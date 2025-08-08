Lovász László rangos elismerésben részesült

Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Academia Europaea budapesti intézményének egykori vezetője és a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, akinek tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért adományozott kitüntetést az Európai Tudományos Akadémia. Ez az egyik, ha nem a legmagasabb elismerés, amelyet az Academia Europaea egy tudósnak adhat a tudományos teljesítményért.

Forrás: Facebook