Arne Slot meghozta a döntést, Szoboszlai Dominik a védelemben játszik

Az angol bajnokság címvédője, a Liverpool zárja a Premier League második fordulóját. Arne Slot együttese ahhoz a Newcastle Unitedhez látogat, amely szintén a Bajnokok Ligájában indul, ugyanakkor a csapat legjobbja, Alexander Isak továbbra is sztrájkol, miután a Liverpool játékosa szeretne lenni. Már csak emiatt is pikáns bajnokira lehet számítani a Newcastle otthonában. De a Liverpool kezdőjében is több érdekességet lehet látni. Az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister el sem utazott a csapattal, aki fitneszproblémák miatt nem egészséges, minden bizonnyal túl korai volt a visszatérés. Slotnak viszont a jobbhátvéd poszt okozott igazán fejtörést, mert az új igazolás, Jeremie Frimpong kidőlt, a cseréje, Conor Bradley pedig nem volt még teljesen egészséges, itt jött a képbe Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik a képen és a kezdőben is, így áll fel a Liverpool a Newcastle ellen Fotó: Facebook/Liverpool FC

Így kezd a Liverpool a Newcastle United ellen

Arról már a holland is beszélt a meccs előtt, hogy Frimpong helyett Szoboszlai Dominik is játszhat a védelem jobb oldalán. A magyar válogatott csapatkapitánya a felkészülés alatt a Stoke City ellen már játszott a poszton, emellett liverpooli információk szerint Slot az elmúlt napokban Szoboszlaival gyakorolta a jobb-bekk posztot. A meccs előtt pedig a találgatások igazak voltak.

A védelem bal oldalán Kerkez Milos, míg a jobbon Szoboszlai Dominik kapott helyett a Liverpool kezdőjében. Slot a kezdés előtt meg is erősítette, hogy Szoboszlai lesz a jobb-bekk.

Emellett fontos változás, hogy Ryan Gravenberch az eltiltása után ott van a kezdőben, illetve a legutóbbi igazolás, az olasz Giovanni Leoni a padon kapott helyet.

Cikkünk frissül...