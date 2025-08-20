UkrajnaSahedMoszkvaorosz-ukrán háború

Halál és pusztítás Ukrajnában: drónok és rakéták taroltak

Az elmúlt egy nap során Ukrajna több területén orosz drónok és rakéták okoztak pusztítást: legalább három civil meghalt, 34-en megsérültek. A támadások érintették Szumit, Dnyiprót, Donyecket, Harkivot, Herszont, Odesszát és Zaporizzsját. Bár a béketárgyalások reménye nő, az ukrajnai harcok továbbra is intenzíven folynak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 15:17
Az orosz támadások nem enyhülnek
Az orosz támadások nem enyhülnek Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt 24 órában több ukrán régióra is súlyos támadásokat mértek az orosz erők. Legalább három civil életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. A béke reménye ellenére a harcok továbbra is folytatódnak – írja az Origó. Az ukrán regionális hatóságok jelentése szerint legalább három civil életét vesztette és 34-en megsérültek az elmúlt nap orosz támadásai következtében. Az ukrán légierő közleménye alapján az orosz erők 93 Sahed típusú drónt és két Iszkander-M ballisztikus rakétát indítottak. Bár a légvédelem 62 drónt és egy rakétát megsemmisített, a támadások így is 20 helyszínt értek el. Szumi megyében az orosz csapatok több mint 140 támadást hajtottak végre 52 ukrajnai település ellen, amely során 16 ember, köztük két gyermek is megsérült.

Ukrajna továbbra is orosz tűz alatt áll - nem enyhülnek a harcok
Ukrajna továbbra is orosz tűz alatt áll - nem enyhülnek a harcok
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Korábban arról is írtunk, hogy Trump sürgetné, Putyin kivár – mi lesz így a békével?

Ukrajna orosz tűz alatt

A támadások annak közepette történnek, hogy Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és fokozza a drón- és rakétacsapásokat az ukrán civil infrastruktúra ellen. 

A teljes cikk itt érhető el.

Borítókép: Az orosz támadások nem enyhülnek (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu