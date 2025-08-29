A Steauát elkerülte, cserébe kétszeres BEK-győztes angol sztárcsapatot kapott a Fradi

A selejtező negyedik fordulójának csütörtök esti visszavágóit követően kialakult a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 36 csapatos mezőnye, amelynek a Ferencváros is tagja. Egy biztos, újabb nyolc, nagyon kemény összecsapás vár a Fradi csapatára, amelyekből négyet hazai pályán, a Groupama Arénában vívnak majd meg a zöld-fehérek. Az előző kiírásban egy edzőváltás mellett az FTC továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol viszont alulmaradt a cseh Viktoria Plzennel szemben. A szurkolók és a klubvezetők nagy vágya, hogy ezúttal – három sikertelen kísérletet követően – már a tavaszi kupafordulóban képes legyen továbblépni a 36-szoros magyar bajnokcsapat.

A Fradi győzelemmel zárta a BL-selejtezőket, és az ellenfelek ismeretében egyáltalán nem lehetetlen, hogy a csapat ismét továbbjusson az Európa-liga alapszakaszából. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A Fradi a második kalapból várta a sorsolást

Az Európa-liga alapszakaszában érdekelt csapatok három helyről kerültek a második számú európai kupasorozat főtáblájára:

a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik körének veszteseiből,

az EL-selejtező negyedik fordulójának győzteseiből,

valamint az alanyi jogon idekerült csapatokból.

Ugyan a Fradi 3-2-re győzött Bakuban, 5-4-es összesítéssel a Qarabag jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára, míg a zöld-fehérek – zsinórban hetedszer is eljutva valamelyik nemzetközi kupasorozat őszi megmérettetéséig – 39 koefficiensponttal a második kalapból várták a monacói sorsolást.

A főtáblás csapatok az Európa Ligában: