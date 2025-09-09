Sokkolták Írországot, nagy segítséget kapott a magyar válogatott

Örményország a Portugáliától elszenvedett kiütéses vereség, Írország pedig a magyar válogatott elleni bravúros feltámadás után igyekezett begyűjteni a három pontot.

Az örmény szurkolók örülhetnek, Írország vereséggel távozott (Fotó: Karen Minaszjan/AFP)

A sorsolást követően a legtöbben arra számítottak, hogy Marco Rossi csapata az írekkel fut majd versenyt a pótselejtezőt érő második helyért, így a vendégeknek mindenképpen nyerniük kellett, hogy ne kerüljenek lépéshátrányba. Heimir Hallgrímsson legénysége ennek szellemében kezdett Jerevánban, a kapuba bekerülő Onyen Csancsarevicsnek már az első percben védenie kellett.

A folytatás már inkább az örményeké volt, a hazai együttes többet birtokolta a labdát, és az ellenfél kapujára is nagyobb veszélyt jelentett, így nem volt meglepő, hogy előnyben vonulhatott pihenőre: az első félidő ráadásában Eduard Szpertszjan tizenegyesből szerzett vezetést.

A fordulást követően két helyen is változott az ír csapat összeállítása, mégis a hazaiak találtak be ismét: Grant-Leon Ranos egy kiváló, bal oldalról érkező centerezés után lőtt közelről a kapuba.

Írország lépéshátrányba került

A magyar válogatott kapuját is bevevő Evan Ferguson viszonylag gyorsan szépített, a hajrában viszont a csereként beállt Artúr Szerobjan visszaállította a kétgólos különbséget, apró szépséghiba, hogy ezt lesről tette, így a VAR-ozás után érvénytelenítették a találatot.

A hátralévő percekben fokozták a nyomást az írek, de magyar válogatott ellen látott bravúr ezúttal elmaradt, így a vendégek fontos pontokat hullajtottak el Jerevánban.