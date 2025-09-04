Robert LewandowskiLengyelországHollandiavb-selejtező

Robert Lewandowski visszatért, de csapata már nélküle ért el bravúrt

Folytatódtak a 2026-os labdarúgó vb-selejtezői a G csoportban is. A csütörtöki, negyedik fordulóban Hollandia vendéglátóként 1-1-es döntetlent játszott Lengyelországgal, amelybe ezen a meccsen tért vissza Robert Lewandowski. A meccs után a hollandok az élre ugrottak, mögöttük jobb gólkülönbséggel másodikok a lengyelek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 22:44
Robert Lewandowski 63 percet játszott a holland válogatott vendégeként Lengyelország színeiben. Fotó: ANP/Maurice Van Steen Forrás: ANP
A kezdőcsapatban kapott helyet a vendégcsapat legnagyobb sztárja. A hollandok elleni, rotterdami vb-selejtezőn a 159. válogatottságát teljesítő Robert Lewandowski júniusban önként kihagyott két meccset, miután kijelentette: addig nem szerepel a lengyel nemzeti csapatban, ameddig a csapatkapitányi posztról őt leváltó Michal Probierz a szövetségi kapitány. A tréner napokkal a botrány után lemondott, az utódjaként kinevezett Jan Urban pedig természetesen számított a Barcelona 37 éves csatárára, aki újra kapitányként vezethette a lengyeleket.

Az új lengyel szövetségi kapitány, Jan Urban színre lépésével elhárult az akadály Robert Lewandowski visszatérése elől
Az új lengyel szövetségi kapitány, Jan Urban színre lépésével elhárult az akadály Robert Lewandowski visszatérése elől (Fotó: ANP/Maurice Van Steen) 

 

Nyomás alatt a lengyelek

Lengyelország még Lewandowski reaktiválása után sem számíthatott könnyű mérkőzésre, hiszen csütörtök esti ellenfele, Hollandia a korábbi két selejtezőjét kapott gól nélkül nyerte meg Finnország és Málta ellen.

A rotterdami találkozó első felében a hollandok nagy fölénnyel birtokolták többet a labdát, a lengyelek inkább ellentámadásra berendezkedve vártak a lehetőségre. Fokozódott a hazai nyomás, amikor a Manchester City középpályása, Tijjani Reijnders talált kapufát, majd Cody Gakpo kényszerítette védésre a lengyel kapust. Lukasz Skorupski bravúrral hárított Denzel Dumfries közeli fejesénél is a 21. percben, héttel később viszont már ő is tehetetlen volt, amikor Memphis Depay szöglete után Dumfries fejjel bevette a kaput. Ezzel alakult ki az első játékrész 1-0-s eredménye.

Denzel Dumfries (22) góljával szerezte meg a vezetést Hollandia
Denzel Dumfries (22) góljával szerezte meg a vezetést Hollandia (Fotó: ANP/Olaf Kraak)

 

Robert Lewandowski a 63. percig volt a pályán

A térfélcsere után eleinte kicsit visszaesett az iram, de a játék képe nem változott: a hollandok passzolgattak és próbálkoztak, míg a lengyelek kivártak. Komoly gólhelyzet nem alakult ki. 

A 63. minutumban Lewandowski számára eljött a búcsú ideje, akkor a Panathinaikosz futballistája, Karol Swiderski váltotta a visszatért csapatkapitányt.

A holland válogatott kapusának, Bart Verbruggennek mindeddig alig akadt védeni valója, a lengyelek azonban nem adták fel, Jan Urban a hajrához közeledve három cserével igyekezett frissíteni csapatát. A 76. percben Skorupski kulcsfontosságú védéssel jelentkezett Reijnders lövése után, 2-0 helyett pedig hamarosan 1-1 lett, miután Matty Cash révén tíz perccel a rendes játékidő vége előtt egalizált Lengyelország. A gólt ugyan videóbíró is vizsgálta, ám végül érvényesnek nyilvánították.

Netherland's forward #10 Memphis Depay (L) and Poland's defender Jakub Piotr Kiwior (R) fight for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group G European qualification football match between the Netherlands and Poland at the De Kuip Stadium in Rotterdam, on September 4, 2025. (Photo by Olaf Kraak / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Memphis Depay (balra) és a lengyel védő, Jakub Piotr Kiwior küzdelme (Fotó: ANP/Olaf Kraak)

A meccs végén hiába próbáltak javítani a hollandok, a végeredmény 1-1 lett, ami a vendégek részéről bravúr. Hollandia harmadik meccsén először veszített pontokat a selejtezőben, de hét ponttal és +10-es gólkülönbséggel vezeti a csoportot. Négy-négy találkozó után Lengyelország és Finnország szintén hétpontos, de a lengyelek állnak jobban. Folytatás vasárnap, amikor a holland válogatott Litvánia, a finn pedig lengyel csapat vendége lesz.

A csoportokból az első helyezettek jutnak ki a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói rendezésű vb-re, míg a második helyezettek pótselejtezőt játszanak a részvételért.

 

