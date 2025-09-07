Litvánia sokkolta az új gólrekordert avató Hollandiát, aztán jött a slusszpoén

Rendkívüli

A világbajnoki selejtezősorozat G csoportjának negyedik fordulójában Litvánia látta vendégül a még veretlen Hollandiát. Ronald Koeman legénysége kétgólos előnybe került, ám ezt még az első félidőben ledolgozták a litvánok. A második játékrészben a duplázó, gólrekorderré váló Memphis Depay találata döntött a három pont sorsáról. A vártnál nehezebben, 3-2-re tudott nyerni Hollandia.

Tóth Norbert
2025. 09. 07. 20:08
51. és 52. gólját szerezte Depay a válogatottban.
Memphis Depay a holland válogatott gólrekordere lett. (Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP)
Hollandia Lengyelország, Litvánia, Málta és a Finnország társaságában szerepel a világbajnoki selejtezősorozat G jelzésű csoportjában. A nyitókörben Finnországban szerepelt Ronald Koeman együttese, és nyert 2-0-ra, majd 8-0-ra kiütötte hazai környezetben Máltát. A harmadik fordulóan, ezen a héten csütörtökön a lengyelek parancsoltak megálljt Memphis Depayéknak, 1-1-re végzett a két válogatott. A csoportokból az első helyezettek jutnak ki a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói rendezésű vb-re, míg a második helyezettek pótselejtezőt játszanak a részvételért.

Depay két és Timber egy gólja kellett a holland sikerhez.
A duplázó Depay mellett Quniten Timer talált be. Neki ez volt az első gólja a nemzeti csapatban. (Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP)

 

Depay gólrekorder lett, kétgólos hátrányból álltak fel a litvánok

Ahogy várható volt, holland dominanciával és helyzetekkel indult a találkozó. Cody Gakpo már az első percekben megszerezhette volna az előnyt, azonban a litván kapus állta a sarat. Nem úgy mint a 11. percben, amikor Gakpo centerezése után Depay állítgatás nélkül, belső passzolt a kapuba (0-1).

A 31 éves játékos az 51. gólját szerezte meg az Oranje színeiben, ezzel Robin van Persie gólcsúcsát adta át a múlnak. Depay a holland válogatott történetének legeredményesebb játékosa lett.

A 33. percben megduplázta előnyét Hollandia. A válogatott legeredményesebb játékosa után Quinten Timber személyében olyasvalaki talált be, akinek ez volt az első találata a nemzeti mezben. A középpályás elé szerencsésen pattant a labda a litván védőkről, ő pedig az ötös sarkáról kilőtte a hosszút (0-2).

Ezt követően azonban olyan történt, amire nem sokan számítottak: felállt a kétgólos hátrányból Litvánia. A 36. percben Lasickas vágott nagy szólóba, majd Gineitis elé találat, aki 15 méterről, állítgatás nélkül kilőtte a hosszút, a kapufáról a hálóba vágódott a labda (1-2). Hét perccel később már az egyenlítő gólnak örülhettek a hazaiak: a gólt szerző Gineitis pazar szabadrúgása után Girdvainis fejelte védhetetlenül a kapuba, Verbruggen földbe gyökerezett lábakkal állt (2-2).

A hollandok egy félidő alatt több gólt kaptak Litvánia ellen, mint az első három fordulóban összesen.

Gakpo sok fejfájást okozott a litván védőknek.
Cody Gakpo igazi veszélyt jelentett a litván kapura: gólpasszt osztott ki és kapufát is lőtt. (Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP)

 

A vártnál nehezebben nyert Hollandia

A második játékrészben ismét magához ragadta a kezdeményezést Hollandia: labdabirtoklási fölény, sok passz, jöttek a helyzetek is. Az 55. és 60. percben is Gakpo szerezhette volna meg a vezetést, azonban előbbi lövését blokkolni tudták a litván védők, majd Edvinas Gertmonas látványos mozdulattal tudott védeni.

A hollandok második nagy helyzete után egy perccel Litvánia is életjelet adott magáról: Dolznikov cikázott végig a védők között a tizenhatoson belül, majd a kapu jobb oldalát célozta meg, de Bart Verbruggen odaért a lövésre és védeni tudta azt.

A 64. percben tört meg a jég, ismét előnybe került az Oranje: Denzel Dumfries beadása Memphis Depay fejét találta meg, a friss gólrekorder pedig a második találatát is megszerezte (2-3).

Az előnyt gyorsan növelte volna Ronald Koeman legénysége, ám Gakpo távoli lövése a lécen csattant, majd Malen gólját elvette a játékvezető, miután kilökte a labda alól a tisztázni igyekvő litván védőt. Még húsz perc volt ekkor hátra.

A hátralévő időben már kevésbé voltak a veszélyesek a hollandok, Litvánia a kapuja elé tudta szorítani ellenfelét, ám nem tudott ismét betalálni, így 3-2 maradt a vége.

