Tombolnak a svédek, Gyökeres és a Liverpool sztárja fejét vennék a koszovói szégyen után

Rendszerszintű kudarcról, elkényeztetett sztárokról és történelmi vereségről írnak a svéd lapok a hétfői vb-selejtezőn Koszovó ellen elszenvedett 2-0-s vereséget követően. Elsősorban a válogatott sztárcsatárait ostorozzák, Gyökeres Viktor és a sokáig kispadon jegelt Alexander Isak áll a kritikák kereszttüzében. A svédek szövetségi kapitánya kijelentette, a Liverpool rekordösszegért igazolt csatára még nem áll készen arra, hogy egy teljes meccset játsszon.

Molnár László
2025. 09. 09. 8:39
Történelmi vereséget szenvedtek a svédek Koszovóban
Történelmi vereséget szenvedtek a svédek Koszovóban Fotó: AFP/Armend Nimani
Koszovó labdarúgó-válogatottja történelmet írt azzal, hogy hazai pályán 2-0-ra legyőzte Svédországot, holott az északiak minden sztárjukat bevetették a pontszerzés érdekében. A labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapjának legnagyobb meglepetése született Pristinában, ráadásul az eurószázmilliókat érő csatártrió – Gyökeres Viktor, Alexander Isak és Anthony Elanga – is pályára lépett a mérkőzés során. A svéd tévében már a szünetben – ekkorra kialakult a végeredmény – szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott, egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott.

Isak és Gyökeres együtt sem tudta feltörni a koszovóiak védelmét, előbbi kakaskodás miatt még sárgát is kapott
Isak és Gyökeres együtt sem tudta feltörni a koszovóiak védelmét, előbbi kakaskodás miatt még sárgát is kapott    Fotó: X/Kosovo Football

A Gyökeres–Elanga–Isak trió összesen huszonkétszer ért labdába az ellenfél kapuja előtt

Szerte a világban hatalmas meglepetésként írtak a koszovóiak történelmi sikeréről, a Vietnam.vn szerint a sztárokkal teletűzdelt svéd csapat katasztrófával nézett szembe, amikor hihetetlen, kétgólos vereséget szenvedett a FIFA-világranglista 95. helyén álló Koszovótól. A különböző portálok elsősorban azt említik meg a kudarc okaként, hogy a svédek szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nem merte beállítani a kezdőbe az átigazolásrekordért a Liverpoolhoz került Isakot.

Alexander mindössze csak három edzésen vett részt a csapattal, ráadásul a felkészülési időszakot sem dolgozta rendesen végig. Ezek után természetesen nem kapott helyet a kezdőben sem. Egyszerűen túl nagy kockázatnak éreztem, hogy ma egy teljes meccset végigjátszon 

– nyilatkozta a BBC tudósítójának Tomasson, aki azt nem tette hozzá, ilyen gondok mellett akkor miért hívta be a keretbe egyáltalán.

Isak csereként szóhoz jutott – éppen a Newcastle-ba a helyére érkezett Elanga helyén –, és ugyan szerzett egy sárga lapot, de kapitánytól kapott majd 20 perc alatt többet tett a győzelemért, mint az az Elanga, akinek a helyére állt be. A sztárcsatárok közül egyedül Gyökeres Viktor játszotta végig a meccset, ám hármójuk statisztikája is igazolja, ez nem az ő napjuk volt.

A csatárok statisztikái

Gyökeres Viktor

  • játékidő: 90 perc
  • lövések száma: 2
  • passzhatékonyság: 68 százalék (28-ból 19 ment jó helyre)
  • összes labdaérintés: 44
  • labdaérintés az ellenfél kapuja előtt: 12
  • sikeres csel: 2
  • sikeres párharcok száma: 10

Anthony Elanga

  • játékidő: 72 perc
  • lövések száma: 0
  • passzhatékonyság: 71 százalék (21-ből 15 ment jó helyre)
  • összes labdaérintés: 37
  • labdaérintés az ellenfél kapuja előtt: 3
  • sikeres csel: 1
  • sikeres párharcok száma: 6

Alexander Isak

  • játékidő: 18 perc
  • lövések száma: 4
  • passzhatékonyság: 80 százalék (10-ből 8 ment jó helyre)
  • összes labdaérintés: 17
  • labdaérintés az ellenfél kapuja előtt: 7
  • sikeres csel: 0
  • sikeres párharcok száma: 1

A méltóságát vesztette el a svéd válogatott a média szerint

A svéd lapok egyértelmű kudarcként írnak a találkozóról. „Svédország elvesztette a méltóságát” – ez volt az Aftonbladet sportkommentátorának, Simon Banknek a vereség utáni címe. Mint a szakíró megjegyzi, a meccsek elvesztése egy dolog. A méltóság ilyen módon történő elvesztése pedig egészen más. 

Ez szégyen – írta a szakértő.

A majd húsz perccel a vége előtt becserélt Isakról megjegyzi a Fotbollskanalen beszámolója, hogy még a saját szurkolói is füttyszóval fogadták, amikor beállt. A lap arról ír, hogy a válogatott történetének egyik legrosszabb első félidejét produkálta.

„Megdöbbentő látni, hogy Svédország így játszott az első félidőben. Hová tűnt a motiváció és a lelkesedés? A nemzeti csapatért való küzdeni akarás? Egy szörnyű 45 perc, ami a luxemburgi meccsre emlékeztetett” – írta a Fotbollskanalen publicistája, Olof Lundh a szünetben. 

A meccs végén közölte, a válogatott előtt két út áll: „vagy a játékosokat kell lecserélnie Svédországnak, vagy a válogatott szövetségi kapitányát”.

– Egy olyan katasztrófa, amely a körülményeket tekintve szinte páratlan – nyilatkozta Erik Niva futballszakértő a svéd Viaplay félidei közvetítésében. Svédország eddig két mérkőzést játszott a világbajnoki selejtezőkben – múlt pénteken 2-2-es döntetlen Szlovéniával, hétfőn 2-0-s vereség Koszovótól –, de sokan már csak abban bíznak, hogy a Nemzetek Ligája-szereplés meghozza majd a pótselejtezőn való részvételük lehetőségét. A svéd válogatott jelenleg a csoportja 3. helyén áll egy ponttal, öt ponttal lemaradva a listavezető Svájctól és kettővel Koszovótól.

  
 

