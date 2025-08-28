Pokolian nehéz ellenfelek is várnak a Fradira az Európa-ligában

A 2024–25-ös idényben megújult az Európa-liga, és a magyar bajnok Ferencváros az első ilyen (előző) évadhoz hasonlóan ezúttal is a második számú európai kupasorozat főtábláján fog szerepelni. A 36 csapatos alapszakaszban legutóbb a 17. lett az FTC, és a mostani kiírásban is a második kalapból várja a pénteken 13 órakor kezdődő sorsolást. Akárcsak az előző idényben, ezúttal is minden együttes nyolc mérkőzést fog vívni: ezek közül mind a négy kalapból két-két ellenfél érkezik, ahonnan az egyikkel otthon, a másikkal idegenben csap össze.
Tizenhárom csapat automatikusan El-főtáblásnak mondhatta magát, melléjük tizenegyen csatlakoztak a BL-selejtezőből, valamint tizenkét párosításra kerül sor az Európa-liga playoffkörében – utóbbiak közül egynek a visszavágóját már szerdán lejátszották, a többit csütörtökön rendezik.
Az Európa-liga csütörtöki selejtező-visszavágóiból még alapszakaszba jut:
- Makkabi Tel–Aviv (izraeli) vagy Dinamo Kijev (ukrán)
- Shkendija (északmacedón) vagy Ludogorec (bolgár)
- Slovan Bratislava (szlovák) vagy Young Boys (svájci)
- Malmö (svéd) vagy Sigma Olomouc (cseh)
- Panathinaikosz (görög) vagy Samsunspor (török)
- Aberdeen (skót) vagy FCSB (román)
- Lech Poznan (lengyel) vagy Genk (belga)
- Midtyjlland (dán) vagy KuPS (finn)
- Lincoln Red Imps (gibraltári) vagy Braga (portugál)
- Zrinjski Mostar (bosnyák) vagy Utrecht (holland)
- Rijeka (horvát) vagy PAOK (görög)
Ki lehet ellenfél az FTC csapatának?
Csütörtök reggelre tehát már 25 csapat, köztük a Fradi részvétele biztos az El alapszakaszában, ezért körvonalazódni látszik a kalapbeosztás is. Ebből kiderül, hogy az első kalapból biztosan pokolian nehéz ellenfél vár Robbie Keane vezetőedző együttesére, de a többi kilencesben is vannak topligás és nagy múltú együttesek.
Adott esetben az is lehet, hogy két-két angol (Aston Villa és Nottingham), spanyol (Betis és Celta Vigo) és német (Freiburg és Stuttgart) rivális vár a magyar bajnokra, melléjük pedig mondjuk egy-egy olasz (Bologna) és francia (Lyon) gárda kerül az ellenféllistán.
Ahogyan az sem elképzelhetetlen, hogy a svájci Basel által kiszemelt Balogh Botond is pályára lép a Ferencváros ellen.