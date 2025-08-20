Ötvös BenceFTCQarabag

Játszhat-e a visszavágón a Fradi megsérült játékosa? Ötvös Bence: Annyira nem gáz

Az FTC gondjait tetézi a Qarabag elleni BL-selejtező párharcban, hogy kidőlt az egyik alapembere. Ötvös Bence az első félidő legvégén szenvedett sérülést, le is kellett cserélni. Még bizonytalan, hogy a középpályás játszhat-e a visszavágón, de legalább bizakodó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 9:46
Ötvös Bence mankózva hagyta el a Groupama Arénát Fotó: Kibédi Péter
Elsőre nem is értettük, hogy mi a gond, az azeri játékos belépője, szerelési kísérlete nem tűnt szabálytalannak, pláne nem annyira, hogy sérülésre gyanakodjunk. Ötvös Bencét ráadásul kemény fából faragták, nem az a fetrengős típus. A középpályás mégis fájdalmas arccal terült el a gyepen. A visszajátszás aztán már pontosan megmutatta, mi a gond: a jobb bokája csúnyán aláfordult. Mindez az FTC–Qarabag BL-selejtező első félidejének legvégén történt. Jó lett volna megúszni a sípszó előtt.

Aggódnak az FTC játékosai. Ötvös Bence bokasérülést szenvedett, kérdéses a játéka a Qarabag elleni BL-selejtező visszavágóján Fotó: Mirkó István

Ötvös Bence – kemény fából faragták… – nem kért hordágyat, segítséggel, a saját lábán, bicegve hagyta el a játékteret, de persze nem tudta folytatni a játékot, a másik féldiőre Kristoffer Zachariassen állt be a helyére. Véletlenül sem akarjuk a norvég játékos nyakába varrni a váratlan fordulatot, de a Fradi vereségéhez nyilván Ötvös Bence kiesése is hozzájárult.

Később a Fradi játékosa mankóra támaszkodva hagyta el a Groupama Arénát, orvosi kivizsgálás várt rá.

Annyira nem gáz, majd meglátjuk, mi lesz

– ennyit mondott, amikor távozott.

Játszhat-e Ötvös Bence a Qarabag–FTC-visszavágón?

Korai lenne bármilyen következtetést levonni, de reménykedjünk, hogy a középpályás pályára léphet a visszavágón jövő szerdán. A bokasérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak, ráadásul kifelé és nem befelé fordult alá a bokája, ami megint csak a jobbik eset.

A Ferencváros elhalasztotta az NB I 5. fordulójából a Kisvárda elleni, idegenbeli mérkőzést, így Ötvös Bencének azon sem kell agyalnia, milyen jó lett volna korábbi csapata ellen játszani.

Az FTC 3-1-es hátrányból várja a Qarabag elleni visszavágót, Ötvös Bence játékára szükség lenne.

Értékelés az FTC–Qarabag meccs után:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

