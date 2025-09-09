vb-selejtezőFranciaországAngliaIzlandSzerbia

Belgrádban gáláztak az angolok; tizenegyet vágtak a norvégok

Az angol válogatott meggyőző, 5-0-s győzelmet aratott Szerbiában a világbajnoki selejtező keddi játéknapján, így óriási lépést tett a kijutás felé. Anglia mellett a franciák is nyertek, akárcsak Norvégia, amely 11 gólig jutott Moldova ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 22:49
Az angol válogatott esélyt sem adott Szerbiának Fotó: Oliver Bunic Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A K csoport két veretlen csapata, Anglia és Szerbia összecsapása a kvintett első helyét is jelentősen befolyásolta: a szerbek nagy esély kaptak, hogy csökkentsék hátrányukat az éllovas mögött, míg Thomas Tuchel fiai egy esetleges győzelemmel óriási lépést tehettek a kijutás felé.

Anglia mellett Franciaország is nyert, Kylian Mbappé volt a nyerőember
Anglia mellett Franciaország is nyert, Kylian Mbappé volt a nyerőember (Fotó: Franck Fife/AFP)

A két csapat legutóbb a 2024-es Európa-bajnokságon találkozott, akkor a csoportkör első meccsén Jude Bellingham fejese döntött az angolok javára – ez a forgatókönyv most nem valósulhatott meg, a Real Madrid középpályása sérülés miatt nem került be a keretbe. 

Anglia parádézott Belgrádban

A vendégek jól kezdtek, Noni Madueke már a 4. percben a földre került a tizenhatoson belül, Clément Turpin sípja azonban néma maradt. Az áttörést végül az első fél órát követően érte el az angol csapat, amely három percen belül kétszer is mattolta a hazaiakat: előbb Harry Kane fejelt a tizenegyespontról a jobb alsóba Declan Rice szöglete után, majd Madueke léphetett ki ziccerben Morgan Rogers pazar mozdulatát követően, és kilencedik meccsén megszerezte az első gólját a nemzeti együttesben. 

Hogy kontextusba tegyük az angolok remeklését: Szerbia a keddit megelőző hét meccsén veretlen maradt, ebből haton gólt sem kapott. 

A szerbek kettőt is cseréltek a szünetben, de ez sem segített, nem sokkal a fordulás után megint a vendégek találtak be: Ezri Konsa Maduekéhez hasonlóan az első gólját ünnepelhette az angol válogatottban, akárcsak később Marc Guéhi, s mivel a kettő között tíz emberre fogyatkoztak a szerbek, a rangadónak indult összecsapás kezdett gálává válni.

Anglia a hajrában már nem erőltette a még nagyobb különbséget, de Marcus Rashford azért még beköszönt büntetőből: Tuchel az eddigi legfényesebb sikerét ünnepelhette, egyúttal a nagy lépést a vb-részvétel felé.

A franciák fordítottak Izland ellen

Franciaország és Izland is győzelemmel kezdett a D csoportban, ám mivel utóbbi alaposan megszórta az azerieket, a franciáknak nyernie kellett otthon, hogy már két meccs után átvegyék a vezetést. Didier Deschamps csapata elképesztő mezőnyfölényben futballozott, mégis Izland került előnybe egy óriási védelmi hibát követően: Michael Olise rosszul hazatett labdájára Andri Gudjohnsen csapott le. 

A francia csapat még az első játékrészben egyenlített Kylian Mbappé tizenegyesével, a Real Madrid klasszisa a szünet után egy gólpasszt is kiosztott Bradley Barcolának, így bő egy óra után már a hazaiaknál volt az előny. Aurélien Tchouaméni kiállítása szorult helyzetbe hozta a franciákat, szerencséjükre Izland csak meg nem adott gólig jutott a hajrában, így ha nehezen is, de meglett a három pont.

Tchouaméni piros lapja

Tchouameni red card vs Iceland 68'
byu/xggq insoccer

Izland meg nem adott gólja

Iceland goal vs France overturned by VAR 89'
byu/xggq insoccer

A többi eredmény közül érdemes kiemelni a norvégok sikerét, akik 11 gólt vágtak hazai pályán Moldovának: Erling Haaland ötöt vállalt, míg a csereként beállt Thelo Aasgaard négyig jutott.

 

Európai vb-selejtezők:

D csoport, 2. forduló 
Franciaország–Izland 2-1 
Korábban 
Azerbajdzsán–Ukrajna 1-1

F csoport, 2. forduló 
Magyarország–Portugália 2-3 
Korábban 
Örményország–Írország 2-1

H csoport, 5. forduló 
Ciprus–Románia 2-2 
Bosznia-Hercegovina–Ausztria 1-2

I csoport, 5. forduló 
Norvégia–Moldova 11-1

K csoport, 5. forduló 
Szerbia–Anglia 0-5 
Albánia–Lettország 1-0

A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu