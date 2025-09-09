Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

vb-selejtezőÍrországÖrményország

Sokkolták Írországot, nagy segítséget kapott a magyar válogatott

Örményország 2-1-re legyőzte Írországot a világbajnoki selejtezősorozat európai zónájának 2. fordulójában. A mieinkkel döntetlent játszó Írország így nehéz helyzetbe került a folytatást tekintve.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 20:00
Az örmények győzelemmel javítottak a portugálok elleni kiütéses vereség után Fotó: Karen Minaszjan Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Örményország a Portugáliától elszenvedett kiütéses vereség, Írország pedig a magyar válogatott elleni bravúros feltámadás után igyekezett begyűjteni a három pontot.

Az örmény szurkolók örülhetnek, Írország vereséggel távozott
Az örmény szurkolók örülhetnek, Írország vereséggel távozott (Fotó: Karen Minaszjan/AFP)

A sorsolást követően a legtöbben arra számítottak, hogy Marco Rossi csapata az írekkel fut majd versenyt a pótselejtezőt érő második helyért, így a vendégeknek mindenképpen nyerniük kellett, hogy ne kerüljenek lépéshátrányba. Heimir Hallgrímsson legénysége ennek szellemében kezdett Jerevánban, a kapuba bekerülő Onyen Csancsarevicsnek már az első percben védenie kellett.

A folytatás már inkább az örményeké volt, a hazai együttes többet birtokolta a labdát, és az ellenfél kapujára is nagyobb veszélyt jelentett, így nem volt meglepő, hogy előnyben vonulhatott pihenőre: az első félidő ráadásában Eduard Szpertszjan tizenegyesből szerzett vezetést.

A fordulást követően két helyen is változott az ír csapat összeállítása, mégis a hazaiak találtak be ismét: Grant-Leon Ranos egy kiváló, bal oldalról érkező centerezés után lőtt közelről a kapuba.

Írország lépéshátrányba került

A magyar válogatott kapuját is bevevő Evan Ferguson viszonylag gyorsan szépített, a hajrában viszont a csereként beállt Artúr Szerobjan visszaállította a kétgólos különbséget, apró szépséghiba, hogy ezt lesről tette, így a VAR-ozás után érvénytelenítették a találatot.

A hátralévő percekben fokozták a nyomást az írek, de magyar válogatott ellen látott bravúr ezúttal elmaradt, így a vendégek fontos pontokat hullajtottak el Jerevánban.

Európai vb-selejtezők:

D csoport, 2. forduló 
Azerbajdzsán–Ukrajna 1-1 
Később 
Franciaország–Izland 20.45 (tv: Spíler2)

F csoport, 2. forduló
Örményország–Írország 2-1 
Később 
Magyarország–Portugália 20.45 (tv: M4 Sport)

A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu