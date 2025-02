Ez volt a maximum? Terítéken a Fradi Európa-liga-szereplése

Hatalmas optimizmussal várták a Fradi-szurkolók a csütörtök esti, Viktoria Plzen elleni Európa-liga rájátszásának visszavágóját, hiszen a zöld-fehérek az egy héttel ezelőtti odavágón jó játékkal egygólos előnyt szereztek. Ám a nagy hurráhangulat az első félidő közepéig tartott, ugyanis – nincs rá jobb szó –

a Ferencváros kilátástalan játékkal 3-0-s vereséget szenvedett a cseh csapat otthonában, ami azt jelentette, hogy 3-1-es összesítéssel búcsúzott a sorozattól.

A házigazdák az első félidőben eldöntötték a mérkőzést és a továbbjutást is, a játékrész derekán 11 perc alatt három gólt szereztek.

A Ferencvárosnak gyakorlatilag nem volt gólhelyzete a találkozón.

Itt az idő, hogy egy kicsit górcső alá helyezzük a zöld-fehérek idei nemzetközi kupaszereplését.

Tóth Alexen nem múlt semmi, a fiatal magyar játékos, amikor lehetőséget kapott, bizonyította, lehet rá számítani. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ötven százalék, fájó gólképtelenség

Nos, a zöld-fehérek – szigorúan csak az Európa-liga alapszakaszát és a rájátszást nézve –

öt győzelem mellett öt vereséget szenvedtek el, tehát ötvenszázalékos teljesítményt nyújtottak.

A tíz meccsen rúgott 16 gól kifejezetten jó mutató, ráadásul ezekből mindössze kettőt szereztek a zöld-fehérek büntetőből. Az alapszakaszban ez egyébként holtversenyben a nyolcadik helyhez volt elég, olyan csapatok társaságában, mint az Anderlecht, a Porto, a Lyon, a Manchester United, a Rangers vagy éppen a Fradit kiejtő Viktoria Plzen.

Azonban azt látni kell, hogy decembertől a csapat igencsak hadilábon állt a gólszerzéssel. Addig valamennyi meccsen lőtt gólt, a Dinamo Kijevnek és a Malmőnek például négyet-négyet,

a PAOK, az Eintracht Frankfurt és most a Plzen elleni visszavágón viszont esélyük sem volt a gólszerzésre.

Igaz, ebből kétszer nem léphetett pályára a sárga lapjai miatt a zöld-fehérek gólgyárosa, az Európa-liga góllövőlistáján hat találattal második helyen záró Varga Barnabás.

Egyedül az AZ Alkmaar ellen „szakadt ki” a gólzsák,

és ha az itt szerzett négy gólt kivesszük, akkor mindössze egy találatot ért el a Ferencváros a többi négy meccsen: ezt Abu Fani lőtte a csehek elleni első találkozón.

Varga Barnabás mutatói önmagukért beszélnek: 10 meccs, 6 gól, 7 sárga lap Fotó: Polyák Attila/Origo

Összesen 118 esetben próbálkoztak a zöld-fehérek a gólszerzéssel a lejátszott tíz találkozón, amiből 43 alkalommal eltalálták a kaput – 16 gólt szereztek ebből –, ami az El-alapszakaszába jutott csapatok közül a 17. helyhez volt elég. Érdekesség, hogy a Plzen mutatója itt gyengébb, hiszen a cseheknek 128 kísérlet kellett ahhoz, hogy 43 alkalommal kaput találjanak a szintén 16 lőtt gólhoz.

A sárga lapok majd harmada Varga Barnabásé

A passzok esetében 81,3 százalék pontosságot ért el a Fradi, ez a 22. helyre volt elég. Ha a Ferencváros szeretne végre továbblépni és még legalább egy fordulót játszani a tavaszi szezonban, ezen a mutatón mindenképpen javítania kell. Összesen 320 támadást vezetett a 10 El-meccse alatt a Fradi, ami első ránézésre elfogadható. Ugyanakkor rendkívül sok gólt kapott a csapat – főleg a PAOK eleni decemberi meccstől számítva –,

ugyanis a 18 bekapott találatból 13-at az utolsó öt találkozón kapta a Ferencváros.

Ráadásul az sem a legjobb mutató, miszerint ezt a gólmennyiséget mindössze 31 próbálkozásból juttatta az ellenfél Dibusz, Varga és Gróf hálójába. (Csak összehasonlításul: a Plzen ugyanennyi meccsen 38 próbálkozásból mindössze 13 gólt kapott).

