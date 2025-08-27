FTCLeviQarabag

Miben bízhat a Fradi Bakuban? Innen csakis felfelé vezet az út

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor, vezetőedzője, Robbie Keane és valamennyi játékosa is eltökélt a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágója előtt. Van-e, mi az alapja a fogadkozásnak? Abban biztosak lehetünk, hogy Bakuból a Fradinak csakis felfelé vezet az út. Már csak a földrajzi adottságok okán is. A Fradi kezdőtizenegye két ponton változhat, bekerülhet Cissé és Levi, csak kapott gól nélkül van esély a továbbjutásra.

Novák Miklós
2025. 08. 27. 4:45
Jonathat Levi lehet a meglepetés a Ferencváros kezdőcsapatában a Qarabag elleni visszavágón Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Régen így tanultuk – gondolom, ma sincs másként – Európában két olyan lakott terület található, amely a tengerszint alatt fekszik. Az egyik Hollandiában az úgynevezett polderek, amely az ország területének durván húsz százaléka, valamint a Kaszpi-mélyföld. Baku szigorúan véve nem tartozik ide, de  jellegét tekintve Azerbajdzsán fővárosa is – miként a Kaszpi-tenger, amelynek partján terebélyesedik –  mélyföldön, a tengerszint alatt 28 méterrel található. Érdekesség, hogy miközben Hollandia örökös küzdelmet vív az Északi-tengerrel, Bakuban ez kuriózum csupán, ami nem befolyásolja a mindennapi életet. S hogy ennek milyen jelentősége van a Qarabag–FTC BL-selejtező visszavágójára nézve? Érdekes, persze inkább csak filozófiai kérdés.

Telt ház lesz szerdán a Qarabag-FTC BL-selejtező visszavágóján a Tofik Bahramov Stadionban
Telt ház lesz szerdán a Qarabag-FTC BL-selejtező visszavágóján a Tofik Bahramov Stadionban Fotó: RESUL REHIMOV / ANADOLU

Megkockáztatjuk, aligha van olyan ember – legyen vezető, az edzői stáb tagja vagy játékos –  az FTC küldöttségében, aki valaha is járt ennél mélyebben, ha csak nem szenvedélyes mélytengeri búvár. Ergo Bakuból minden fradistának csakis felfelé vezet az út...

Robbie Keane-t csak a BL foglalkoztatja

Más perspektivából nézve a Ferencváros persze egyre feljebb kapaszkodik. Mentesült a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulója alól, majd sikerrel vette a másodikat és a harmadikat, a negyediknek, az úgynevezett playoffnak pedig úgy vágott neki, ha netán elbukna, akkor sincs tragédia, mert az Európa-liga főtáblája már garantált.

Ez az, amiről Robbie Keane hallani sem akar.

A kedd esti sajtótájékoztatón szinte belefolytotta a szót kollégámba, amikor azt a kétségtelenül kissé provokatív kérdést intézte hozzá, nézte-e már, kik lehetnek a Fradi ellenfelei az Európa-liga főtábláján.

– Nem érdekel az Európa-liga, csak a Bajnokok Ligájával foglalkozom! – jelentette ki az FTC vezetőedzője.

Gurban Gurbanov szerint szó sem lehet elbizakodottságról

Az ír szakember egy hete még arra építette volna a taktikát, hogy az azeriek elbizakodottak, ám ezt meghaladta az idő, a Qarabag edzője is tudja, noha a 3-1-es előny tetemes, a párharc még nincs lefutva.

– Törölni kell a memóriánkból a budapesti találkozó végeredményét, kizárólag az előttünk álló kilencven percre szabad koncentrálunk – Gurban Gurbanov így fogalmazott egy nappal az összecsapás előtt. 

Hogy áll fel az FTC a Qarabag elleni visszavágón?

A Qarabag játékosai Budapesten nagy ünneplést rendeztek az FTC elleni győzelem után. Mi lesz Bakuban?
A Qarabag játékosai Budapesten nagy ünneplést rendeztek az FTC elleni győzelem után. Mi lesz Bakuban? Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane-nel egyetemben azzal a játékosok is egyetértenek, a Fradinak csak akkor lehet esélye a továbbjutásra, ha nem kap gólt. E tekintetben az első meccs első félideje jelenthet fogódzót, hiszen szünetben a Ferencváros még 1-0-ra vezetett.

Elsősorban a csapat védelmét bírálták, nem is alaptalanul. A Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. trió kétségtelenül kissé nehézkesnek tűnt a gyors, fürge, jól cselező Qarabag-játékosokkal szemben. A hátvédsorban minden bizonnyal lesz változás, az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy Gartenmann helyére a szezonban eddig meglehetősen felelőtlenül futballozó Cissé kerül be.

Jó hír, hogy ha a középpályássor aligha változik, akkor nem Ötvös Bence miatt, aki rekordidő alatt épült a sérüléséből, Kanichowsky helyett viszont jó eséllyel Levi kezdhet, aki az első meccs hajrájában ziccert hibázott, ugyanakkor azt is megmutatta, képes gólhelyzetben kerülni.

Elöl szinte kizárt, hogy akár Varga Barnabás, akár Lenny Joseph kikerülne a csapatból. Az FTC tehát valószínűleg így áll fel a Qarabag ellen:

Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanichowsky/Levi, O'Dowda – Joseph, Varga B.

A Qarabag–FTC BL-selejtező visszavágóját magyarországi idő szerint szerdán 18.45-től játsszák.

Így készül a Fradi a meccsre:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelekPécs

Csurran-cseppen

Szentesi Zöldi László avatarja

Gratulálunk a pécsi baloldalnak, mondjuk tőlük pont ezt vártuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.