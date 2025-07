Hajdú B. István beleállt az MLSZ-be és az akadémiákba

Nem elég, hogy az MLSZ májusban elfogadott új „magyarszabálya” miatt szinte az egész felkészülés alatt állt a bál a szövetség és több első osztályú klub között, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetnek még erre is sikerült rátennie egy lapáttal. Ugyanis az NB I rajtja előtt néhány nappal még ezt is tovább szigorította, és a kiemelt akadémiás klubok esetében további fiatalítást előíró döntés ellen az M4 Sport hétfő esti Góóól!2-ben Hajdú B. István is elmondta a véleményét. Előrebocsátjuk, a sportriporter nem éppen kedvezően nyilatkozott a fent említett változásokról és azokról a módszerekről, ahogy ezeket bevezették az érdekeltek.

Hajdú B. István szerint például Kaján Norbert ne a kora, hanem a teljesítmény miatt kerüljön be a Fradi kezdőjébe (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Hajdú B. István szerint már régen számon kellett volna kérni az akadémiákat

Az M4 Sport népszerű kommentátora kijelentette, azt örömmel venné ő is, ha a kiemelt státuszú akadémiákon kinevelnének mindenhol egy Lamine Yamalt. Azt már mi tesszük hozzá, azzal is elégedettek lennénk, ha egy Tóth Alexet adna valamennyi akadémia a magyar labdarúgásnak. Hajdú B. ugyanakkor hozzátette, pontosan tudja, ez nem elvárható, az viszont igen, hogy az akadémiák feltételezzék már azt, hogy egyszer valaki meg fogja kérdezni, hogy azt a rengeteg pénzt ugyan már mire költötték, amit immár több mint egy évtizede óta kapnak az államtól.

– Itt éveken keresztül hihetetlen mennyiségű pénzt kaptak kiemelt akadémiák azért, hogy játékosokat neveljenek. Hibának tartom, hogy ennek a pénzeső felhasználásának semmifajta ellenőrzése nem volt az elmúlt években. Felvették a pénzt, aztán történt, ami történt – jobbára semmi…

Tizenöt év alatt minden kiemelt akadémiának nem egy, inkább kettő, de urambocsá!, három játékost is fel kellett volna nevelni

– fogalmazott az M4 Sport kommentátora.

Ne a játékos kora, hanem a teljesítménye döntsön, hogy pályára lép vagy sem

Hajdú B. István úgy fogalmazott, abszolút nem helyes, ha a gazdasági szempontokat elkezdik keverni a szakmaival. Ráadásul,

ha a mostani szabályt a klubok be akarják tartani, teljesen csapágyasra kell hajtaniuk a fiatal tehetségeiket,

ugyanakkor a beígért elvonások miatt szinte fontosabb, hogy az U21-es játékosok a bajnokikon és ne a nemzetközi kupákban játszanak, mert ha megsérül a játékos, nincs, aki pályára léphetne a bajnokikon, azaz tarthatatlan lenne a fiatalszabály betartása. Nem titkolja azt sem, megérti, hogy az Újpest úgy döntött, nem foglalkozik vele.