Az azeriek mindenhol támadást indítottak a Fradi ellen a győzelem után

Az azeri Qarabag kedd este 3-1-re nyert a Ferencváros otthonában a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körének első meccsén. Hiába vezetett az FTC a félidőben, a szünet után az azeri bajnok hárommal válaszolt Varga Barnabás góljára.

A Qarabag harmadik gólja az FTC otthonában a keddi BL-selejtezőn. Fotó: Ladóczki Balázs

Az azeri sajtóban kiemelt figyelmet kaptak a vendégszurkolók, ahogy a lefújás után a Qarabag játékosaival együtt ünnepelnek. Robbie Keane, a Fradi edzője is érzékelte, hogy az azeriek öröme kicsit talán túlzó volt, miközben még van egy visszavágó. Az ír meg is jegyezte a mérkőzés után a játékosainak, hogy nézzék meg az ellenfelet, máris hogyan ünnepel. – Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi – fogalmazott Keane.

A Qarabag szurkolói nem kegyelmeztek az FTC-nek

Ha megnézzük a Ferencváros Instagram-oldalát, akkor a tegnapi esti bejegyzések alatt rengeteg hozzászólást látunk, néhol több ezret, ez pedig az azeriek miatt van. Közel háromezer kedvelést kapott ez a hozzászólás:

Ne keverj össze minket örmény csapattal még egyszer (…)! A Qarabag FK nem örmény klub, hanem Azerbajdzsán bajnoka!

Utalva ezzel arra, hogy a Fradi a BL-menetelése során kiejtette az örmény bajnokot, a Noaht is.

A kommentek között kutakodva jól látható, hogy ez a fentebbi mondat többször is visszaköszön szó szerint, amelynek oka viszont nincs, miután sem Robbie Keane, sem semelyik Fradi-játékos nem beszélt a Noahról a Qarabag elleni meccs előtt.

Noha a meccs után a Qarabag edzője, Gurban Gurbanov azt mondta, hogy szó sincs arról, hogy már elhitték volna a továbbjutást, a Fradi oldalát nézve ezt aligha lehet elhinni.

Azeri kommentelők a Ferencváros Instagram-oldalán. Forrás: Instagram/ftcofficial

A másik népszerű hozzászólás az azeriek részéről az volt, hogy 2022 után 2025-ben is 3-1-re nyert a csapatuk a Groupama Arénában. Három éve az a győzelem továbbjutást ért a Qarabagnak a BL-selejtezőn. Míg egy másik szurkoló a tisztelet hiányáról beszélt az FTC kapcsán.

A tisztelet mindig fontos a futballban. A provokatív szavak nem nyerik meg a mérkőzéseket, hanem a jó játék és a gólok. Talán ez az este jó lecke volt a Ferencváros számára.

Ekkor dől el minden

A visszavágót jövő héten szerdán, magyar idő szerint 18.45-kor rendezik Bakuban. A Ferencváros rápihenhet erre a meccsre, miután a Kisvárda elleni idegenbeli NB I-es mérkőzést elhalasztotta. A Qarabag ugyanakkor az azeri bajnokságban az első forduló után a második körben már nem ússza meg a pályára lépést: augusztus 22-én, pénteken a Sumqayitot fogadja.