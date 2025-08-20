FerencvárosVarga BarnabásGruber ZsomborBajnokok LigájaDibusz DénesTóth AlexQarabag

Dibusz Dénes ezt kívánja a Fradi-verő Qarabag játékosainak + videó

Az FTC–Qarabag Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzése 3-1-es vendéggyőzelmet hozott kedd este. A lefújást követően a magyar játékosok sem tudták hová tenni az azeriek hatalmas ünneplését, Dibusz Dénes csapatkapitány szerint még semmi sincs veszve. A Fradi labdarúgói Robbie Keane vezetőedző gondolatmenetét vitték tovább, szerintük is nagy motivációt adhat nekik a Qarabag túlzott önbizalma.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 10:21
Varga Barnabás gólja kevés volt a győzelemhez a Qarabag ellen
Varga Barnabás gólja kevés volt a győzelemhez a Qarabag ellen Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körének első mérkőzésén. A magyar bajnok továbbjutáshoz innen már nagy fordításra lesz szükség Bakuban egy hét múlva szerdán. Az Origó cikkéből kiderül, hogy az FTC–Qarabag meccs lefújása után a hazai játékosoknál is téma volt a Qarabag hatalmas ünneplése. Dibusz Dénes, a hazaiak kapusa hangsúlyozta: a Qarabag úgy fordított, hogy egyik sem volt kidolgozott helyzet. 

Hiába szerzete meg a vezetést Varga Barnabás, az FTC–Qarabag BL-meccs vendéggyőzelmet hozott
Hiába szerezte meg a vezetést az FTC, a meccs vendéggyőzelmet hozott. Fotó: Ladóczki Balázs

Idegesek a Fradi játékosai

– Az első két góljukat olyan szituációkból szerezték, amik nem voltak kidolgozott helyzetek, a harmadiknál pedig a mi szabadrúgásunk után tudtak kontrát vezetni, és azt kihasználni. Egy újabb gól nagyon fontos lett volna a lelkiállapotunk szempontjából, de ettől függetlenül úgy érezzük, ebben még bármi benne lehet – értékelte az FTC–Qarabag találkozót Dibusz, majd az azeriek túlzott öröméről is szót ejtett.

Kívánom nekik, hogy bízzák el magukat. Mi nem adjuk fel, úgy fogunk készülni rá, hogy mindent felteszünk erre a kilencven percre.

– Mindenkinek úgy kell felszállnia a gépre, hogy csak a győzelem lebeg a szeme előtt, és képesnek tartja magát és a csapatot is arra, hogy ledolgozza ezt a hátrányt – tette hozzá Dibusz, majd csapattársa, Tóth Alex is kitért a Qarabag ünneplésére

Valóban úgy ünnepeltek, mintha már vége lett volna a párharcnak. Ez nem volt túl szimpatikus, ezért tényleg szeretnénk borsot törni az orruk alá, mert az a legjobb, ha egy ilyet látunk, és a végén mi örülünk majd.

A túlzott ünneplés egyébként a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is téma volt a két edzőnél. Robbie Keane szerint ennél nagyobb motiváció nem létezik, minthogy az ellenfél ekkora ünneplést csap, és már elhitte a továbbjutást. Ugyanakkor a Qarabag trénere, Gurban Gurbanov szerint szó sincs arról, hogy játékosaik biztosak lennének a BL-főtáblában.

Az idényt remekül kezdő Gruber Zsombor csereként lépett pályára a Qarabag ellen kedd este. Gruber most nem tudott olyan jól beszállni, mint egy hete a Ludogorec ellen – akkor gólpasszt adott –, emiatt önkritikus is volt a lefújás után, majd a visszavágóra tekintett előre. – Azon leszünk, hogy az elején gyorsan gólt szerezzünk, onnantól már nyílt lesz a mérkőzés. Valószínűleg ők majd visszaállnak, nekik jó az eredmény. Számunkra ez a nagy feladat, hogy innen kivívjuk a továbbjutást – mondta Gruber, akinek szintén idegesítő volt a Qarabag ünneplése a hármas sípszót követően.

A Fradi a Qarabag elleni hazai vereséggel távolabb került a BL alapszakaszától
A Fradi a Qarabag elleni hazai vereséggel távolabb került a BL alapszakaszától. Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Barnabás tudja, nem dőlt el még semmi

A Ferencváros gólszerzője a meccs után az RTL-nek érthető módon csalódottan nyilatkozott, de a reményt ő sem vesztette el. – Nehéz most mit mondani, csalódottak vagyunk a kétgólos vereség miatt, de nem fogjuk feladni. Sokkal jobban kell játszanunk a második mérkőzésen. Szerintem az első félidőben sem voltunk jobbak ellenfelünknél, változtatnunk kell, és a második meccsen meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Kétgólos hátrány azért még nem a világ vége.

 

Dibusz Dénes teljes értékelése a mérkőzés után:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu