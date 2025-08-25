szkíta népMúlt-korszibériarégészeti leletarcheológiaásatás

Kétezer-hatszáz éves szkíta nemes harcos sírját tárták fel Szibériában

A temetkezés díszes övet, kosfejes csatot, bronztükröt és lóhámelemeket tartalmaz, amelyek a szkíta nemes elit státuszát mutatják.

Múlt-kor
2025. 08. 25. 20:50
Szkíta ruházati viselet művészi rekonstrukciója Fotó: pinterest.com
Szibériai régészek egy szkíta nemes harcos temetkezését tárták fel a Kr. e. 6. századból, ami új fényt vet a szkíta–szibériai világ harci hagyományaira és kulturális összetettségére.

A hatalom jelképei

A felfedezést, amelyet a Krasznojarszki régióban, a Kem folyó partján tettek a Szibériai Szövetségi Egyetem kutatói, 

máris az utóbbi évek egyik legjelentősebb régészeti leleteként üdvözölték.

A sírkamrában egy harcost találtak, akit figyelemre méltó tárgyakkal temettek el: bronzplakettekkel díszített övvel, egy hegyi kos fejét formázó csattal, díszes ékszerekkel, egy csiszolt bronztükörrel, fegyverekkel és egy lószerszám elemeivel. Minden egyes darab a státusz, a gazdagság és a szellemi identitás jelzője is.

A csákány

A leletek közül kiemelkedik egy vas csatabárd, ami voltaképpen egy csákány. Pavel Mandryka, a Jenyiszej-szibériai Régészeti Laboratórium vezetője szerint ez a maga korában különösen ritka volt. „A csákány éles hegyét arra tervezték, hogy átszúrja a páncélt. Egy ilyen fegyver kiemelhette a harcos magas státuszát” – magyarázta Mandryka.

A sírleletből származó 2600 éves szkíta csákány. Fotó: Szibériai Szövetségi Egyetem Sajtószolgálata/Evgeny Puzin

Ami a tárgyat kivételessé teszi, az az anyaga. Szibériában a vas széles körű használata csak öt évszázaddal később vált általánossá. Egy ilyen fejlett fegyver jelenléte erősen arra utal, hogy a harcos vagy egy olyan kiváltságos elithez tartozott, amelynek hozzáférése volt a távoli kereskedelmi hálózatokhoz, vagy délnyugatról vándorolt a régióba, megkerülve a mai Krasznojarszk erdő-sztyepp övezetét.

A szkíta harcmodor

Az ókori világban a szkíták legendásan jó lovasok és íjászok voltak. Rövid, összetett íjaik lehetővé tették a lóhátról történő precíz lövészetet, míg vaskardjaik és bronzhegyű nyilaik félelmet keltettek az ellenségben. A csákány azonban új dimenzióval bővíti az arzenáljukról alkotott képünket. A kardokkal, amelyek vágtak, vagy a nyilakkal ellentétben, amelyek átdöfték a gyengén páncélozott ellenséget, a csatabárdot nyers erőre tervezték.

Szkíta harcos egy ókori görög tálon.  Fotó: Wikimedia Commons

A hegyes fejével képes volt sisakokat összetörni és páncélokat átszúrni, így egyszerre volt a hatalom gyakorlati és szimbolikus eszköze. A temetkezésből származó más tárgyak is megerősítik ezt az értelmezést. A bronzlemezekkel díszített öv a rang látható jele lehetett. A kosfejes csat erőt és férfiasságot idézett, míg a lóhám elemei a szkíta harcosok és paripáik közötti elválaszthatatlan köteléket hangsúlyozták. A lovakra nem pusztán közlekedési eszközként tekintettek, a csatában társak voltak, és gyakran temették el őket lovasaik mellé, hogy elkísérjék őket a túlvilágra.

Tükrök és rituálék

Hasonlóan érdekes a csiszolt bronztükör jelenléte. A régészek úgy vélik, hogy nem csupán dekorációs célt szolgált. A szkíta kultúrában a tükrök rituális funkciókat tölthettek be, védőtalizmánként vagy sámáni gyakorlatok eszközeként működtek.

Szkíták egy elektronvázán. Fotó: Wikimedia Commons

Bár a szkíta társadalomban a harcosok lehettek férfiak és nők is – és néha még a serdülők is –, a fegyverzet, a hámszerelvények és az övdíszek kombinációja ebben az esetben határozottan férfi temetkezésére utal.

A szkíta–szibériai világ

Ez a felfedezés része a Szibériát átszövő régészeti felfedezések szélesebb körű mintázatának. Az Altaj-hegységben található, tetovált testeket őrző fagyott síroktól a Jenyiszej folyó mentén feltárt aranykincsekig a szkíták nem egyszerűen a sztyeppe fosztogatóiként tűnnek fel, hanem összetett társadalomként, gazdag szimbolikával, messzemenő kapcsolatokkal és fejlett harci hagyományokkal. A krasznojarszki harcos sírja rávilágít a helyi hagyományok és a külső hatások kölcsönhatására. 

Szkíta harcosok egy fésűdíszen.  Fotó: Wikiwand

A vas használata, amely évszázadokkal megelőzte annak széles körű elterjedését Szibériában, a technológia, a kereskedelem és az eszmék áramlására utal az eurázsiai sztyeppén keresztül. Ugyanakkor a temetkezés gazdagsága és rituális tárgyai a szkíta hadviselés mélyen spirituális dimenzióját hangsúlyozzák, ahol minden tárgy – a tükörtől a lószerszámig – többrétegű jelentést hordozott.

Az ásatások folytatásával a régészek úgy vélik, hogy a szkíták még több titka fog felszínre kerülni Szibéria fagyott talajából. Egyelőre a Kem folyó harcosának csákánya néma tanúja a hatalom, a tekintély és a sztyeppe egykoron uralkodó nomádok örök rejtélyének.