A zöld-fehérek ugyanakkor az alapszakasz ötödik legkeményebb csapataként összesen 136 alkalommal szabálytalankodtak ellenfelükkel szemben – 108-szor voltak szenvedő alanyai egy-egy szabálytalan belépőnek –, és

23 sárga lapot szedtek össze. Ami több, mint dühítő, hogy a Fradi legeredményesebb csatára, Varga Barnabás ebből egymaga 7 darabot gyűjtött be,

ami miatt kétszer is meccset kellett kihagynia (a PAOK és a Plzen ellen). Mivel összesen tíz meccset játszott a Fradi, ez a mutató azt is jelenti, hogy Varga mindössze egyszer nem sárgult be. Ugyanakkor piros lapot egyet sem kaptak a zöld-fehér játékosok.

Jelenleg 55. a Fradi az UEFA rangsorában

Ugyanakkor ennél az idei, 50 százalékos szereplésnél mindössze kétszer teljesített jobban a zöld-fehér klub: a 2019–2020-ban szintén öt győzelmet arattak hét döntetlen és két vereség mellett (52.3 százalék), míg a tavalyi kiírásban – a harmadik számú sorozatban, az Európa-konferencialigában – már 69 százalékot hozott a Fradi, miután a selejtezőket is beleszámítva 8 alkalommal győztek, ötször végeztek döntetlenre és egyszer kaptak ki.

Mostani teljesítménye az idényben 10 UEFA-koefficienspontot jelent, összesen már 39 egység áll a neve mellett, amivel jelenleg 55. helyen áll az UEFA rangsorában.

Mindez azt jelenti, ha zsinórban hetedszer is megnyeri a bajnokságot, akkor a 2025 nyarán a Bajnokok Ligája selejtezőjében kiemeltként, a második fordulóban lépne először pályára.

Saldanha egyelőre csak a hazai bajnokságban és kupában találta meg a góllövőcip. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Varga Barnabásnak nincs alternatívája

Ahogy azt fentebb írtuk, ha nem léphetett pályára Varga Barnabás, akkor bizony igencsak veszélytelen volt a Ferencváros támadójátéka. A rekordösszegért igazolt brazil Saldanha – az előző szerb bajnoki szezon társgólkirálya – ugyan a magyar bajnokságban és a kupában képes volt szinte futószalagon gyártani a gólokat, ám

arra egyelőre nem alkalmas, hogy kilencven percen keresztül hajtva a nemzetközi mezőnyben helyettesíteni tudja Vargát.

Adama Traoré játékán semmi kivetnivaló nincs, ha éppen van kedve játszani, ráadásul a góllövéssel sem áll hadilábon – emlékezzen mindenki az Alkmaarnak rúgott góljára, ami a forduló találata volt az Európa-liga alapszakaszában –, de éppen a hangulatingadozása miatt sajnos ő sem jelentett 2025-ben eddig megoldást. Holott Traorénak volt a legtöbb gólszerzési próbálkozása, összesen húsz – Varga Barnabásnál ez a mutató 19 –, amiből 7 kaput talált, amiből kettő gól is lett.

Pesics egészen addig, amíg bizalmat kapott, szállította a gólokat – ki tudná feledni a szerb Csukaricskinek lőtt góljait vagy az Újpestnek vágott dupláját –, ám

amikor Dejan Sztankovics kirakta a keretből, és még nem is edzhetett a csapattal, valami eltört benne,

azóta keresi önmagát azokban a percekben (összesen 43), amikor lehetőséget kap a pályán.

Gróf Dávid visszahívása eddig remekül bevált, nem rajta múlik, hogy a Fradi képtelen hullámvölgyből kikerülni. Fotó: Mirkó István

Grófra egy rossz szava sem lehet senkinek

A kapusposzton két sérülés is belecsúfított a képbe, hiszen előbb

az Eintracht elleni frankfurti meccsen sérült meg Dibusz Dénes – egyelőre esélytelen megjósolni, mikor térhet vissza a 34 éves hálóőr –, majd a plzeniek elleni első meccs előtt a bemelegítésnél húzódott meg Varga Ádám,

aki az Alkmaar ellen az utolsó pillanatokban bemutatott hatalmas bravúrjával mentette meg a csapat győzelmét. A kapuba az a 35 éves Gróf Dávid állt, aki a csehek elleni párharc előtt pár nappal érkezett vissza a zöld-fehérekhez. Ettől függetlenül

a két, Plzen elleni meccsen a csapat egyik, ha nem a legjobbjának bizonyult, bemutatott a két találkozón több hatalmas bravúrt,

és szinte csak rajta múlt, hogy a csütörtök esti visszavágón a Fradi megúszta három kapott góllal. A statisztikai adatok szerint Dibusznak 7 meccsen 21 védése volt míg 10 gólt kapott, ezek a mutatók Varga Ádámnál 2 meccsen 4 védés és 5 kapott gól, míg Gróf Dávid két találkozón hat védést mutatott be, és összesen 3 gólt kapott. Dibusz három, Gróf egy találkozón tudta megőrizni a kapuját a góltól.

Lyukas a Fradi védelmének bal oldala

S van még valami, a csapat védelmének bal oldala nagyon sebezhető.

Civic ugyan elfogadható teljesítményt nyújtott, de inkább szélsőként, mint hátvédként, Ramírez pedig árnyéka csupán egykori önmagának, míg Raul Gustavo – amellett, hogy ismét lesérült – nem megoldás ezen a poszton.

A jobb oldalon az összesen 649 percet játszó Makreckisnek nincs alternatívája, főleg Botka Endre Kecskemétre való kölcsönadását követően, a két belső védő, Cissé és Gartenmann lassan csapágyasra lesz hajtva – előbbi játszotta a legtöbbet 848 percet és volt 58 jó szerelése, míg utóbbi is felfért a dobogóra a maga 811 játékpercével, ez idő alatt 79 alkalommal állította meg sikeresen az ellenfél támadásait –, de egyelőre ők állják a sarat.

Azt sajnálhatjuk, hogy a nagy reményekkel leigazolt Szalai Gábor egy idő után sem Pascal Jansennél, sem pedig Robbie Keane-nél nem kap bizonyítási lehetőséget.

Noha Civic teljesítménye elfogadható, de azt inkább szélsőként, mint balhátvédként tudja nyújtani, míg Ramirez hónapok óta formán kívül van. Fotó: Czeglédi Zsolt

A középpályán a lehető legrosszabbkor jött Maiga sérülése, a szintén védekező középpályás poszton bevethető, a nemrég érkező Júlio Romao viszont megoldás lehet majd ezen a poszton.

A belga Rommens hatalmas talány,

nyári érkezése óta szinte egy jó meccse sem volt a Fradiban, holott az El-alapszakaszában és a rájátszásban is kapott bőven lehetőséget, hiszen 8 meccsen 440 játékperc jutott neki, ám sem gól, sem gólpassz nem fűződik a nevéhez.

Sajnos a korábbi nyerőember, a norvég Kristoffer Zachariassen is csak keresi régi önmagát, pedig nagyon hiányoznak a góljai, valamint a csupa szív játéka.

Ben Romdahne viszont folyamatosan javul, az Alkmaar ellen kétszer is betalált, ám nem tudta még általánosítani a jó formáját. A fiatal Tóth Alex többször is lehetőséget kapott a nemzetközi kupameccseken – Robbie Keane bizalmát élvezi, 130 percet kapott az ír szakembertől –, és megállapíthatjuk, megállja a helyét bárki ellen.

A játékmesteri poszton a 830 percet a pályán töltő Abu Fani hozza az elvárt teljesítményt, bár a nemzetközi mezőnyben messze nem ad annyi gólpasszt, mint a hazai bajnokikon: ebben a sorozatban mindössze két assziszt áll a neve mellett.

Ugyanakkor rá mindig lehet számítani, igaz, képes olyanra is, hogy a labdavesztés után a könnyebb utat választva megsértődve sétálni kezd, ami nemzetközi szinten megengedhetetlen. Hogy milyen teljesítményt nyújtott a Plzen elleni két mérkőzésén, talán mindennél jobban bizonyítja, hogy

Whoscored betette a rájátszás válogatottjába.

Abu Fani hozza azt, ami tőle várható, igazi játékmestere a Ferencvárosnak. Fotó: Mirkó István

A fentiek ismeretében az, hogy

az idei kiírásban idáig eljutott a Fradi – zsinórban hat főtábla és alapszakasz, három egymást követő „kupatavasz” –, megsüvegelendő teljesítmény. Ráadásul keresett 7,91 millió eurót, ami átszámítva nagyjából 3,1 milliárd forint,

amit okosan forgatva megerősítheti a keretét, hogy esetlegesen a bajnokságot zsinórban hetedszer is megnyerve – jelenleg öt pont a hátránya a Puskás Akadémia mögött – újra megpróbáljon a Bajnokok Ligájának alapszakaszába bejutni.

Egy biztos, ez az 53,55 millió euró értékű keret arra már elég, hogy az Európa-liga alapszakaszában elvárhatóan ott legyen, onnan továbbjusson a rájátszásba, ám arra már korántsem, hogy a tavaszi hadjárat idején több párharcot is megvívhasson. De ne legyünk türelmetlenek, hiszen előbb jött a főtábla (2019/20 Európa-liga, 2020/21 Bajnokok Ligja, 2021/22 Európa-liga), majd utána immár zsinórban harmadszor megvolt a főtábláról, illetve az alapszakaszból a továbbjutás is (2022/23 Európa-liga, 2023/24 Konferencialiga, 2024/25 Európa-liga). Ha a sorminta folytatódik, akkor jövőre a Fradi ott lehet valamelyik nemzetközi kupasorozat tavaszi nyolcaddöntőjében.