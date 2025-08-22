Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

A Fradi a Qarabag nagyképűségében is bízhat

Bár a Budapesten elért 3-1-es győzelem a Qarabag számára tényleg óriási bravúr, ez még nem jelenti azt, hogy biztosan továbbjutott volna az azeri csapat. A Fradi számára egy idegenbeli kétgólos győzelem sem lehetetlen, főleg akkor, ha a Qarabag olyan nagyképűen áll hozzá a meccshez, ahogy az a nyilatkozataikból kitűnik. A Rapid sport újabb adásában erről is beszélgettünk.

Lantos Gábor
2025. 08. 22. 5:52
Bár a félidőben még 1-0-ra a Ferencváros vezetett, a második félidő egyértelműen az azeri bajnok Qarabagé volt Budapesten. Az azeriek 3-1-es győzelme azonban nem okozott óriási felháborodást. Egyrészt azért, mert a két csapat nemzetközi szinten is kiváló összecsapást játszott, s ezen a Fradi tényleg mindent megtett, másrészt azért, mert minden józanul gondolkodó szurkoló láthatta, hogy ezen a mérkőzésen melyik volt a jobb csapat.

Fradi
A Fradi szurkolói még bízhatnak a csodában
Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi reménykedhet a bakui sikerben

Az augusztus 28-án, Bakuban rendezendő visszavágón egy gyors Fradi-gól sok mindent megváltoztathat. Ám a magyar csapatnak addig össze kell kapnia a védelmét, mert a budapesti első meccsen ez volt a leginkább sebezhető csapatrész. A Qarabag magabiztos nyilatkozatai azt sejtetik, hogy a Ferencvárosnak az Európa-liga főtáblájára kell készülnie. Ha ez így történik, az sem lesz tragédia. Ez esetben a Ferencváros szeptember 24 és 2026. január 29. között nyolc mérkőzést játszhat majd a csoportkörben.

Egyelőre azonban ne adjuk fel a BL-álmokat sem. Mi sem tettük, s erről is beszélgettünk a Rapid sport legújabb adásában.

 

