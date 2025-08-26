Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

Kajrat AlmatiBL-selejtezőCeltic

A Celtic hatalmasat égett a BL-selejtezőn, Szoboszlaiékra tízezer kilométeres túra várhat a főtáblán

A kazah Kajrat Almati a BL-selejtező utolsó körében tizenegyesek után kiejtette a skót Celticet, így története során először lesz ott a főtáblán. A Celtic végig gyengén játszott, a büntetőknél ráadásul hármat is kihagyott, így a skót csapatnak az Európa-liga maradt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 21:52
A kazah Kajrat Almati története során először van ott a BL-főtáblán
A kazah Kajrat Almati története során először van ott a BL-főtáblán Fotó: Facebook
Megtörtént a csoda kedd este. A kazah Kajrat Almati története során először jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára – noha meglepő, de kazah csapat korábban már volt a csoportkörben, az Asztana 2015-ben négy pontot szerzett, az végül egy negyedik, utolsó helyet ért. Az almati együttes kedden tizenegyesek után búcsúztatta a skót Celticet a BL-selejtező utolsó körében. 

A Kajrat Almati hazai pályán ejtette ki a Celticet a BL-selejtező utolsó körében
A Kajrat Almati hazai pályán ejtette ki a Celticet a BL-selejtező utolsó körében. Forrás: Facebook

BL-selejtező: a Celtic hatalmasat égett Kazahsztánban

A Celtic ellen már az idegenben elért 0-0-s eredmény is nagy bravúrnak számított Eppel Márton és Elek Ákos korábbi csapatának, a hazai visszavágón aztán Rafael Urazbakhtin együttese bátran játszott, a rutinos Peter Schmeichel amatőr hibája után – a dán kapus a lábbal hazatett labdát kézzel megfogta – közvetett szabadrúgást is lőhetett a kapu torkából. A Celtic védői azonban sűrűn helyezkedtek, így gól nem lett az akcióból. 

Posts from the soccer
community on Reddit

A rendes játékidő legvégén a japán Maeda Dajzen a főtáblára rúghatta volna a Celticet, a támadó a kapusra vezette a labdát, de a végén csúnyán fölé lőtt. 

A hosszabbításban a kazahok célja már csak egy dolog volt: kihúzni a büntetőpárbajig. Ez sikerült, 120 perc alatt nem született gól a párharcban. 

A kazahok rutinosak voltak a büntetőrúgásoknál, hiszen az előző körben a Slovan Bratislavát is a tizenegyesek után búcsúztatták. Az első körben aztán kapásból mindkét csapat hibázott, ráadásul a hazai kapus a második skót lövést is kivédte. Aztán az Almati fehérorosz csapatkapitánya belőtte a sajátját, a kazahok előnybe kerültek. 

A következő hazai rúgás is a kapuba ment, a Celtic közel volt a hatalmas égéshez, ami aztán Maeda kihagyott büntetőjénél meg is történt. A skótok három tizenegyest is kihagytak, vagy máshogy mondva, a 21 éves Temirlan Anarbekov mind a hármat kivédte. 

Bárki is kapja a Kajrat Almatit, nem fog neki örülni

A csütörtöki alapszakasz-sorsoláson valószínűleg a legtöbb európai csapat elkerülné a Kajrat Almatit, no nem azért, mert verhetetlenek lennének. Angliából az út csak oda több mint 5500 kilométer lenne, ami repülővel is közel kilenc óra… A kazah együttes története során először jutott be a főtáblára, ahol a negyedik, utolsó kalapba lesz besorolva.

Érdekesség, hogy három éve a Kisvárda kettős győzelemmel búcsúztatta az almati együttest a Konferencialigából.

BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Kajrat Almati (kazah)–Celtic (skót) 0–011-esekkel 3–2
Továbbjutott: a Kajrat Almati 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel
KÉSŐBB
Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb) 
Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

