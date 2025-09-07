Rendkívüli

Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

játékvezetésvb-selejtezőPortugáliamagyar válogatott

A Fradinak már szerencsét hozott – megvan a portugálok elleni meccs játékvezetője

Az UEFA döntése szerint a belga Erik Lambrechts vezeti a keddi Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában. A Magyarország–Portugália játékvezetőjének nem ez lesz az első tapasztalata hazánkkal kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 18:37
Erik Lambrechtsnek nem ismeretlenek a magyar csapatok Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
Az írek elleni 2-2-re végződött vb-selejtező után nagy és finoman fogalmazva sem pozitív visszhangja volt a német Harm Osmers teljesítményének, így egy fokkal még nagyobb figyelem övezte, hogy az UEFA kit jelöl a keddi Magyarország–Portugália összecsapásra. A nemzetközi szövetség választása végül a kollégájához hasonlóan 40 esztendős játékvezetőre, Erik Lambrechtsre esett.

Erik Lambrechts vezeti a Magyarország–Portugália vb-selejtezőt
Erik Lambrechts vezeti a Magyarország–Portugália vb-selejtezőt (Fotó: Tom Goyvaerts/Belga Mag/AFP)

A belga hazájában több mint 200 élvonalbeli mérkőzésen működött közre, míg nemzetközi szinten a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencialigában is bemutatkozhatott.

A Magyarország–Portugália előtt

Bár a magyar válogatottnak még nem vezetett mérkőzést, hazánk azért így sem ismeretlen neki: 2021-ben a Ferencváros Zalgiris Vilnius otthonában elért 3-1-es BL-selejtezősikerénél tevékenykedett, míg három évvel később ugyancsak a zöld-fehérek El-selejtezőjét vezette a bosnyák Borac Banja Luka ellen, akkor tizenegyesekkel jutott fel a főtáblára Pascal Jansen csapata. Negatív tapasztalatról a DVSC számolhat be, 2016-ban a montenegrói Szutjeszka Niksics győzte le a debrecenieket az El-selejtezőben a belga játékvezetése mellett.

Érdekesség, hogy vendégkén már vezetett meccset a szaúdi ligában is, ahol testközelből figyelhette Cristiano Ronaldo dupláját – írja az Origo.  

Lambrechts munkáját Jo De Weirdt és Kevin Monteny partjelzőként segíti majd, a videóbíró Bram Van Driessche, a negyedik játékvezető Jasper Vergoote lesz.

 

