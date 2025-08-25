Szoboszlai DominikLiverpoolNewcastle United FCArne SlotKerkez MilosPremier League

Arne Slot meghozta a döntést, Szoboszlai Dominik a védelemben játszik

A Liverpool 21 órától a Newcastle United otthonában folytatja a Premier League-idényt. Arne Slot vezetőedzőnek a sérülések és egyéb hiányzó játékosok miatt nehéz dolga volt a kezdőcsapat összeállításával. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool kezdőjében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 19:49
Szoboszlai Dominik a második bajnokin is ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik a második bajnokin is ott van a Liverpool kezdőjében Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Az angol bajnokság címvédője, a Liverpool zárja a Premier League második fordulóját. Arne Slot együttese ahhoz a Newcastle Unitedhez látogat, amely szintén a Bajnokok Ligájában indul, ugyanakkor a csapat legjobbja, Alexander Isak továbbra is sztrájkol, miután a Liverpool játékosa szeretne lenni. Már csak emiatt is pikáns bajnokira lehet számítani a Newcastle otthonában. De a Liverpool kezdőjében is több érdekességet lehet látni. Az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister el sem utazott a csapattal, aki fitneszproblémák miatt nem egészséges, minden bizonnyal túl korai volt a visszatérés. Slotnak viszont a jobbhátvéd poszt okozott igazán fejtörést, mert az új igazolás, Jeremie Frimpong kidőlt, a cseréje, Conor Bradley pedig nem volt még teljesen egészséges, itt jött a képbe Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik a képen és a kezdőben is, így áll fel a Liverpool a Newcastle ellen
Szoboszlai Dominik a képen és a kezdőben is, így áll fel a Liverpool a Newcastle ellen  Fotó: Facebook/Liverpool FC

Így kezd a Liverpool a Newcastle United ellen

Arról már a holland is beszélt a meccs előtt, hogy Frimpong helyett Szoboszlai Dominik is játszhat a védelem jobb oldalán. A magyar válogatott csapatkapitánya a felkészülés alatt a Stoke City ellen már játszott a poszton, emellett liverpooli információk szerint Slot az elmúlt napokban Szoboszlaival gyakorolta a jobb-bekk posztot. A meccs előtt pedig a találgatások igazak voltak.

A védelem bal oldalán Kerkez Milos, míg a jobbon Szoboszlai Dominik kapott helyett a Liverpool kezdőjében. Slot a kezdés előtt meg is erősítette, hogy Szoboszlai lesz a jobb-bekk.

Emellett fontos változás, hogy Ryan Gravenberch az eltiltása után ott van a kezdőben, illetve a legutóbbi igazolás, az olasz Giovanni Leoni a padon kapott helyet. 

Cikkünk frissül...

A Liverpool első bajnokijának összefoglalója:

Fontos híreink

