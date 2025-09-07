Litvánia sokkolta az új gólrekordert avató Hollandiát, aztán jött a slusszpoén

Hollandia Lengyelország, Litvánia, Málta és a Finnország társaságában szerepel a világbajnoki selejtezősorozat G jelzésű csoportjában. A nyitókörben Finnországban szerepelt Ronald Koeman együttese, és nyert 2-0-ra, majd 8-0-ra kiütötte hazai környezetben Máltát. A harmadik fordulóan, ezen a héten csütörtökön a lengyelek parancsoltak megálljt Memphis Depayéknak, 1-1-re végzett a két válogatott. A csoportokból az első helyezettek jutnak ki a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói rendezésű vb-re, míg a második helyezettek pótselejtezőt játszanak a részvételért.

A duplázó Depay mellett Quniten Timer talált be. Neki ez volt az első gólja a nemzeti csapatban. (Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP)

Depay gólrekorder lett, kétgólos hátrányból álltak fel a litvánok

Ahogy várható volt, holland dominanciával és helyzetekkel indult a találkozó. Cody Gakpo már az első percekben megszerezhette volna az előnyt, azonban a litván kapus állta a sarat. Nem úgy mint a 11. percben, amikor Gakpo centerezése után Depay állítgatás nélkül, belső passzolt a kapuba (0-1).

A 31 éves játékos az 51. gólját szerezte meg az Oranje színeiben, ezzel Robin van Persie gólcsúcsát adta át a múlnak. Depay a holland válogatott történetének legeredményesebb játékosa lett.

A 33. percben megduplázta előnyét Hollandia. A válogatott legeredményesebb játékosa után Quinten Timber személyében olyasvalaki talált be, akinek ez volt az első találata a nemzeti mezben. A középpályás elé szerencsésen pattant a labda a litván védőkről, ő pedig az ötös sarkáról kilőtte a hosszút (0-2).

Ezt követően azonban olyan történt, amire nem sokan számítottak: felállt a kétgólos hátrányból Litvánia. A 36. percben Lasickas vágott nagy szólóba, majd Gineitis elé találat, aki 15 méterről, állítgatás nélkül kilőtte a hosszút, a kapufáról a hálóba vágódott a labda (1-2). Hét perccel később már az egyenlítő gólnak örülhettek a hazaiak: a gólt szerző Gineitis pazar szabadrúgása után Girdvainis fejelte védhetetlenül a kapuba, Verbruggen földbe gyökerezett lábakkal állt (2-2).

A hollandok egy félidő alatt több gólt kaptak Litvánia ellen, mint az első három fordulóban összesen.

Cody Gakpo igazi veszélyt jelentett a litván kapura: gólpasszt osztott ki és kapufát is lőtt. (Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP)

A vártnál nehezebben nyert Hollandia

A második játékrészben ismét magához ragadta a kezdeményezést Hollandia: labdabirtoklási fölény, sok passz, jöttek a helyzetek is. Az 55. és 60. percben is Gakpo szerezhette volna meg a vezetést, azonban előbbi lövését blokkolni tudták a litván védők, majd Edvinas Gertmonas látványos mozdulattal tudott védeni.