Döbbenetes svéd vereség Koszovóban, Gyökeres Viktorék összeomlottak

Koszovó labdarúgó-válogatottja szinte történelmet írt azzal, hogy legyőzte Svédországot. A labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapján döbbenetes meglepetés született Pristinában. Olaszország hihetetlen meccsen nyert Debrecenben Izrael ellen 5-4-re.

2025. 09. 08. 22:43
labdarúgó vb-selejtezők
A sárga mezes svédek bűnrossz játékkal kaptak ki Koszovóban Fotó: ARMEND NIMANI Forrás: AFP
Hétfőn újabb hét mérkőzéssel folytatódtak a labdarúgó vb-selejtezők az európai zónában. A legnagyobb rangadónak a görög-dán összecsapás ígérkezett, míg az olasz válogatott Debrecenben játszott Izrael ellen. Ez a meccs mindjárt nagy meglepetéssel indult, mert a 16. percben Locatelli öngóljával az izraeli válogatott megszerezte a vezetést. Az olaszokon csak lassan szaladt át ez az ütés, de még az első féidő vége előtt Moise Kean egyenlített, így a szünetben 1-1 volt az állás. A második félidő elején gyors gólváltás történt. Az 52. percben Dor Peretz góljával megint Izrael vezetett (2-1), de Moise Kean két perccel később újra egyenlített. Az 59. percben Matteo Politano már az olaszok vezetését jelentő gólt lőtte be (2-3). Az elfáradó izraeli csapatnak a 81. percben Giacomo Raspadori rúgott egy gólt (2-4). Majd az olaszok a meccs végén is összehoztak egy öngólt, immár a másodikat: Alessandro Bastoni egy kapu előtti kavarodás után lőtte saját hálójába a labdát. De ezzel nem volt vége, mert a 90. percben előbb Dor Peretz egyenlített (4-4), majd egy perccel később Sandro Tonali újabb találatával megint Olaszország vezetett. Ezt az előnyt már nem engedték ki a kezükből a taljánok, akik 5-4-re nyertek Debrecenben. 

labdarúgó vb-selejtezők
Donnarumma is tehetetlen volt, Izrael szerezte meg a vezetést az olaszok ellen Debrecenben a labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapján
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Döbbenetes svéd játék Koszovóban a labdarúgó vb-selejtezőkben

Szintén meglepően indult a svéd válogatott számára a Koszovó elleni idegenbeli összecsapás, mert a 26. percben Elvis Rexhbecaj a hazaiaknak szerzett vezetést. Ez azonban még csak a kezdet volt, mert Vedat Muriqi a 42. percben Koszovó második gólját is megszerezte, ezzel a szünetben a teljesen esélytelennek tartott balkáni csapat ment 2-0-s pihenőre. A svéd tévében a szünetben szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott. Úgy látszott, Svédországnak nem megy az egykori Jugoszláviából kivált országok ellen, mert három napja Szlovéniában úgy játszottak 2-2-es döntetlent, hogy a szlovénok az utolsó pillanatban egyenlítettek.

Kosovo's forward #18 Vedat Muriqi (C) celebrates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group B European qualification football match between Kosovo and Sweden at the Fadil Vokrri Stadium in Pristina, on September 8, 2025. (Photo by Armend NIMANI / AFP)
Boldog kékmezes koszovói játékosok, döbbent sárgamezes svédek
Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

A második félidő első negyedórája úgy pörgött le, hogy a svédek semmilyen fogást nem találtak a lelkesen focizó koszovóiak ellen. 

Szinte hihetetlen volt olvasni az Aftonbladet élő szöveges közvetítését: az újságírók már arról beszéltek, hogy talán a Maldív-szigetek ellen lenne esélye ennek a borzalmas északi csapatnak.

Márpedig a percek kegyetlenül peregtek, s minden egyes minutummal közelebb kerültünk a bombameglepetéshez. Amely nem sokkal később be is következett. Ennek a koszovói diadalnak a legjobban a svájci csapat örülhetett, amely a csoportban a svédek legnagyobb riválisa. Koszovó ezzel a győzelemmel megelőzte a svédeket, a skandinávok két meccs után 1 ponttal szerénykednek a csoport 3. helyén. Nem mellesleg: Svédország a világranglista 95. helyén álló Koszovótól szenvedett vereséget.

Magabiztos dán, horvát és svájci győzelem

Voltak olyan csapatok, amelyeket nem zavart esélyesség terhe. 

Greece's midfielder #11 Tasos Bakasetas (L) and Denmark's midfielder #23 Pierre-Emile Hojbjerg (R) jump for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group C European qualification football match between Greece and Denmark at the Georgios Karaiskakis Stadium in Piraeus, on September 8, 2025. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
Taszosz Bakaszetasz és Pierre-Emile Hojbjerg csatája a görögök és a dánok összecsapásán
Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Svájc Szlovéniát, Horvátország Montenegrót, Dánia pedig Görögországot győzte le, ráadásul a dánok idegenben nyertek. Fehéroroszország Zalaegerszegen fogadta a skót válogatottat, a skótok könnyedén győztek ezen az összecsapáson.

Egy magyar srác a feröeri kezdőcsapatban

A nap talán legérdektelenebb mérkőzésén akadt egy kis magyar érdekeltség: a Gibraltár–Feröer összecsapáson a skandináv ország együttesében először volt kezdő Turi Géza Dávid. Neki ez már a második válogatottsága volt, az elsőn még csak csereként lépett pályára három nappal ezelőtt a horvátok ellen, most azonban már a kezdőcsapatban találta magát. 

Eredmények:

B csoport:
Koszovó–Svédország 2-0
Svájc–Szlovénia 3-0
Az állás: 1. Svájc 6 pont, 2. Koszovó 3, 3. Svédország 1 (2-4), 4. Szlovénia 1 (2-5)

C csoport:
Fehéroroszország–Skócia 0-2 
Görögország–Dánia 0-3
Az állás: 1. Dánia 4 pont (3-0), 2. Skócia 4 (2-0), 3. Görögország 3, 4. Fehéroroszország 0

I csoport:
Izrael–Olaszország 4-5
Az állás: 1. Norvégia 12 pont/4 mérkőzés, 2. Olaszország 9/4 (12-7), 3. Izrael 9/5 (15-11), 4. Észtország 3/5, 5. Moldova 0/4

L csoport:
Gibraltár–Feröer 0-1
Horvátország–Montenegró 4-0
Az állás: 1. Horvátország 12 pont/4 mérkőzés (17-1), 2. Csehország 12/5 (11-6), 3. Feröer-szigetek 6/5 (4-5), 4. Montenegró 6/5 (4-9), 4. 5. Gibraltár 0/5

 

