Belgrádban gáláztak az angolok; tizenegyet vágtak a norvégok

A K csoport két veretlen csapata, Anglia és Szerbia összecsapása a kvintett első helyét is jelentősen befolyásolta: a szerbek nagy esély kaptak, hogy csökkentsék hátrányukat az éllovas mögött, míg Thomas Tuchel fiai egy esetleges győzelemmel óriási lépést tehettek a kijutás felé.

Anglia mellett Franciaország is nyert, Kylian Mbappé volt a nyerőember (Fotó: Franck Fife/AFP)

A két csapat legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon találkozott, akkor a csoportkör első meccsén Jude Bellingham fejese döntött az angolok javára – ez a forgatókönyv most nem valósulhatott meg, a Real Madrid középpályása sérülés miatt nem került be a keretbe.

Anglia parádézott Belgrádban

A vendégek jól kezdtek, Noni Madueke már a 4. percben a földre került a tizenhatoson belül, Clément Turpin sípja azonban néma maradt. Az áttörést végül az első fél órát követően érte el az angol csapat, amely három percen belül kétszer is mattolta a hazaiakat: előbb Harry Kane fejelt a tizenegyespontról a jobb alsóba Declan Rice szöglete után, majd Madueke léphetett ki ziccerben Morgan Rogers pazar mozdulatát követően, és kilencedik meccsén megszerezte az első gólját a nemzeti együttesben.

Hogy kontextusba tegyük az angolok remeklését: Szerbia a keddit megelőző hét meccsén veretlen maradt, ebből haton gólt sem kapott.

A szerbek kettőt is cseréltek a szünetben, de ez sem segített, nem sokkal a fordulás után megint a vendégek találtak be: Ezri Konsa Maduekéhez hasonlóan az első gólját ünnepelhette az angol válogatottban, akárcsak később Marc Guéhi, s mivel a kettő között tíz emberre fogyatkoztak a szerbek, a rangadónak indult összecsapás kezdett gálává válni.

Anglia a hajrában már nem erőltette a még nagyobb különbséget, de Marcus Rashford azért még beköszönt büntetőből: Tuchel az eddigi legfényesebb sikerét ünnepelhette, egyúttal a nagy lépést a vb-részvétel felé.

A franciák fordítottak Izland ellen

Franciaország és Izland is győzelemmel kezdett a D csoportban, ám mivel utóbbi alaposan megszórta az azerieket, a franciáknak nyernie kellett otthon, hogy már két meccs után átvegyék a vezetést. Didier Deschamps csapata elképesztő mezőnyfölényben futballozott, mégis Izland került előnybe egy óriási védelmi hibát követően: Michael Olise rosszul hazatett labdájára Andri Gudjohnsen csapott le.