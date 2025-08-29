A Steauát elkerülte, cserébe kétszeres BEK-győztes angol sztárcsapatot kapott a Fradi

A selejtező negyedik fordulójának csütörtök esti visszavágóit követően kialakult a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 36 csapatos mezőnye, amelynek a Ferencváros is tagja. Egy biztos, újabb nyolc, nagyon kemény összecsapás vár a Fradi csapatára, amelyekből négyet hazai pályán, a Groupama Arénában vívnak majd meg a zöld-fehérek. Az előző kiírásban egy edzőváltás mellett az FTC továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol viszont alulmaradt a cseh Viktoria Plzennel szemben. A szurkolók és a klubvezetők nagy vágya, hogy ezúttal – három sikertelen kísérletet követően – már a tavaszi kupafordulóban képes legyen továbblépni a 36-szoros magyar bajnokcsapat.
A Fradi a második kalapból várta a sorsolást
Az Európa-liga alapszakaszában érdekelt csapatok három helyről kerültek a második számú európai kupasorozat főtáblájára:
- a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik körének veszteseiből,
- az EL-selejtező negyedik fordulójának győzteseiből,
- valamint az alanyi jogon idekerült csapatokból.
Ugyan a Fradi 3-2-re győzött Bakuban, 5-4-es összesítéssel a Qarabag jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára, míg a zöld-fehérek – zsinórban hetedszer is eljutva valamelyik nemzetközi kupasorozat őszi megmérettetéséig – 39 koefficiensponttal a második kalapból várták a monacói sorsolást.
A főtáblás csapatok az Európa Ligában:
- Első kalap: Roma (olasz), Porto (portugál), Glasgow Rangers (skót), Feyenoord (holland), Lille (francia), Dinamo Zagreb (horvát), Betis (spanyol), Salzburg (osztrák), Aston Villa (angol).
- Második kalap: Fenerbahce (török), Crvena zvezda (szerb), Lyon (francia), Viktoria Plzen (cseh), Ferencváros (magyar), Celtic (skót), Notthingam Forest (angol), Braga (portugál), PAOK (görög), Maccabi Tel Aviv (izraeli).
- Harmadik kalap: Young Boys (svájci), Basel (svájci), Midtjylland (dán), Freiburg (német), Ludogorec (bolgár), Nottingam Forest (angol), Sturm Graz (osztrák), FCSB (román), Nice (francia).
- Negyedik kalap: Bologna (olasz), Celta Vigo (spanyol), VfB Stuttgart (német), Panathinaikosz (görög), Malmö (svéd), Go Ahead Eagles (holland), Utrecht (holland), Genk (belga), Brann (norvég).