Lovász László rangos elismerésben részesült

Tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért ítélte az Erasmus-érmet a kutatóprofesszornak az Európai Tudományos Akadémia – tette közzé Facebook-oldalán a HUN-REN Központ.

2025. 08. 08. 15:55
Rangos elismerésben részesült Lovász László Forrás: Facebook
Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Academia Europaea budapesti intézményének egykori vezetője és a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, akinek tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért adományozott kitüntetést az Európai Tudományos Akadémia. Ez az egyik, ha nem a legmagasabb elismerés, amelyet az Academia Europaea egy tudósnak adhat a tudományos teljesítményért. 

Az érmet az európai szervezet éves konferenciáján, Barcelonában október közepén adják át, és a kitüntetett megtartja az éves Erasmus-előadást.

 

