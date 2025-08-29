FradiEurópa-ligaalapszakaszsorsolásellenfél

A Steauát elkerülte, cserébe kétszeres BEK-győztes angol sztárcsapatot kapott a Fradi

Monacóban rendezték meg a 2025/26-os Európa-liga alapszakaszának sorsolását, melyen a Ferencváros révén a magyar labdarúgás is érdekelt volt. Nos, a Fradi helyzete nem egyszerű, de nem is elkeserítő, ugyanis a most kisorsolt ellenfelek – Glasgow Rangers, Salzburg, Viktoria Plzen, Fenerbache, Ludogorec, Nottingham Forest, Panathinaikosz, Genk – ellen összegyűjthető a továbblépéshez szükséges pontszám. Ha a zöld-fehérek képesek lesznek a legjobb formájukat hozni, akkor zsinórban negyedszer is ott lehetnek a tavaszi, egyenes kieséses szakaszban.

Molnár László
2025. 08. 29. 13:31
A Fradi szurkolói nem panaszkodhatnak, újra remek ellenfelek érkeznek a Groupama Arénába
A Fradi szurkolói nem panaszkodhatnak, újra remek ellenfelek érkeznek a Groupama Arénába Fotó: Ladóczki Balázs
A selejtező negyedik fordulójának csütörtök esti visszavágóit követően kialakult a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 36 csapatos mezőnye, amelynek a Ferencváros is tagja. Egy biztos, újabb nyolc, nagyon kemény összecsapás vár a Fradi csapatára, amelyekből négyet hazai pályán, a Groupama Arénában vívnak majd meg a zöld-fehérek. Az előző kiírásban egy edzőváltás mellett az FTC továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol viszont alulmaradt a cseh Viktoria Plzennel szemben. A szurkolók és a klubvezetők nagy vágya, hogy ezúttal – három sikertelen kísérletet követően – már a tavaszi kupafordulóban képes legyen továbblépni a 36-szoros magyar bajnokcsapat.

A Fradi győzelemmel zárta a BL-selejtezőket, és az ellenfelek ismeretében egyáltalán nem lehetetlen, hogy a csapat ismét továbbjusson az Európa-liga alapszakaszából
A Fradi győzelemmel zárta a BL-selejtezőket, és az ellenfelek ismeretében egyáltalán nem lehetetlen, hogy a csapat ismét továbbjusson az Európa-liga alapszakaszából. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi a második kalapból várta a sorsolást

Az Európa-liga alapszakaszában érdekelt csapatok három helyről kerültek a második számú európai kupasorozat főtáblájára: 

  • a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik körének veszteseiből, 
  • az EL-selejtező negyedik fordulójának győzteseiből, 
  • valamint az alanyi jogon idekerült csapatokból.

Ugyan a Fradi 3-2-re győzött Bakuban, 5-4-es összesítéssel a Qarabag jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára, míg a zöld-fehérek – zsinórban hetedszer is eljutva valamelyik nemzetközi kupasorozat őszi megmérettetéséig – 39 koefficiensponttal a második kalapból várták a monacói sorsolást.

A főtáblás csapatok az Európa Ligában:

  • Első kalap: Roma (olasz), Porto (portugál), Glasgow Rangers (skót), Feyenoord (holland), Lille (francia), Dinamo Zagreb (horvát), Betis (spanyol), Salzburg (osztrák), Aston Villa (angol).
  • Második kalap: Fenerbahce (török), Crvena zvezda (szerb), Lyon (francia), Viktoria Plzen (cseh), Ferencváros (magyar), Celtic (skót), Notthingam Forest (angol), Braga (portugál), PAOK (görög), Maccabi Tel Aviv (izraeli).
  • Harmadik kalap: Young Boys (svájci), Basel (svájci), Midtjylland (dán), Freiburg (német), Ludogorec (bolgár), Nottingam Forest (angol), Sturm Graz (osztrák), FCSB (román), Nice (francia).
  • Negyedik kalap: Bologna (olasz), Celta Vigo (spanyol), VfB Stuttgart (német), Panathinaikosz (görög), Malmö (svéd), Go Ahead Eagles (holland), Utrecht (holland), Genk (belga), Brann (norvég). 
A Fradi az elmúlt három évben mindig továbblépett a nemzetközi kupasorozatok tavaszi fordulójába, most is ez a cél
A Fradi az elmúlt három évben mindig továbblépett a nemzetközi kupasorozatok tavaszi fordulójába, most is ez a cél. Fotó: MTI/EPA

Velük játszik a Fradi, nem kivitelezhetetlen a továbbjutás

Délután egy órakor kezdődött meg az Európa-liga és a Konferencialiga alapszakaszának vagy, ahogy legújabban nevezik, ligaszakaszának a sorsolását. Egy biztos, mivel a címvédő Tottenham a BL-ben érdekelt, így biztos, hogy más csapat emelheti majd fel a május 20-i, isztambuli finálé végén az El-trófeát. A Ferencváros abszolút nem került lehetetlen helyzetbe, hiszen az alábbi csapatokkal került össze a szeptember 24-én kezdődő ligaszakaszban:

  • Glasgow Rangers (otthon)
  • Salzburg (idegenben)
  • Viktoria Plzen (otthon) 
  • Fenerbache (idegenben) 
  • Ludogorec (otthon) 
  • Nottingham Forest (idegenben)
  • Panathinaikosz (otthon)
  • Genk (idegenben)

 

Az alapszakasz lebonyolításának menetrendje

A kupasorozat lebonyolítása nem változik az előző idényhez képest, azaz a 36 csapatos főtáblán minden csapat két ellenfelet kap mindegyik kalapból, azaz összesen nyolcat. Mindegyik ellenféllel egyszer csap össze a Fradi, néggyel itthon, néggyel idegenben. 

Az alapszakaszban elért eredmények alapján kialakult tabella első nyolc helyezettje rögtön továbbjut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–16. helyezettek oda-visszavágós párharcot játszanak a 17–24. helyezett csapatok valamelyikével a legjobb 16 közé jutásért, míg a 25–36. helyezettek elbúcsúznak a további küzdelmektől.

Az Európa-liga alapszakaszának menetrendje

  • 1. forduló: 2025. szeptember 24. és 25.
  • 2. forduló: 2025. október 2.
  • 3. forduló: 2025. október 23.
  • 4. forduló: 2025. november 6.
  • 5. forduló: 2025. november 27.
  • 6. forduló: 2025. december 11.
  • 7. forduló: 2026. január 22.
  • 8. forduló: 2026. január 29. 

 

Az előző kiírásban a Fradi a holland AZ Alkmaar legyőzésével jutott tovább az alapszakaszból:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

