Péter intézkedik

Kiderült, hogy Washington tényleg Budapestet nézte ki a csúcstalálkozó helyszínéül, ráadásul, mint szintén kiderült, a washingtoni csúcs után Trump Orbánt hívta fel, hogy vele egyeztessen.

Valószínű, hogy a kis pöcs még ma ki fog tenni egy Facebook-bejegyzést – mellékelve hozzá egy fényképet, na kiről, hát saját magáról –, amelyben majd kifejti, hogy felhívta Trumpot, Putyint és Zelenszkijt, és meggyőzte őket, legyen Budapesten a következő csúcstalálkozó.

A 24.hu meg a 444, továbbá a HVG és még inkább a Magyarpéter Hang azonnal tálalja a kis pöcs bejegyzését elalélt körítéssel, miszerint ezt is a Péter intézte.

Az agyhalott hívek pedig tapsolnak.

Így megy ez odaát.