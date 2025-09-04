Robert Lewandowski visszatért, de csapata már nélküle ért el bravúrt

A kezdőcsapatban kapott helyet a vendégcsapat legnagyobb sztárja. A hollandok elleni, rotterdami vb-selejtezőn a 159. válogatottságát teljesítő Robert Lewandowski júniusban önként kihagyott két meccset, miután kijelentette: addig nem szerepel a lengyel nemzeti csapatban, ameddig a csapatkapitányi posztról őt leváltó Michal Probierz a szövetségi kapitány. A tréner napokkal a botrány után lemondott, az utódjaként kinevezett Jan Urban pedig természetesen számított a Barcelona 37 éves csatárára, aki újra kapitányként vezethette a lengyeleket.

Az új lengyel szövetségi kapitány, Jan Urban színre lépésével elhárult az akadály Robert Lewandowski visszatérése elől (Fotó: ANP/Maurice Van Steen)

Nyomás alatt a lengyelek

Lengyelország még Lewandowski reaktiválása után sem számíthatott könnyű mérkőzésre, hiszen csütörtök esti ellenfele, Hollandia a korábbi két selejtezőjét kapott gól nélkül nyerte meg Finnország és Málta ellen.

A rotterdami találkozó első felében a hollandok nagy fölénnyel birtokolták többet a labdát, a lengyelek inkább ellentámadásra berendezkedve vártak a lehetőségre. Fokozódott a hazai nyomás, amikor a Manchester City középpályása, Tijjani Reijnders talált kapufát, majd Cody Gakpo kényszerítette védésre a lengyel kapust. Lukasz Skorupski bravúrral hárított Denzel Dumfries közeli fejesénél is a 21. percben, héttel később viszont már ő is tehetetlen volt, amikor Memphis Depay szöglete után Dumfries fejjel bevette a kaput. Ezzel alakult ki az első játékrész 1-0-s eredménye.

Denzel Dumfries (22) góljával szerezte meg a vezetést Hollandia (Fotó: ANP/Olaf Kraak)

Robert Lewandowski a 63. percig volt a pályán

A térfélcsere után eleinte kicsit visszaesett az iram, de a játék képe nem változott: a hollandok passzolgattak és próbálkoztak, míg a lengyelek kivártak. Komoly gólhelyzet nem alakult ki.

A 63. minutumban Lewandowski számára eljött a búcsú ideje, akkor a Panathinaikosz futballistája, Karol Swiderski váltotta a visszatért csapatkapitányt.

A holland válogatott kapusának, Bart Verbruggennek mindeddig alig akadt védeni valója, a lengyelek azonban nem adták fel, Jan Urban a hajrához közeledve három cserével igyekezett frissíteni csapatát. A 76. percben Skorupski kulcsfontosságú védéssel jelentkezett Reijnders lövése után, 2-0 helyett pedig hamarosan 1-1 lett, miután Matty Cash révén tíz perccel a rendes játékidő vége előtt egalizált Lengyelország. A gólt ugyan videóbíró is vizsgálta, ám végül érvényesnek nyilvánították.