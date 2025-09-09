Tombolnak a svédek, Gyökeres és a Liverpool sztárja fejét vennék a koszovói szégyen után

Koszovó labdarúgó-válogatottja történelmet írt azzal, hogy hazai pályán 2-0-ra legyőzte Svédországot, holott az északiak minden sztárjukat bevetették a pontszerzés érdekében. A labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapjának legnagyobb meglepetése született Pristinában, ráadásul az eurószázmilliókat érő csatártrió – Gyökeres Viktor, Alexander Isak és Anthony Elanga – is pályára lépett a mérkőzés során. A svéd tévében már a szünetben – ekkorra kialakult a végeredmény – szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott, egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott.

Isak és Gyökeres együtt sem tudta feltörni a koszovóiak védelmét, előbbi kakaskodás miatt még sárgát is kapott Fotó: X/Kosovo Football

A Gyökeres–Elanga–Isak trió összesen huszonkétszer ért labdába az ellenfél kapuja előtt

Szerte a világban hatalmas meglepetésként írtak a koszovóiak történelmi sikeréről, a Vietnam.vn szerint a sztárokkal teletűzdelt svéd csapat katasztrófával nézett szembe, amikor hihetetlen, kétgólos vereséget szenvedett a FIFA-világranglista 95. helyén álló Koszovótól. A különböző portálok elsősorban azt említik meg a kudarc okaként, hogy a svédek szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson nem merte beállítani a kezdőbe az átigazolásrekordért a Liverpoolhoz került Isakot.

Alexander mindössze csak három edzésen vett részt a csapattal, ráadásul a felkészülési időszakot sem dolgozta rendesen végig. Ezek után természetesen nem kapott helyet a kezdőben sem. Egyszerűen túl nagy kockázatnak éreztem, hogy ma egy teljes meccset végigjátszon

– nyilatkozta a BBC tudósítójának Tomasson, aki azt nem tette hozzá, ilyen gondok mellett akkor miért hívta be a keretbe egyáltalán.

Isak csereként szóhoz jutott – éppen a Newcastle-ba a helyére érkezett Elanga helyén –, és ugyan szerzett egy sárga lapot, de kapitánytól kapott majd 20 perc alatt többet tett a győzelemért, mint az az Elanga, akinek a helyére állt be. A sztárcsatárok közül egyedül Gyökeres Viktor játszotta végig a meccset, ám hármójuk statisztikája is igazolja, ez nem az ő napjuk volt.

A csatárok statisztikái