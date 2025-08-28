Pokolian nehéz ellenfelek is várnak a Fradira az Európa-ligában

A 2024–25-ös idényben megújult az Európa-liga, és a magyar bajnok Ferencváros az első ilyen (előző) évadhoz hasonlóan ezúttal is a második számú európai kupasorozat főtábláján fog szerepelni. A 36 csapatos alapszakaszban legutóbb a 17. lett az FTC, és a mostani kiírásban is a második kalapból várja a pénteken 13 órakor kezdődő sorsolást. Akárcsak az előző idényben, ezúttal is minden együttes nyolc mérkőzést fog vívni: ezek közül mind a négy kalapból két-két ellenfél érkezik, ahonnan az egyikkel otthon, a másikkal idegenben csap össze.

Az elmúlt hét évből ötödször tölti az őszt az Európa-liga főtábláján az FTC (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tizenhárom csapat automatikusan El-főtáblásnak mondhatta magát, melléjük tizenegyen csatlakoztak a BL-selejtezőből, valamint tizenkét párosításra kerül sor az Európa-liga playoffkörében – utóbbiak közül egynek a visszavágóját már szerdán lejátszották, a többit csütörtökön rendezik.

Az Európa-liga csütörtöki selejtező-visszavágóiból még alapszakaszba jut: Makkabi Tel–Aviv (izraeli) vagy Dinamo Kijev (ukrán)

Shkendija (északmacedón) vagy Ludogorec (bolgár)

Slovan Bratislava (szlovák) vagy Young Boys (svájci)

Malmö (svéd) vagy Sigma Olomouc (cseh)

Panathinaikosz (görög) vagy Samsunspor (török)

Aberdeen (skót) vagy FCSB (román)

Lech Poznan (lengyel) vagy Genk (belga)

Midtyjlland (dán) vagy KuPS (finn)

Lincoln Red Imps (gibraltári) vagy Braga (portugál)

Zrinjski Mostar (bosnyák) vagy Utrecht (holland)

Rijeka (horvát) vagy PAOK (görög)

Ki lehet ellenfél az FTC csapatának?

Csütörtök reggelre tehát már 25 csapat, köztük a Fradi részvétele biztos az El alapszakaszában, ezért körvonalazódni látszik a kalapbeosztás is. Ebből kiderül, hogy az első kalapból biztosan pokolian nehéz ellenfél vár Robbie Keane vezetőedző együttesére, de a többi kilencesben is vannak topligás és nagy múltú együttesek.

Adott esetben az is lehet, hogy két-két angol (Aston Villa és Nottingham), spanyol (Betis és Celta Vigo) és német (Freiburg és Stuttgart) rivális vár a magyar bajnokra, melléjük pedig mondjuk egy-egy olasz (Bologna) és francia (Lyon) gárda kerül az ellenféllistán.

Ahogyan az sem elképzelhetetlen, hogy a svájci Basel által kiszemelt Balogh Botond is pályára lép a Ferencváros ellen.