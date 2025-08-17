A gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért tüntettek + videó

A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a gázai háború miatt szervezett demonstráción akadályozták a forgalmat, és ellenálltak a rendőri intézkedésnek.
Azok, akik ma a Hamász legyőzése nélkül a háború befejezését követelik, nem pusztán a Hamász álláspontját erősítik és a túszok szabadon bocsátását késleltetik, hanem arról is kezeskednek, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek
– jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök a kabinethez intézve szavait.
Hangsúlyozta:
eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost, amely azon utolsó nagyobb területek egyike a palesztinok lakta térségben, amely még nincs teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt.
Borítókép: Tel-Avivban demonstrációt tartottak azoknak az izraelieknek a családtagjai és barátai, akiket 2023 óta palesztin fegyveresek tartanak túszként a Gázai övezetben (Fotó: AFP)