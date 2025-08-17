A gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért tüntettek + videó

A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a gázai háború miatt szervezett demonstráción akadályozták a forgalmat, és ellenálltak a rendőri intézkedésnek.

Izrael-szerte tüntetők követelték augusztus 17-én a gázai háború befejezését és a még mindig militánsok kezén lévő túszok szabadon bocsátását célzó megállapodást Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Azok, akik ma a Hamász legyőzése nélkül a háború befejezését követelik, nem pusztán a Hamász álláspontját erősítik és a túszok szabadon bocsátását késleltetik, hanem arról is kezeskednek, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek

– jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök a kabinethez intézve szavait.

Hangsúlyozta:

eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost, amely azon utolsó nagyobb területek egyike a palesztinok lakta térségben, amely még nincs teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt.

Šatori i druga oprema za sklonište biće obezbeđeni stanovnicima Gaze koji će biti preseljeni na jug grada uoči nove izraelske ofanzive, saopštava vojska Izraela. Premijer Benjamin Netanjahu naziva sever Gaze poslednjim uporištem Hamasahttps://t.co/DDkqWe22Pp — RTS Vesti (@RTS_Vesti) August 17, 2025

Borítókép: Tel-Avivban demonstrációt tartottak azoknak az izraelieknek a családtagjai és barátai, akiket 2023 óta palesztin fegyveresek tartanak túszként a Gázai övezetben (Fotó: AFP)