Az írek kapitánya visszaszólt Rossinak: a magyarok minden lehetőségnél dobálták magukat

Marco Rossi egyáltalán nem kímélte a játékvezetőt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a német Harm Osmers szabálytalan gólt adott meg az íreknek, jogtalanul állította ki Sallai Rolandot, mindemellett következetlen volt és az írek fizikális játékának kedvezett. Kollégája, Heimir Hallgrímsson egyáltalán nem értett egyet Marco Rossi értékelésével, az ír válogatott izlandi szakvezetője szerint csapata rászolgált volna a három pontra, s a hazaiaknak is legalább annyi okuk lenni a bíróra panaszkodni, mint a magyaroknak.

A német bíró, Harm Osmers teljesítménye középpontba került, az ír és a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson és Marco Rossi is kritizálta (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Mind tudtuk, hogy milyen fontos ez a meccs, mégsem szereztük meg a három pontot itthon, pedig a szurkolóink nagyszerű hangulatot teremtettek.

Megérdemeltük volna a három pontot, de sajnos kaptunk két korai gólt.

A szünetben azt mondtam, hogy nincsen veszítenivalónk, és a második félidőben megtettük, amit már az elejétől tervezütnk: nem engedtünk se teret, se időt az ellenfélnek. Volt vagy 40 beadásunk, ezekből többet kellett volna kihozni. Ezen a szinten nem könnyű 0-2-ről felállni, főleg nem egy olyan csapat ellen, amely jócskán előttünk áll a világranglistán.

Meg kell becsülnünk az egy pontot, de főleg azt, hogy Magyarország nem szerzett hármat

– fogalmazott Hallgrímsson a vb-selejtező utáni sajtótájékoztatón.

Rossi kritikája a bírónak? Az írek kapitánya szerint ők is panaszkodhatnak

Az izlandi szakember a csalódottsága ellenére viccelődött, aztán megváltozott a hangulata, amikor szembesítették azzal, hogy Marco Rossi élesen kritizálta a meccs játékvezetőjét.