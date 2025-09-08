Döbbenetes svéd vereség Koszovóban, Gyökeres Viktorék összeomlottak

Hétfőn újabb hét mérkőzéssel folytatódtak a labdarúgó vb-selejtezők az európai zónában. A legnagyobb rangadónak a görög-dán összecsapás ígérkezett, míg az olasz válogatott Debrecenben játszott Izrael ellen. Ez a meccs mindjárt nagy meglepetéssel indult, mert a 16. percben Locatelli öngóljával az izraeli válogatott megszerezte a vezetést. Az olaszokon csak lassan szaladt át ez az ütés, de még az első féidő vége előtt Moise Kean egyenlített, így a szünetben 1-1 volt az állás. A második félidő elején gyors gólváltás történt. Az 52. percben Dor Peretz góljával megint Izrael vezetett (2-1), de Moise Kean két perccel később újra egyenlített. Az 59. percben Matteo Politano már az olaszok vezetését jelentő gólt lőtte be (2-3). Az elfáradó izraeli csapatnak a 81. percben Giacomo Raspadori rúgott egy gólt (2-4). Majd az olaszok a meccs végén is összehoztak egy öngólt, immár a másodikat: Alessandro Bastoni egy kapu előtti kavarodás után lőtte saját hálójába a labdát. De ezzel nem volt vége, mert a 90. percben előbb Dor Peretz egyenlített (4-4), majd egy perccel később Sandro Tonali újabb találatával megint Olaszország vezetett. Ezt az előnyt már nem engedték ki a kezükből a taljánok, akik 5-4-re nyertek Debrecenben.

Donnarumma is tehetetlen volt, Izrael szerezte meg a vezetést az olaszok ellen Debrecenben a labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapján

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Döbbenetes svéd játék Koszovóban a labdarúgó vb-selejtezőkben

Szintén meglepően indult a svéd válogatott számára a Koszovó elleni idegenbeli összecsapás, mert a 26. percben Elvis Rexhbecaj a hazaiaknak szerzett vezetést. Ez azonban még csak a kezdet volt, mert Vedat Muriqi a 42. percben Koszovó második gólját is megszerezte, ezzel a szünetben a teljesen esélytelennek tartott balkáni csapat ment 2-0-s pihenőre. A svéd tévében a szünetben szinte meg sem tudtak mukkanni a szakértők. Fredrik Ljungberg, aki korábban az Arsenal csapatában is focizott egyenesen katasztrófának nevezte mindazt, amit az első 45 percben látott. Úgy látszott, Svédországnak nem megy az egykori Jugoszláviából kivált országok ellen, mert három napja Szlovéniában úgy játszottak 2-2-es döntetlent, hogy a szlovénok az utolsó pillanatban egyenlítettek.