn, miként a 12 csoportmásodik.

A román válogatott nem erre számított...
A román válogatott nem erre számított... Forrás: Facebook/FRF

A román válogatott öt pontra van a második helytől

Ha négynél kevesebb csoportgyőztest lehet kiválasztani, a fennmaradó helyeket a Nemzetek Ligája összesített rangsora alapján a soron következő azon csapatok kapják, amelyek a világbajnoki selejtezőben a csoportjukban az első két helyen kívül végeznek. Jelen állás szerint az a négy csapat, amelyik nem áll csoportjában az első két hely valamelyikén, az Németország (igen, az A csoportban a szlovákok és az északírek is megelőzik!), Wales, Románia és Svédország – ők játszhatnának még pótselejtezőt a csoportmásodikok mellett.

A H csoport tegnapi eredményei: Ciprus–Románia 2-2 (1-2), Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1-2 (0-0)
Az állás: 1. Bosznia-Hercegovina 12 pont/5 mérkőzés (11-3), 2. Ausztria 12/4 (9-2), 3. Románia 7/5, 4. Ciprus 4/5, 5. San Marino 0/5.

A legkönnyebb csoportban, ahol Ausztria képviseli az „első kalaposokat”, a románok persze abban bíztak, hogy alapból révbe érnek, hiszen itt a csoportelsőséghez sem kell bombaerős ellenfeleket leküzdeni. Keleti szomszédaink azonban öt meccsen csak hét pontot szereztek, és fájdalmas számukra, hogy kedden Ciprusról nem tudták hazavinni a három pontot, hiába vezettek a 18. percben már 2-0-ra, a vége 2-2 lett.

Lássuk be, a Nemzetek Ligája jelentette „kiskapu” tekintetében nem egyszerű tisztán látni, főleg akkor, amikor lefújják a meccset, hiszen a helyzet állandón változik. Így a román csapatból a két gólt szerző Denis Dragus is nagyon csalódottan nyilatkozott:

– Nem tudok örülni a góljaimnak, de hogyan is tudnék, amikor 2-0-s vezetésünk után 2-2 lett a végeredmény? Miután két góllal vezettünk, meg sem fordult a fejemben, hogy ez lesz a vége. De sajnos nem koncentrálunk eléggé, és ez lett, ami nagy csalódás. De még van három meccsünk, és amíg van esélyünk, harcolunk – jegyezte meg Dragus.

A DigiSport arról számolt be, hogy a dühös román szurkolók Nicosiában a találkozó lefújása után Mircea Lucescu szövetségi kapitány lemondását követelték.

A sajtótájékoztatón az újságírók neki is szegezték a kérdést, gondol-e a lemondásra.

– Ne beszéljünk ma este erről. Majd holnap… Nagyon csalódott vagyok, mert biztos voltam benne, hogy nyerni fogunk. És én mindent megtettem – jegyezte meg a szakvezető – ekkor még ő sem tudhatta, hogy a román válogatott pótselejtezőt érő helyen áll. De a H csoport tabellája kétségkívül nem mutat jól a románoknak, ezt nehéz lesz megmagyarázni, érthető a nagy csalódottság.

 

A román szurkolók tüntetését ITT lehet megnézni.

