A gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért tüntettek + videó

A Gázai övezeti háború lezárásához vezető megállapodás megkötéséért és a Hamász palesztin terrorszervezet által fogva tartott izraeli túszok elengedéséért tüntettek Izrael-szerte vasárnap.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 20:59
Tel-Avivban demonstrációt tartottak azoknak az izraelieknek a családtagjai és barátai, akiket 2023 óta palesztin fegyveresek tartanak túszként a Gázai övezetben Fotó: GIL COHEN-MAGEN Forrás: AFP
A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a gázai háború miatt szervezett demonstráción akadályozták a forgalmat, és ellenálltak a rendőri intézkedésnek.

Izrael-szerte tüntetők követelték augusztus 17-én a gázai háború befejezését és a még mindig militánsok kezén lévő túszok szabadon bocsátását célzó megállapodást Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Azok, akik ma a Hamász legyőzése nélkül a háború befejezését követelik, nem pusztán a Hamász álláspontját erősítik és a túszok szabadon bocsátását késleltetik, hanem arról is kezeskednek, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek

 – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök a kabinethez intézve szavait. 

Hangsúlyozta: 

eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost, amely azon utolsó nagyobb területek egyike a palesztinok lakta térségben, amely még nincs teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt.

Borítókép: Tel-Avivban demonstrációt tartottak azoknak az izraelieknek a családtagjai és barátai, akiket 2023 óta palesztin fegyveresek tartanak túszként a Gázai övezetben (Fotó: AFP)

