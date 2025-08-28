Pokolian nehéz ellenfelek is várnak a Fradira az Európa-ligában

Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

A Ferencváros labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében az idegenbeli sikere ellenére alulmaradt az azeri Qarabag ellen. A magyar bajnok FTC így az Európa-liga alapszakaszában fog szerepelni a következő hónapokban, és már körvonalazódik, hogy mely csapatok közül kerülhet ki a nyolc leendő ellenfél.

2025. 08. 28. 5:29
Izgatottan várhatja az El-sorsolást a Ferencváros (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A 2024–25-ös idényben megújult az Európa-liga, és a magyar bajnok Ferencváros az első ilyen (előző) évadhoz hasonlóan ezúttal is a második számú európai kupasorozat főtábláján fog szerepelni. A 36 csapatos alapszakaszban legutóbb a 17. lett az FTC, és a mostani kiírásban is a második kalapból várja a pénteken 13 órakor kezdődő sorsolást. Akárcsak az előző idényben, ezúttal is minden együttes nyolc mérkőzést fog vívni: ezek közül mind a négy kalapból két-két ellenfél érkezik, ahonnan az egyikkel otthon, a másikkal idegenben csap össze.

Az elmúlt hét évből ötödször tölti az őszt az Európa-liga főtábláján az FTC
Az elmúlt hét évből ötödször tölti az őszt az Európa-liga főtábláján az FTC (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tizenhárom csapat automatikusan El-főtáblásnak mondhatta magát, melléjük tizenegyen csatlakoztak a BL-selejtezőből, valamint tizenkét párosításra kerül sor az Európa-liga playoffkörében – utóbbiak közül egynek a visszavágóját már szerdán lejátszották, a többit csütörtökön rendezik.

Az Európa-liga csütörtöki selejtező-visszavágóiból még alapszakaszba jut:

  • Makkabi Tel–Aviv (izraeli) vagy Dinamo Kijev (ukrán)
  • Shkendija (északmacedón) vagy Ludogorec (bolgár)
  • Slovan Bratislava (szlovák) vagy Young Boys (svájci)
  • Malmö (svéd) vagy Sigma Olomouc (cseh)
  • Panathinaikosz (görög) vagy Samsunspor (török)
  • Aberdeen (skót) vagy FCSB (román)
  • Lech Poznan (lengyel) vagy Genk (belga)
  • Midtyjlland (dán) vagy KuPS (finn)
  • Lincoln Red Imps (gibraltári) vagy Braga (portugál)
  • Zrinjski Mostar (bosnyák) vagy Utrecht (holland)
  • Rijeka (horvát) vagy PAOK (görög)

Ki lehet ellenfél az FTC csapatának?

Csütörtök reggelre tehát már 25 csapat, köztük a Fradi részvétele biztos az El alapszakaszában, ezért körvonalazódni látszik a kalapbeosztás is. Ebből kiderül, hogy az első kalapból biztosan pokolian nehéz ellenfél vár Robbie Keane vezetőedző együttesére, de a többi kilencesben is vannak topligás és nagy múltú együttesek. 

Adott esetben az is lehet, hogy két-két angol (Aston Villa és Nottingham), spanyol (Betis és Celta Vigo) és német (Freiburg és Stuttgart) rivális vár a magyar bajnokra, melléjük pedig mondjuk egy-egy olasz (Bologna) és francia (Lyon) gárda kerül az ellenféllistán.

Ahogyan az sem elképzelhetetlen, hogy a svájci Basel által kiszemelt Balogh Botond is pályára lép a Ferencváros ellen.

A jelenlegi, még hiányos El-kalapbeosztás:

  • Biztosan 1. kalaposak: Roma (olasz), Porto (portugál), Rangers (skót), Feyenoord (holland), Lille (francia), Dinamo Zagreb (horvát), Betis (spanyol), Salzburg (osztrák), Aston Villa (angol)
  • Biztosan 2. kalaposak: Fenerbahce (török), Crvena zvezda (szerb), Lyon (francia), Viktoria Plzen (cseh), FERENCVÁROS, Celtic (skót)
  • 2. vagy 3. kalaposak: Basel (svájci), Freiburg (német)
  • Biztosan 3. kalaposak: Nottingham (angol), Sturm Graz (osztrák), Nice (francia)
  • 3. vagy 4. kalaposak: Bologna (olasz), Celta Vigo (spanyol), Stuttgart (német), Go Ahead Eagles (holland)
  • Biztosan 4. kalapos: Brann (norvég)

A végleges kalapbeosztásra tehát csütörtök késő estig, a számítógép által generált sorsolásra pedig péntek délutánig kell várni, de addig is lehet számolgatni, hogy mi lenne kedvező és kedvezőtlen ellenféllista a magyar bajnoknak.

A nyolcfordulós alapszakasz mérkőzésnapjai: szeptember 24. és 25., október 2., október 23., november 6., november 27., december 11., január 22., valamint január 29. A tabella első nyolc helyezettje a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek a legjobb tizenhat közé jutásért mérkőznek majd meg oda-vissza vágós párharcban.

 

