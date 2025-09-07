játékvezetőír fociválogatottfocibíróBundesliga

Hazájában már korábban nevetségesnek tartották az ír–magyar vb-selejtező bíróját

A magyar labdarúgó-válogatott szombat este 2-2-es írországi döntetlennel kezdte meg a világbajnoki selejtezősorozatot. A dublini vb-selejtező egyik főszereplője a német Harm Osmers játékvezető volt, aki a Bundesliga legutóbbi idényében kétszer is a kritikák kereszttüzébe került.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 8:36
Sallai Roland piros lapja hozta meg a fordulatot (Fotó: Europress/AFP/Paul Faith)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A negyvenéves Harm Osmers az új idényben mindössze egyetlen Bundesliga-mérkőzésen volt játékvezető, a Frankfurt és a Werder Bremen összecsapása viszont nem róla, hanem inkább egy riporter kellemetlen tévedéséről marad emlékezetes. A német bajnokságban 2016 óta meccseket vezető bíró a magyaroknak eddig leginkább a 2022-es Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-csoportmérkőzésről (1-0) lehetett ismerős, szombattól kezdve viszont az Írország–Magyarország vb-selejtező (2-2) ugorhat be az ő neve hallatán. A 2020 óta FIFA-bíró Osmersnek a dublini volt karrierje második világbajnoki kvalifikációs találkozója, de ezután mindkét szövetségi kapitány – Marco Rossi és Heimir Hallgrímsson is – kritizálta több ítélete miatt . Rossi többek között Sallai Roland piros lapját, Varga Barnabás lekönyöklését és több más, következmények nélkül maradt ír szabálytalanságot kifogásolt.

A német Harm Osmers játékvezető a májusi Augsburg–Kiel Bundesliga-meccsen is nagyot hibázott
A német Harm Osmers játékvezető a májusi Augsburg–Kiel Bundesliga-meccsen is nagyot hibázott (Fotó: Sven Simon via AFP/Fank Hoermann)

Harm Osmers játékvezetését már német csapatok is kritizálták

A Német Szuperkupa-döntőn is bíráskodó Harm Osmers a legutóbbi idényben két olyan Bundesliga-találkozót is vezetett, amelyen középpontba került. A tavaly októberi Union Berlin–Eintracht Frankfurt (1-1) után mindkét csapat megtalálta őt: a Schäfer András ellen elkövetett szabálytalanságért kiállított Arthur Theate piros lapja miatt a frankfurtiak, Tim Skarke 91. percben szerzett góljának érvénytelenítése miatt pedig a berliniek. 

Az Union sportigazgatója a lefújást követően egyszerre nevetségesnek és botrányosnak nevezte Osmers és a videobíró teljesítményét.

Egy másik esetre alig négy hónappal ezelőtt, az Augsburg és a Kiel összecsapásán (1-3) került sor. Még mindkét együttesnek volt tét, hiszen a hazaiak a nemzetközi kupaindulásért, míg a vendégek a bennmaradásért küzdöttek. Az Origo megjegyezte, hogy Harm Osmers fújta a sípot, és az első félidő felénél megítélt egy büntetőt az újoncnak, pedig a visszajátszás alapján nem vitás, hogy Chrislain Matsima először a labdát rúgta el, és csak utána Alexander Bernhardsson lábát. A VAR mégis megerősítette a játékvezető pályán hozott ítéletét, a Kiel pedig vezetést szerzett, majd nyert – noha végül kiesett az élvonalból.

Sokat elmond, hogy a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) utólag nyilvánosságra hozta, hogy az augsburgi mérkőzés végeredményét közvetlenül befolyásoló játékvezetői döntés hibás volt, ez azonban a hazaiak drukkereit aligha vigasztalta.

Osmers a tervek szerint szeptemberben újabb Bundesliga-mérkőzéseket kap majd szerepet, ám ahogy Marco Rossi is hangsúlyozta, meglepő lenne, ha a jövőben ismét a magyar válogatottnak vezetne találkozót. Magyarország legközelebb kedden 20.45-től Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu