Dibusz Dénes ezt kívánja a Fradi-verő Qarabag játékosainak + videó

A Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körének első mérkőzésén. A magyar bajnok továbbjutáshoz innen már nagy fordításra lesz szükség Bakuban egy hét múlva szerdán. Az Origó cikkéből kiderül, hogy az FTC–Qarabag meccs lefújása után a hazai játékosoknál is téma volt a Qarabag hatalmas ünneplése. Dibusz Dénes, a hazaiak kapusa hangsúlyozta: a Qarabag úgy fordított, hogy egyik sem volt kidolgozott helyzet.

Hiába szerezte meg a vezetést az FTC, a meccs vendéggyőzelmet hozott. Fotó: Ladóczki Balázs

Idegesek a Fradi játékosai

– Az első két góljukat olyan szituációkból szerezték, amik nem voltak kidolgozott helyzetek, a harmadiknál pedig a mi szabadrúgásunk után tudtak kontrát vezetni, és azt kihasználni. Egy újabb gól nagyon fontos lett volna a lelkiállapotunk szempontjából, de ettől függetlenül úgy érezzük, ebben még bármi benne lehet – értékelte az FTC–Qarabag találkozót Dibusz, majd az azeriek túlzott öröméről is szót ejtett.

Kívánom nekik, hogy bízzák el magukat. Mi nem adjuk fel, úgy fogunk készülni rá, hogy mindent felteszünk erre a kilencven percre.

– Mindenkinek úgy kell felszállnia a gépre, hogy csak a győzelem lebeg a szeme előtt, és képesnek tartja magát és a csapatot is arra, hogy ledolgozza ezt a hátrányt – tette hozzá Dibusz, majd csapattársa, Tóth Alex is kitért a Qarabag ünneplésére.

Valóban úgy ünnepeltek, mintha már vége lett volna a párharcnak. Ez nem volt túl szimpatikus, ezért tényleg szeretnénk borsot törni az orruk alá, mert az a legjobb, ha egy ilyet látunk, és a végén mi örülünk majd.

A túlzott ünneplés egyébként a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is téma volt a két edzőnél. Robbie Keane szerint ennél nagyobb motiváció nem létezik, minthogy az ellenfél ekkora ünneplést csap, és már elhitte a továbbjutást. Ugyanakkor a Qarabag trénere, Gurban Gurbanov szerint szó sincs arról, hogy játékosaik biztosak lennének a BL-főtáblában.