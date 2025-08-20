HamászIDFterroristát alagútkatona

Izraeli katonákat akartak elhurcolni a Hamász-terroristák + videó

Az izraeli hadsereg beszámolója szerint a Gázai övezet déli részén sikerült visszaverniük egy nagyobb támadást. Hán Júniszban legalább tizennyolc Hamász-fegyveres rontott rá egy katonai bázisra, ahol heves tűzharc robbant ki. Az összecsapás során három izraeli katona sérült meg, egyikük állapota súlyos. A katonák tíz Hamász-terroristát megöltek, a többiek pedig egy alagúton keresztül elmenekültek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 15:53
IDF katonai bázist támadtak a terroristák (Fotó: AFP) Fotó: MENAHEM KAHANA Forrás: AFP
Az izraeli hadsereg jelentése szerint szerdán hajnalban egy Hamász-csoport próbálta megostromolni az IDF egyik táborát Hán Júnisz közelében, a Gázai övezet déli részén, számolt be róla az Origó. A rajtaütésen legalább tizennyolc terrorista vett részt, akik feltehetően izraeli katonákat akartak elhurcolni. A támadásban három izraeli katona megsérült, közülük egynek súlyos az állapota – írja a The Times of Israel.

Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP

Az izraeli hadsereg jelentése szerint a támadás helyi idő szerint reggel 9 óra körül indult, amikor fegyveresek egy alagútból másztak elő Hán Júnisznál. A militánsok gépfegyverekkel és rakétavetőkkel lőttek, miközben a katonai tábor felé haladtak. Néhányan bejutottak a bázis területére, ahol heves tűzharc kezdődött. A katonák és a légicsapások tíz terroristát megöltek, további legalább nyolc fegyveres pedig egy alagúton keresztül elmenekült. 

A Hamász-sejt elleni légicsapásokról videó is készült

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Gázai övezeti háború lezárásához vezető megállapodás megkötéséért és a Hamász palesztin terrorszervezet által fogva tartott izraeli túszok elengedéséért tüntettek Izrael-szerte vasárnap. Az IDF közölte, hogy dolgoznak a szerdai támadásban részt vevő – még szökésben lévő – fegyveresek felkutatásán. A Hamász katonai szárnya vállalta a felelősséget a támadásért, közölve, hogy fegyvereseik „megrohamozták a helyszínt” és öngyilkos merényletet hajtottak végre. A Hamász azt állította, hogy több tankot is célba vettek robbanószerkezetekkel és gránátvetőkkel, valamint több épületet is eltaláltak a táborban.

Számos harcos betört a házakba, és több megszálló katonát közelről végzett ki kézifegyverekkel és kézigránátokkal

 – áll a Hamász közleményében, noha hivatalos izraeli források IDF-katonák halálát nem jelentették. A Hamász azt is állította, hogy mesterlövészeik „halálosan megsebesítették” egy tank parancsnokát, valamint aknavető-támadásokat hajtottak végre a környéken, hogy „biztosítsák a harcosok visszavonulását”.

A Hamász katonai szárnya azt is közölte, hogy a támadás „több órán át tartott”, miközben az IDF vizsgálata szerint kevesebb mint egy óra alatt véget ért az egész.

Borítókép: IDF katonai bázist támadtak a terroristák (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

