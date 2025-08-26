FerencvárosvédelemHajdú B IstvánblQarabag

Hajdú B. István megint bírál, most a Fradi védelmét találta meg

Úgy tűnik, hogy Hajdú B. István lesz a magyar labdarúgás legújabb megmondóembere. Míg legutóbb az MLSZ-szel és a fiatalszabállyal kapcsolatban fejtette ki a véleményét, most a Fradi védelmére került sor. A népszerű sportriporter a Bajnokok Ligája-főtáblára jutásért vívott párharcban az azeri Qarabag elleni visszavágóra készülő zöld-fehérek hátsó alakzatáról mondott nem éppen hízelgő véleményt.

Molnár László
2025. 08. 26. 10:25
Hajdú B. István szerint Telek és Blazic szintű hátvédekre lenne szüksége a BL-selejtezőre készülő FTC-nek
Hajdú B. István szerint Telek és Blazic szintű hátvédekre lenne szüksége a BL-selejtezőre készülő FTC-nek Forrás: Nemzeti Sport
Az M4 Sport hétfő esti Góóól!2 műsorában kiemelt téma volt a Ferencváros szerdai BL-selejtezős visszavágója az azeri Qarabag ellen, főleg annak tükrében, hogy a zöld-fehérek a hazai odavágón kétgólos vereséget (1-3) szenvedtek. Hajdú B. István – aki egy korábbi adásban az MLSZ-t és a fiatalszabályt is bírálta – szerint az odavágónak az volt az egyetlen pozitívuma, hogy a Fradi legjobban teljesítő játékosai magyarok voltak, ugyanakkor a csapat védelméről alaposan leszedte a keresztvizet. Kijelentette, a jelenlegi ferencvárosi hátvédeket nem tartja BL-szintű játékosoknak.

A Fradi játékosai többször lemaradtak a Qarabag futballistáiról
A Fradi játékosai többször lemaradtak a Qarabag futballistáiról     Fotó: Ladóczki Balázs

A népszerű sportriporter a Fradi régi, a Bajnokok Ligájában már bizonyított védőit sírja vissza

Hajdú B. István és a műsor többi résztvevője abban teljesen egyetértett, a Ferencváros nehéz helyzetből várhatja a szerdai találkozót. A sportriporter szerint elsősorban a védelmet kell megerősíteni – még abban az esetben is, ha a zöld-fehérek „csak” az Európa-liga alapszakaszában lesznek érdekeltek –, ugyanakkor bízik abban, hogy a csapat magyar játékosai legalább olyan teljesítményre lesznek képesek, mint az Üllői úti odavágón.

– Az első percben vezetett a Qarabag egy olyan támadást, ami után azt mondtam, ezek sokkal gyorsabbak. A Fradi gólja extra teljesítmény volt, emellett az is pozitívum, hogy a csapat három legjobbja Varga Barnabás, Ötvös Bence és Tóth Alex személyében magyar játékos volt. 

A Fradi, amikor kétszer a BL-ben szerepelt, akkor a védelem tengelyében egy Telek András, meg egy Miha Blazic szerepelt. Én ilyen kvalitású védőt, aki akár sebességben, akár gondolkodásban ilyen közel van az európai középmezőnyhöz vagy az elithez, a jelenlegi csapatban nem látok. 

A Fradinak ezért van jelenleg nehéz dolga, én azt látom, ezt a csapatrészt még az Európa-ligára is meg kellene erősíteni – jelentette ki Hajdú B. István.

Csoda kell a továbbjutáshoz?

Tisztában van vele, hogy három éve sikerült a Slovant hazai vereség után búcsúztatni, de véleménye szerint ott nem volt akkora különbség a két együttes között. Az odavágó előtt verhetőnek érezte a Qarabagot, amit arra alapozott, hogy amíg tavaly az El-alapszakaszában a magyar bajnok 12 pontjával továbbjutott a tavaszi kieséses szakaszba, addig az azeri gárda mindössze 3 pontot tudott gyűjteni.

– Most úgy érzem, a Qarabag előrébb tart, ugyanakkor nem gondolom, hogy elbízza magát a visszavágóra

De egy mérkőzésen érvényesülhet a Fradi jelmondata, a küzdeni mindig, feladni soha. Ha megszereznék a vezetést, talán elbizonytalanodna az azeri együttes. 

De nem a Fradi az esélyesebb, egy nagyobb csoda kellene a továbbjutásához – fogalmazott Hajdú B. István, aki hozzátette: a Fradinak a visszavágón csak annyit kellene tennie, amit az első meccsen már megtett, meg kell nyernie mindkét félidőt egy-egy góllal, és akkor jöhet a hosszabbítás, amelyben bármi megtörténhet.

Amikor még minden szép volt: Varga Barnabás vezetést szerzett

 

