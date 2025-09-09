Bajban a Fradi angol riválisa: a balhés tulaj kirúgta az edzőt, Puskás tanítványa érkezhet

Egy ideje egyre többen nem értették azt, vajon miként tud együtt dolgozni az állandó viták ellenére a klubtulajdonos, a görög Evangelosz Marinakisz és a csapat menedzsere, Nuno Espirito Santo. Mára már nem kell ezzel a feszültséggel együtt élnie a Nottingham Forest játékosainak, ugyanis a 2023 decemberében érkezett szakembert menesztették a klubtól. A portugál edző helyzete leginkább az utóbbi két hétben vált tarthatatlanná, mióta nyilvánosan kijelentette, hogy megromlott a kapcsolata Evangelosz Marinakisz tulajdonossal.

A Nottingham Forest legendás otthonában immár nem a portugál szakember ül majd a kispadon. Fotó: Nottinghamforest.co.uk

Mikor játszik a Fradi ellen az edző nélkül maradt Nottingham?

A BBC hírösszefoglalójában megemlíti, hogy az 51 éves szakember Steve Cooper menesztése után vette át a Forest irányítását, és az ő irányításával indult el a klub felfelé: előbb sikerült bennmaradnia a Premier League-ben, majd az előző szezonban sokáig harcban állt a csapat a dobogóért, ám végül a hetedik helyen zártak. Ez nemcsak a legjobb bajnoki szereplése volt a Nottinghamnek 1994–95 óta, hanem három évtized után először kvalifikálták magukat európai kupaindulásra.

A Forest – amely egyetlen csapat a világon, amely többször nyert BEK-et (1979 és 1980), mint a hazájában bajnokságot (1978) – az Európa-liga alapszakaszában a Fradi egyik ellenfele lesz, a zöld-fehérek 2026. január 29-én, 21 órakor csapnak össze az angol gárdával.

A most távozó Nuno Espirito Santo a sikeres szereplés következtében júniusban még új, hároméves szerződést írt alá.

A bajnoki szereplésre hivatkozva rúgta ki a Forest az edzőjét

A Forest jelenleg a 10. helyen áll a tabellán, összesen négy pontot szerezve, a vezető címvédő Liverpooltól ötpontos hátrányban. Mindezt úgy, hogy a nyáron eladták a csapat legjobbját, Anthony Elangát a Newcastle Unitednek 61,4 millió euróért.

A Nottingham Forest eredményei az idei szezonban:

Brentford (hazai pályán) 3-0

Crystal Palace (idegenben) 1-1

West Ham (hazai pályán) 0-3

Noha a vita folyamatosan zajlott, a tulajdonos egészen a Kalapácsosok elleni meccsig nem tudott fogást találni a sikeredzőn. A vereséget követően azonban azonnal lépett, és egy kirúgással lezárta kettejük hónapok óta tartó vitáját, aminek talán csúcspontja az volt, amikor Evangelosz Marinakisz az egyik hazai mérkőzést követően – a biztos kieső Leicester City ellen csupán 2-2-re futotta – berontott a pályára, és ott mindenki előtt kezdett heves szócsatába a portugál szakemberrel.