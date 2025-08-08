Gulácsi Péter sorsát közvetlenül befolyásoló döntés született Lipcsében

Gulácsi Péter egyénileg nagyszerű idényen van túl, őt választották meg a Bundesliga legjobb kapusának, csapatszinten ugyanakkor az RB Leipzig meglehetősen alulteljesített. A csapat története legrosszabb Bundesliga-helyezését elérve a hetedik helyen zárt, így az európai kupákban sem indulhat, ami komoly anyagi veszteséget jelent. Emiatt kérdőjeleződött meg több idősebb játékos jövője is a klubnál, köztük a 35 éves Gulácsié is, akinek jövőre amúgy is lejár a szerződése.

Gulácsi Péter aligha szorul a lelátóra a Lipcsében, de az sem biztos, hogy kezdő kapus marad (Fotó: FELIX HORHAGER / DPA)

A Lipcse már többször is nyíltan kimondta, hogy a tavaly igazolt belga Maarten Vandevoordt lehet hosszú távon a csapat új kezdő kapusa, ám Gulácsi kimagasló teljesítménye miatt eddig nem kapott túl sok lehetőséget. Az új idény előtt azonban változhat a helyzet, ráadásul a nyáron visszatért a salzburgi kölcsönből Janis Blaswich is, aki korábban a magyar kapus sérülését is kihasználva egy időre a kispadra szorította Gulácsit.

Most kicsit tisztult a kép a lipcsei kapushelyzetben, hiszen a Kicker információja szerint a Bayer Leverkusen és a Lipcse megegyezett Blaswich átigazolásáról, a korábbi német válogatott kerettag kapus pénteken orvosi vizsgálaton vesz részt, majd be is jelenthetik az érkezését.

Ez közvetlenül is befolyásolja Gulácsi lipcsei jövőjét, hiszen így minden bizonnyal ő nem távozik a nyáron a klubtól. Az ugyanakkor továbbra is kérdés, hogy kezdő kapus lesz-e.

A német sajtóban mindenesetre arra számítanak, hogy a Marcel Schäfer sportigazgató által szorgalmazott megfiatalítási folyamat a kapuban szinte biztosan érezteti a hatását, így a 23 éves belga átveheti Gulácsi helyét. A végsó szót persze Ole Werner vezetőedző mondja majd ki.

A Lipcse edzője kijelentette: ekkor dönt Gulácsi és Vandevoordt között

A német csapat szombaton (18.00) a francia Lens ellen játssza az utolsó felkészülési meccsét, majd egy héttel később, 16-án a Sandhausen ellen megkezdi az új szezont a Német Kupa első fordulójában. Ole Werner már kijelentette, hogy a két meccs között, azaz a jövő héten dönti el, hogy Gulácsi vagy Vandevoordt lesz az első számú kapus a következő idényben.