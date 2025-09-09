FradiPuskás FerencNuno Espirito SantoEvangelosz MarinakiszNottingham Forest

Bajban a Fradi angol riválisa: a balhés tulaj kirúgta az edzőt, Puskás tanítványa érkezhet

Végleg lezárult Robin Hood városában a vita a meglehetősen érdekes felfogású klubtulajdonos és a csapat menedzsere között, aminek a végén utóbbi 21 hónap – egyébként igencsak eredményes – munkája után távozott. A Nottingham Forest jelenleg edző nélkül készül a folytatásra, és a klubnál érezhető elég nagy zavar nemcsak a bajnoki szereplésre – legutóbb például kikapott a csapat 3-0-ra hazai pályán a West Hamtól –, hanem az európai kupaszereplésre kihathat, amit többek között a Fradi is kihasználhat az Európa-liga akapszakaszában, amikor Nottinghamba látogat.

Molnár László
2025. 09. 09. 11:50
Előbb a pályán veszet össze Evangelosz Marinakisz és a Nottingham Forest vezetőedzője, míg most ki is rúgta Santo mestert
Előbb a pályán veszet össze Evangelosz Marinakisz és a Nottingham Forest vezetőedzője, míg most ki is rúgta Santo mestert Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ideje egyre többen nem értették azt, vajon miként tud együtt dolgozni az állandó viták ellenére a klubtulajdonos, a görög Evangelosz Marinakisz és a csapat menedzsere, Nuno Espirito Santo. Mára már nem kell ezzel a feszültséggel együtt élnie a Nottingham Forest játékosainak, ugyanis a 2023 decemberében érkezett szakembert menesztették a klubtól. A portugál edző helyzete leginkább az utóbbi két hétben vált tarthatatlanná, mióta nyilvánosan kijelentette, hogy megromlott a kapcsolata Evangelosz Marinakisz tulajdonossal.

A Nottingham Forest legendás otthonában immár nem a portugál szakember ül majd a kispadon
A Nottingham Forest legendás otthonában immár nem a portugál szakember ül majd a kispadon. Fotó: Nottinghamforest.co.uk

Mikor játszik a Fradi ellen az edző nélkül maradt Nottingham?

A BBC hírösszefoglalójában megemlíti, hogy az 51 éves szakember Steve Cooper menesztése után vette át a Forest irányítását, és az ő irányításával indult el a klub felfelé: előbb sikerült bennmaradnia a Premier League-ben, majd az előző szezonban sokáig harcban állt a csapat a dobogóért, ám végül a hetedik helyen zártak. Ez nemcsak a legjobb bajnoki szereplése volt a Nottinghamnek 1994–95 óta, hanem három évtized után először kvalifikálták magukat európai kupaindulásra. 

A Forest – amely egyetlen csapat a világon, amely többször nyert BEK-et (1979 és 1980), mint a hazájában bajnokságot (1978) – az Európa-liga alapszakaszában a Fradi egyik ellenfele lesz, a zöld-fehérek 2026. január 29-én, 21 órakor csapnak össze az angol gárdával. 

A most távozó Nuno Espirito Santo a sikeres szereplés következtében júniusban még új, hároméves szerződést írt alá.

A bajnoki szereplésre hivatkozva rúgta ki a Forest az edzőjét

A Forest jelenleg a 10. helyen áll a tabellán, összesen négy pontot szerezve, a vezető címvédő Liverpooltól ötpontos hátrányban. Mindezt úgy, hogy a nyáron eladták a csapat legjobbját, Anthony Elangát a Newcastle Unitednek 61,4 millió euróért. 

A Nottingham Forest eredményei az idei szezonban:

  • Brentford (hazai pályán) 3-0
  • Crystal Palace (idegenben) 1-1
  • West Ham (hazai pályán) 0-3

Noha a vita folyamatosan zajlott, a tulajdonos egészen a Kalapácsosok elleni meccsig nem tudott fogást találni a sikeredzőn. A vereséget követően azonban azonnal lépett, és egy kirúgással lezárta kettejük hónapok óta tartó vitáját, aminek talán csúcspontja az volt, amikor Evangelosz Marinakisz az egyik hazai mérkőzést követően – a biztos kieső Leicester City ellen csupán 2-2-re futotta – berontott a pályára, és ott mindenki előtt kezdett heves szócsatába a portugál szakemberrel.

Marinakisz és Santo feszültségekkel teli együttműködése véget ért
Marinakisz és Santo feszültségekkel teli együttműködése véget ért     Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az Arsenal ellen mutatkozhat be az új edző, aki Puskás tanítványa lehet

Ismerve Marinakisz hírét, vélhetően kemény tárgyalások következnek, mire meglesz a Nottingham új szakmai vezetője. Ráadásul sok ideje nem lesz a megmelegedésre, ugyanis a válogatottszünetet követően a Forest az egyik bajnokesélyeshez, az Arsenalhoz látogat szombat délután. Ami az utódlást illeti, az angol sajtó az ausztrál Ange Postecoglouról ír, aki legutóbb a Tottenham Hotspur edzője volt, és Puskás Ferenc volt a mentora.

A meccs, ami Nuno Espirito Santo vesztét okozta:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.