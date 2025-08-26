Hajdú B. István megint bírál, most a Fradi védelmét találta meg

Az M4 Sport hétfő esti Góóól!2 műsorában kiemelt téma volt a Ferencváros szerdai BL-selejtezős visszavágója az azeri Qarabag ellen, főleg annak tükrében, hogy a zöld-fehérek a hazai odavágón kétgólos vereséget (1-3) szenvedtek. Hajdú B. István – aki egy korábbi adásban az MLSZ-t és a fiatalszabályt is bírálta – szerint az odavágónak az volt az egyetlen pozitívuma, hogy a Fradi legjobban teljesítő játékosai magyarok voltak, ugyanakkor a csapat védelméről alaposan leszedte a keresztvizet. Kijelentette, a jelenlegi ferencvárosi hátvédeket nem tartja BL-szintű játékosoknak.

A Fradi játékosai többször lemaradtak a Qarabag futballistáiról Fotó: Ladóczki Balázs

A népszerű sportriporter a Fradi régi, a Bajnokok Ligájában már bizonyított védőit sírja vissza

Hajdú B. István és a műsor többi résztvevője abban teljesen egyetértett, a Ferencváros nehéz helyzetből várhatja a szerdai találkozót. A sportriporter szerint elsősorban a védelmet kell megerősíteni – még abban az esetben is, ha a zöld-fehérek „csak” az Európa-liga alapszakaszában lesznek érdekeltek –, ugyanakkor bízik abban, hogy a csapat magyar játékosai legalább olyan teljesítményre lesznek képesek, mint az Üllői úti odavágón.