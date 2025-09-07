Hazájában már korábban nevetségesnek tartották az ír–magyar vb-selejtező bíróját

A negyvenéves Harm Osmers az új idényben mindössze egyetlen Bundesliga-mérkőzésen volt játékvezető, a Frankfurt és a Werder Bremen összecsapása viszont nem róla, hanem inkább egy riporter kellemetlen tévedéséről marad emlékezetes. A német bajnokságban 2016 óta meccseket vezető bíró a magyaroknak eddig leginkább a 2022-es Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-csoportmérkőzésről (1-0) lehetett ismerős, szombattól kezdve viszont az Írország–Magyarország vb-selejtező (2-2) ugorhat be az ő neve hallatán. A 2020 óta FIFA-bíró Osmersnek a dublini volt karrierje második világbajnoki kvalifikációs találkozója, de ezután mindkét szövetségi kapitány – Marco Rossi és Heimir Hallgrímsson is – kritizálta több ítélete miatt . Rossi többek között Sallai Roland piros lapját, Varga Barnabás lekönyöklését és több más, következmények nélkül maradt ír szabálytalanságot kifogásolt.

A német Harm Osmers játékvezető a májusi Augsburg–Kiel Bundesliga-meccsen is nagyot hibázott (Fotó: Sven Simon via AFP/Fank Hoermann)

Harm Osmers játékvezetését már német csapatok is kritizálták

A Német Szuperkupa-döntőn is bíráskodó Harm Osmers a legutóbbi idényben két olyan Bundesliga-találkozót is vezetett, amelyen középpontba került. A tavaly októberi Union Berlin–Eintracht Frankfurt (1-1) után mindkét csapat megtalálta őt: a Schäfer András ellen elkövetett szabálytalanságért kiállított Arthur Theate piros lapja miatt a frankfurtiak, Tim Skarke 91. percben szerzett góljának érvénytelenítése miatt pedig a berliniek.

Az Union sportigazgatója a lefújást követően egyszerre nevetségesnek és botrányosnak nevezte Osmers és a videobíró teljesítményét.

Egy másik esetre alig négy hónappal ezelőtt, az Augsburg és a Kiel összecsapásán (1-3) került sor. Még mindkét együttesnek volt tét, hiszen a hazaiak a nemzetközi kupaindulásért, míg a vendégek a bennmaradásért küzdöttek. Az Origo megjegyezte, hogy Harm Osmers fújta a sípot, és az első félidő felénél megítélt egy büntetőt az újoncnak, pedig a visszajátszás alapján nem vitás, hogy Chrislain Matsima először a labdát rúgta el, és csak utána Alexander Bernhardsson lábát. A VAR mégis megerősítette a játékvezető pályán hozott ítéletét, a Kiel pedig vezetést szerzett, majd nyert – noha végül kiesett az élvonalból.