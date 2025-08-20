Az elmúlt 24 órában több ukrán régióra is súlyos támadásokat mértek az orosz erők. Legalább három civil életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. A béke reménye ellenére a harcok továbbra is folytatódnak – írja az Origó. Az ukrán regionális hatóságok jelentése szerint legalább három civil életét vesztette és 34-en megsérültek az elmúlt nap orosz támadásai következtében. Az ukrán légierő közleménye alapján az orosz erők 93 Sahed típusú drónt és két Iszkander-M ballisztikus rakétát indítottak. Bár a légvédelem 62 drónt és egy rakétát megsemmisített, a támadások így is 20 helyszínt értek el. Szumi megyében az orosz csapatok több mint 140 támadást hajtottak végre 52 ukrajnai település ellen, amely során 16 ember, köztük két gyermek is megsérült.
Halál és pusztítás Ukrajnában: drónok és rakéták taroltak
Az elmúlt egy nap során Ukrajna több területén orosz drónok és rakéták okoztak pusztítást: legalább három civil meghalt, 34-en megsérültek. A támadások érintették Szumit, Dnyiprót, Donyecket, Harkivot, Herszont, Odesszát és Zaporizzsját. Bár a béketárgyalások reménye nő, az ukrajnai harcok továbbra is intenzíven folynak.
Korábban arról is írtunk, hogy Trump sürgetné, Putyin kivár – mi lesz így a békével?
Ukrajna orosz tűz alatt
A támadások annak közepette történnek, hogy Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre vonatkozó felhívásokat, és fokozza a drón- és rakétacsapásokat az ukrán civil infrastruktúra ellen.
Borítókép: Az orosz támadások nem enyhülnek (Fotó: AFP)
