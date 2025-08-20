FerencvárosszurkolókBajnokok LigájaFTCQarabag

Az azeriek mindenhol támadást indítottak a Fradi ellen a győzelem után

A Qarabag kedd este 3-1-re nyert az FTC otthonában a Bajnokok Ligája-selejtezőben, így a vendégek óriási lépést tettek a BL-főtábla felé. Noha az azeriek edzője, Gurban Gurbanov tagadta Robbie Keane állításait, miszerint a játékosai a szurkolókkal való önfeledt ünneplés alatt már azt hitték, hogy továbbjutottak a visszavágó előtt, a közösségi médiában hatalmas az azeri optimizmus. A Ferencváros oldalait valósággal ellepték a Qarabag-szurkolók.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 9:10
Az első félidő végén még az FTC vezetett a Qarabag ellen Budapesten
Az első félidő végén még az FTC vezetett a Qarabag ellen Budapesten Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az azeri Qarabag kedd este 3-1-re nyert a Ferencváros otthonában a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körének első meccsén. Hiába vezetett az FTC a félidőben, a szünet után az azeri bajnok hárommal válaszolt Varga Barnabás góljára. 

A Qarabag harmadik gólja az FTC otthonában a keddi BL-selejtezőn
A Qarabag harmadik gólja az FTC otthonában a keddi BL-selejtezőn. Fotó: Ladóczki Balázs

Az azeri sajtóban kiemelt figyelmet kaptak a vendégszurkolók, ahogy a lefújás után a Qarabag játékosaival együtt ünnepelnek. Robbie Keane, a Fradi edzője is érzékelte, hogy az azeriek öröme kicsit talán túlzó volt, miközben még van egy visszavágó. Az ír meg is jegyezte a mérkőzés után a játékosainak, hogy nézzék meg az ellenfelet, máris hogyan ünnepel.  – Ők már elhiszik azt, hogy ők jutnak tovább ebből a párharcból, ha ez nem motiváció nekünk, akkor nem tudom, hogy mi – fogalmazott Keane.

 

A Qarabag szurkolói nem kegyelmeztek az FTC-nek

Ha megnézzük a Ferencváros Instagram-oldalát, akkor a tegnapi esti bejegyzések alatt rengeteg hozzászólást látunk, néhol több ezret, ez pedig az azeriek miatt van. Közel háromezer kedvelést kapott ez a hozzászólás: 

Ne keverj össze minket örmény csapattal még egyszer (…)! A Qarabag FK nem örmény klub, hanem Azerbajdzsán bajnoka!

Utalva ezzel arra, hogy a Fradi a BL-menetelése során kiejtette az örmény bajnokot, a Noaht is. 

A kommentek között kutakodva jól látható, hogy ez a fentebbi mondat többször is visszaköszön szó szerint, amelynek oka viszont nincs, miután sem Robbie Keane, sem semelyik Fradi-játékos nem beszélt a Noahról a Qarabag elleni meccs előtt.

Noha a meccs után a Qarabag edzője, Gurban Gurbanov azt mondta, hogy szó sincs arról, hogy már elhitték volna a továbbjutást, a Fradi oldalát nézve ezt aligha lehet elhinni.

Azeri kommentelők a Ferencváros Instagram-oldalán. Forrás: Instagram/ftcofficial

A másik népszerű hozzászólás az azeriek részéről az volt, hogy 2022 után 2025-ben is 3-1-re nyert a csapatuk a Groupama Arénában. Három éve az a győzelem továbbjutást ért a Qarabagnak a BL-selejtezőn. Míg egy másik szurkoló a tisztelet hiányáról beszélt az FTC kapcsán.

A tisztelet mindig fontos a futballban. A provokatív szavak nem nyerik meg a mérkőzéseket, hanem a jó játék és a gólok. Talán ez az este jó lecke volt a Ferencváros számára.

 

Ekkor dől el minden

A visszavágót jövő héten szerdán, magyar idő szerint 18.45-kor rendezik Bakuban. A Ferencváros rápihenhet erre a meccsre, miután a Kisvárda elleni idegenbeli NB I-es mérkőzést elhalasztotta. A Qarabag ugyanakkor az azeri bajnokságban az első forduló után a második körben már nem ússza meg a pályára lépést: augusztus 22-én, pénteken a Sumqayitot fogadja.

 

Az Origó összefoglalója a mérkőzésről, a ferencvárosi játékosok nyilatkozatával:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu