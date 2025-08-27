Miben bízhat a Fradi Bakuban? Innen csakis felfelé vezet az út

Régen így tanultuk – gondolom, ma sincs másként – Európában két olyan lakott terület található, amely a tengerszint alatt fekszik. Az egyik Hollandiában az úgynevezett polderek, amely az ország területének durván húsz százaléka, valamint a Kaszpi-mélyföld. Baku szigorúan véve nem tartozik ide, de jellegét tekintve Azerbajdzsán fővárosa is – miként a Kaszpi-tenger, amelynek partján terebélyesedik – mélyföldön, a tengerszint alatt 28 méterrel található. Érdekesség, hogy miközben Hollandia örökös küzdelmet vív az Északi-tengerrel, Bakuban ez kuriózum csupán, ami nem befolyásolja a mindennapi életet. S hogy ennek milyen jelentősége van a Qarabag–FTC BL-selejtező visszavágójára nézve? Érdekes, persze inkább csak filozófiai kérdés.

Telt ház lesz szerdán a Qarabag-FTC BL-selejtező visszavágóján a Tofik Bahramov Stadionban Fotó: RESUL REHIMOV / ANADOLU

Megkockáztatjuk, aligha van olyan ember – legyen vezető, az edzői stáb tagja vagy játékos – az FTC küldöttségében, aki valaha is járt ennél mélyebben, ha csak nem szenvedélyes mélytengeri búvár. Ergo Bakuból minden fradistának csakis felfelé vezet az út...

Robbie Keane-t csak a BL foglalkoztatja

Más perspektivából nézve a Ferencváros persze egyre feljebb kapaszkodik. Mentesült a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulója alól, majd sikerrel vette a másodikat és a harmadikat, a negyediknek, az úgynevezett playoffnak pedig úgy vágott neki, ha netán elbukna, akkor sincs tragédia, mert az Európa-liga főtáblája már garantált.

Ez az, amiről Robbie Keane hallani sem akar.

A kedd esti sajtótájékoztatón szinte belefolytotta a szót kollégámba, amikor azt a kétségtelenül kissé provokatív kérdést intézte hozzá, nézte-e már, kik lehetnek a Fradi ellenfelei az Európa-liga főtábláján.

– Nem érdekel az Európa-liga, csak a Bajnokok Ligájával foglalkozom! – jelentette ki az FTC vezetőedzője.

Gurban Gurbanov szerint szó sem lehet elbizakodottságról

Az ír szakember egy hete még arra építette volna a taktikát, hogy az azeriek elbizakodottak, ám ezt meghaladta az idő, a Qarabag edzője is tudja, noha a 3-1-es előny tetemes, a párharc még nincs lefutva.

– Törölni kell a memóriánkból a budapesti találkozó végeredményét, kizárólag az előttünk álló kilencven percre szabad koncentrálunk – Gurban Gurbanov így fogalmazott egy nappal az összecsapás előtt.