Gulácsi beállása után elszabadult a káosz Lipcsében, a németek fogják a fejüket

Negyedik felkészülési mérkőzését játszotta az RB Leipzig az új idényben, az ellenfél az olasz Atalanta volt hazai közönség előtt. A nyáron az ideiglenes megbízatása után távozó Lőw Zsolt helyét a Werder Brementől érkező Ule Werner vette át, aki a szombati mérkőzésen Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is érintő döntéseket hozott.

Willi Orbán az első félidőben, Gulácsi Péter a másodikban volt az RB Leipzig csapatkapitánya (Fotó: Facebook/RB Leipzig/Thomas Eisenhuth)

Gulácsi Péter megint egy félidőt kapott

Az első félidőben Willi Orbán volt a csapatkapitány, a kapuban pedig a belga Maarten Vandevoordt védett. A Leipzig az első félidőben meg is szerezte a vezetést a hírek szerint a távozás szélén álló Lois Openda révén. A 25 éves belga jó formában van, a felkészülés alatt már a negyedik gólját lőtte, nem véletlen, hogy a Premier League-be feljutó Sunderland élénken érdeklődik iránta.

A szünet után aztán új csapat jött ki a Vörös Bikáknál, a névsor pedig Gulácsi Péter nevével kezdődött, ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is megkapta. Így minden bizonnyal az új vezetőedzőnél sincs változás, a két magyar élvezi e téren is a bizalmat.

Wir wechseln zur Pause einmal komplett durch 🔄



Diese 11 steht jetzt auf dem Rasen 📋#RBLATA pic.twitter.com/L63eHHNkmw — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 2, 2025

A német együttes viszont nem hozta le kapott gól nélkül a meccset, sőt. A 85. percben egy szép összjáték után Gianluca Scamacca lőtt Gulácsi Péter kapujába, a magyar hálóőr csak nézte a rövidbe lőtt labdát.

A hajrá pedig még rosszabb volt a hazaiaknak. Egy olasz szöglet után a tizenhatosnál a lepattanóra lecsapó Lorenzo Bernasconi állítgatás nélkül lőtt a kapuba (1-2).

Az RB Leipzig még a francia Lens ellen lép pályára a felkészülés során, majd a Német Kupában a negyedosztályú Sandhausen ellen kezdi a tétmeccsek sorát. A Bundesliga első körében a címvédő Bayern München otthonába látogat a klub (augusztus 22., péntek 20.30).

Két hiányzó a hazaiaknál, egyik sem véletlen

A lipcseiek keretéből kimaradt Xavi Simons és Benjamin Sesko is, miután a csapat két legértékesebb játékosa a távozás szélén van. Simons a Chelsea-vel tárgyal, míg Seskót a Manchester United és a Newcastle United is vinné. A szlovén támadó átigazolása abból a szempontból is érdekes, hogy amennyiben a Newcastle-nél köt ki – angol hírek szerint a Szarkák 75+5 millió eurós ajánlatot tettek is a 24 éves futballistáért –, akkor a Liverpool előtt is megnyílik a kapu Alexander Isak leigazolásához.