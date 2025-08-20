Izraeli katonákat akartak elhurcolni a Hamász-terroristák + videó

Az izraeli hadsereg jelentése szerint szerdán hajnalban egy Hamász-csoport próbálta megostromolni az IDF egyik táborát Hán Júnisz közelében, a Gázai övezet déli részén, számolt be róla az Origó. A rajtaütésen legalább tizennyolc terrorista vett részt, akik feltehetően izraeli katonákat akartak elhurcolni. A támadásban három izraeli katona megsérült, közülük egynek súlyos az állapota – írja a The Times of Israel.

Izraeli katonákat akartak elhurcolni a Hamász-terroristák

Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

Az izraeli hadsereg jelentése szerint a támadás helyi idő szerint reggel 9 óra körül indult, amikor fegyveresek egy alagútból másztak elő Hán Júnisznál. A militánsok gépfegyverekkel és rakétavetőkkel lőttek, miközben a katonai tábor felé haladtak. Néhányan bejutottak a bázis területére, ahol heves tűzharc kezdődött. A katonák és a légicsapások tíz terroristát megöltek, további legalább nyolc fegyveres pedig egy alagúton keresztül elmenekült.

A Hamász-sejt elleni légicsapásokról videó is készült

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Gázai övezeti háború lezárásához vezető megállapodás megkötéséért és a Hamász palesztin terrorszervezet által fogva tartott izraeli túszok elengedéséért tüntettek Izrael-szerte vasárnap. Az IDF közölte, hogy dolgoznak a szerdai támadásban részt vevő – még szökésben lévő – fegyveresek felkutatásán. A Hamász katonai szárnya vállalta a felelősséget a támadásért, közölve, hogy fegyvereseik „megrohamozták a helyszínt” és öngyilkos merényletet hajtottak végre. A Hamász azt állította, hogy több tankot is célba vettek robbanószerkezetekkel és gránátvetőkkel, valamint több épületet is eltaláltak a táborban.