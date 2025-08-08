Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Gulácsi PéterRB LeipzigBundesliga

Gulácsi Péter sorsát közvetlenül befolyásoló döntés született Lipcsében

Továbbra is kérdéses, hogy mi lesz Gulácsi Péter sorsa az RB Leipzig csapatánál, ugyanakkor egy lépéssel közelebb kerültünk a válaszhoz, kezd tisztulni a kép. A Lipcse megegyezett a Bayer Leverkusennel Janis Blaswich átigazolásáról, így Gulácsi Péter egyik riválisa távozik a klubtól. A csapat vezetőedzője azt is meghatározta, mikor dönti el, hogy a megmaradt kapusok közül ki lesz az első számú az új idényben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 12:42
Gulácsi Péter évek óta a Lipcse kezdő kapusa, mégis bizonytalan a helyzete Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gulácsi Péter egyénileg nagyszerű idényen van túl, őt választották meg a Bundesliga legjobb kapusának, csapatszinten ugyanakkor az RB Leipzig meglehetősen alulteljesített. A csapat története legrosszabb Bundesliga-helyezését elérve a hetedik helyen zárt, így az európai kupákban sem indulhat, ami komoly anyagi veszteséget jelent. Emiatt kérdőjeleződött meg több idősebb játékos jövője is a klubnál, köztük a 35 éves Gulácsié is, akinek jövőre amúgy is lejár a szerződése.

Gulácsi Péter aligha szorul a lelátóra a Lipcsében, de az sem biztos, hogy kezdő kapus marad
Gulácsi Péter aligha szorul a lelátóra a Lipcsében, de az sem biztos, hogy kezdő kapus marad (Fotó: FELIX HORHAGER / DPA)

A Lipcse már többször is nyíltan kimondta, hogy a tavaly igazolt belga Maarten Vandevoordt lehet hosszú távon a csapat új kezdő kapusa, ám Gulácsi kimagasló teljesítménye miatt eddig nem kapott túl sok lehetőséget. Az új idény előtt azonban változhat a helyzet, ráadásul a nyáron visszatért a salzburgi kölcsönből Janis Blaswich is, aki korábban a magyar kapus sérülését is kihasználva egy időre a kispadra szorította Gulácsit.

Most kicsit tisztult a kép a lipcsei kapushelyzetben, hiszen a Kicker információja szerint a Bayer Leverkusen és a Lipcse megegyezett Blaswich átigazolásáról, a korábbi német válogatott kerettag kapus pénteken orvosi vizsgálaton vesz részt, majd be is jelenthetik az érkezését.

Ez közvetlenül is befolyásolja Gulácsi lipcsei jövőjét, hiszen így minden bizonnyal ő nem távozik a nyáron a klubtól. Az ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy kezdő kapus lesz-e.

A német sajtóban mindenesetre arra számítanak, hogy a Marcel Schäfer sportigazgató által szorgalmazott megfiatalítási folyamat a kapuban szinte biztosan érezteti a hatását, így a 23 éves belga átveheti Gulácsi helyét. A végsó szót persze Ole Werner vezetőedző mondja majd ki.

A Lipcse edzője kijelentette: ekkor dönt Gulácsi és Vandevoordt között

A német csapat szombaton (18.00) a francia Lens ellen játssza az utolsó felkészülési meccsét, majd egy héttel később, 16-án a Sandhausen ellen megkezdi az új szezont a Német Kupa első fordulójában. Ole Werner már kijelentette, hogy a két meccs között, azaz a jövő héten dönti el, hogy Gulácsi vagy Vandevoordt lesz az első számú kapus a következő idényben.

– Nehéz döntésnek nevezhetnénk, de azt is mondhatjuk, hogy könnyű döntés, mert biztosan lesz valaki a kapuban, aki igazán jó képességekkel rendelkezik – idézte Wernert a Kicker.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.