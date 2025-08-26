A Celtic hatalmasat égett a BL-selejtezőn, Szoboszlaiékra tízezer kilométeres túra várhat a főtáblán

Megtörtént a csoda kedd este. A kazah Kajrat Almati története során először jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára – noha meglepő, de kazah csapat korábban már volt a csoportkörben, az Asztana 2015-ben négy pontot szerzett, az végül egy negyedik, utolsó helyet ért. Az almati együttes kedden tizenegyesek után búcsúztatta a skót Celticet a BL-selejtező utolsó körében.

A Kajrat Almati hazai pályán ejtette ki a Celticet a BL-selejtező utolsó körében. Forrás: Facebook

BL-selejtező: a Celtic hatalmasat égett Kazahsztánban

A Celtic ellen már az idegenben elért 0-0-s eredmény is nagy bravúrnak számított Eppel Márton és Elek Ákos korábbi csapatának, a hazai visszavágón aztán Rafael Urazbakhtin együttese bátran játszott, a rutinos Peter Schmeichel amatőr hibája után – a dán kapus a lábbal hazatett labdát kézzel megfogta – közvetett szabadrúgást is lőhetett a kapu torkából. A Celtic védői azonban sűrűn helyezkedtek, így gól nem lett az akcióból.

A rendes játékidő legvégén a japán Maeda Dajzen a főtáblára rúghatta volna a Celticet, a támadó a kapusra vezette a labdát, de a végén csúnyán fölé lőtt.

A hosszabbításban a kazahok célja már csak egy dolog volt: kihúzni a büntetőpárbajig. Ez sikerült, 120 perc alatt nem született gól a párharcban.

A kazahok rutinosak voltak a büntetőrúgásoknál, hiszen az előző körben a Slovan Bratislavát is a tizenegyesek után búcsúztatták. Az első körben aztán kapásból mindkét csapat hibázott, ráadásul a hazai kapus a második skót lövést is kivédte. Aztán az Almati fehérorosz csapatkapitánya belőtte a sajátját, a kazahok előnybe kerültek.

A következő hazai rúgás is a kapuba ment, a Celtic közel volt a hatalmas égéshez, ami aztán Maeda kihagyott büntetőjénél meg is történt. A skótok három tizenegyest is kihagytak, vagy máshogy mondva, a 21 éves Temirlan Anarbekov mind a hármat kivédte.

For the first time in their history, Kairat Almaty (Kazakhstan club) will take part in the Champions League after knocking out Celtic on penalties. 👏🇰🇿pic.twitter.com/i488kCQyfs — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 26, 2025

Bárki is kapja a Kajrat Almatit, nem fog neki örülni

A csütörtöki alapszakasz-sorsoláson valószínűleg a legtöbb európai csapat elkerülné a Kajrat Almatit, no nem azért, mert verhetetlenek lennének. Angliából az út csak oda több mint 5500 kilométer lenne, ami repülővel is közel kilenc óra… A kazah együttes története során először jutott be a főtáblára, ahol a negyedik, utolsó kalapba lesz besorolva.