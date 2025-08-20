Játszhat-e a visszavágón a Fradi megsérült játékosa? Ötvös Bence: Annyira nem gáz

Elsőre nem is értettük, hogy mi a gond, az azeri játékos belépője, szerelési kísérlete nem tűnt szabálytalannak, pláne nem annyira, hogy sérülésre gyanakodjunk. Ötvös Bencét ráadásul kemény fából faragták, nem az a fetrengős típus. A középpályás mégis fájdalmas arccal terült el a gyepen. A visszajátszás aztán már pontosan megmutatta, mi a gond: a jobb bokája csúnyán aláfordult. Mindez az FTC–Qarabag BL-selejtező első félidejének legvégén történt. Jó lett volna megúszni a sípszó előtt.
Ötvös Bence – kemény fából faragták… – nem kért hordágyat, segítséggel, a saját lábán, bicegve hagyta el a játékteret, de persze nem tudta folytatni a játékot, a másik féldiőre Kristoffer Zachariassen állt be a helyére. Véletlenül sem akarjuk a norvég játékos nyakába varrni a váratlan fordulatot, de a Fradi vereségéhez nyilván Ötvös Bence kiesése is hozzájárult.
Később a Fradi játékosa mankóra támaszkodva hagyta el a Groupama Arénát, orvosi kivizsgálás várt rá.
Annyira nem gáz, majd meglátjuk, mi lesz
– ennyit mondott, amikor távozott.
Játszhat-e Ötvös Bence a Qarabag–FTC-visszavágón?
Korai lenne bármilyen következtetést levonni, de reménykedjünk, hogy a középpályás pályára léphet a visszavágón jövő szerdán. A bokasérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak, ráadásul kifelé és nem befelé fordult alá a bokája, ami megint csak a jobbik eset.
A Ferencváros elhalasztotta az NB I 5. fordulójából a Kisvárda elleni, idegenbeli mérkőzést, így Ötvös Bencének azon sem kell agyalnia, milyen jó lett volna korábbi csapata ellen játszani.
Az FTC 3-1-es hátrányból várja a Qarabag elleni visszavágót, Ötvös Bence játékára szükség lenne.
Értékelés az FTC–Qarabag meccs után: