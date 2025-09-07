Döbbenetes spanyol futballgála Törökországban; Szoboszlai csapattársa szabadrúgásgólt lőtt + videó

Rendkívüli

Hat gólig jutott a török válogatott ellen Spanyolország, amely az erődemonstrációnak köszönhetően már a világbajnoki selejtezősorozat elején óriási lépést tett a csoportelsőség, egyúttal a vb-szereplés felé. Spanyolország mellett a német válogatott is nyert, Julian Nagelsmann csapata az északíreket verte 3-1-re.

2025. 09. 07. 22:43
Mikel Merino háromszor mattolta a törököket Fotó: Serhat Cetinkaya Forrás: Anadolu/AFP
Tizenkettedik egymás elleni mérkőzésére készült Törökország és Spanyolország, a hazaiak szempontjából azonban nem volt kedvező előjel, hogy eddigi egyetlen sikerüket 71 évvel ezelőtt, a magyar válogatott számára oly fájdalmas esztendőben, 1954-ben érte el. A legutóbbi összecsapásukat a 2016-os Európa-bajnokság csoportkörében 3-0-ra nyerték a spanyolok, míg az előző törökországi randevúig 2009-ig kell visszamennünk, akkor a 92. percben Albert Riera – ez utóbbi meccsen az a Xabi Aonso is betalált, aki manapság a hazaiak jelenlegi sztárjának, Arda Gülernek az edzője a Real Madridnál.

Spanyolország mellett a német válogatott is begyűjtötte a három pontot
Spanyolország mellett a német válogatott is begyűjtötte a három pontot (Fotó: Marius Becker/DPA/AFP)

Spanyolország kiütötte a törököket

A jelenlegi erőviszonyok alapján is a spanyolok tűntek esélyesebbnek, arra azonban talán még a legvérmesebb vendégszurkolók sem számítottak, amit Konyában láthattak. Luis de la Fuente együttese valósággal a földbe döngölte a hozzá hasonlóan győzelemmel kezdő török csapatot, Lamine Yamalék sokszor kispályás futballra emlékeztető módon játszották át a hazai sorokat, és szereztek szebbnél szebb gólokat. A sort Pedri nyitotta meg a 6. percben egy okos átlövéssel, majd még az első félidőben jött Mikel Merino duplája: az Arsenal középpályásának első gólját kivételesen látványos összjáték előzte meg, élmény volt nézni a zenekarra emlékeztető spanyol gépezet előadását.

A tavasszal sokszor csatárt játszó 29 esztendős játékos a szünet után egy mesteri átlövéssel tette fel a koronát a teljesítményére, egyúttal könyvelhette el a mesterhármast, előtte ráadásul a Nico Williams sérülése miatt becserélt Ferrán Torres is betalált, így már öttel mentek a spanyolok.

A kegyelemdöfést a duplázó Pedri adta meg, a regnáló Európa-bajnok így két meccs után hibátlanul vezeti a csoportot, és mivel ezt a gálaelőadást éppen legnagyobb riválisa otthonában mutatta be, óriási lépést tett a csoportelsőség felé.

Megvan a németek első sikere

Csalódást keltő vereséggel kezdte a selejtezősorozatot Szlovákiában a német válogatott, amelyre hazai pályán kötelező feladat várt Észak-Írország ellen, ha nem akart már az elején komoly lépéshátrányba kerülni. A németek ennek megfelelően már a 7. percben előnybe kerültek Serge Gnabry révén, hiába birtokolta azonban közel 80 százalékban a labdát Julian Nagelsmann csapata, a vendégek kihasználták az egyetlen nagyobb lehetőségüket az első félidőben, így döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A szünet után eggyel magasabb fokozatba kapcsolt a négyszeres világbajnok, és Nadiem Amiri, valamint Florian Wirtz góljával végül megszerezte az első győzelmét – a Liverpoolban légióskodó klasszis szabadrúgásból volt eredményes.

Európai vb-selejtezők:

A csoport, 2. forduló 
Németország–Észak-Írország 3-1
Luxemburg–Szlovákia 0-1

E csoport, 2. forduló 
Törökország–Spanyolország 0-6 
Korábban 
Grúzia–Bulgária 3-0

G csoport, 5. forduló 
Lengyelország–Finnország 3-1 
Korábban 
Litvánia–Hollandia 2-3

J csoport, 5. forduló 
Belgium-Kazahsztán 6-0 
Korábban 
Észak-Macedónia–Liechtenstein 5-0

A csoportok állását megtekintheti ide kattintva!

 

 

