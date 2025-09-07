Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottHeimir Hallgrímssonvb-selejtezőSallai Roland

Az írek kapitánya visszaszólt Rossinak: a magyarok minden lehetőségnél dobálták magukat

Heimir Hallgrímsson kissé csalódottan, de összességében jó kedélyűen értékelte a 2-2-re végződött Írország–Magyarország vb-selejtezőt, egészen addig, amíg nem szembesítették azzal, hogy kollégája, Marco Rossi élesen kritizálta a német bíró, Harm Osmers teljesítményét. Az írek szövetségi kapitánya epés feleletet adott, nekiment a magyar csapatnak, majd Hallgrímsson hozzátette: ők is panaszkodhatnának a játékvezetőre.

Koczó Dávid
2025. 09. 07. 6:05
Heimir Hallgrímsson és Marco Rossi teljesen másként látták a német bíró teljesítményét az Írország–Magyarország vb-selejtezőn (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)
Marco Rossi egyáltalán nem kímélte a játékvezetőt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a német Harm Osmers szabálytalan gólt adott meg az íreknek, jogtalanul állította ki Sallai Rolandot, mindemellett következetlen volt és az írek fizikális játékának kedvezett. Kollégája, Heimir Hallgrímsson egyáltalán nem értett egyet Marco Rossi értékelésével, az ír válogatott izlandi szakvezetője szerint csapata rászolgált volna a három pontra, s a hazaiaknak is legalább annyi okuk lenni a bíróra panaszkodni, mint a magyaroknak.

A német bíró, Harm Osmers teljesítménye középpontba került, az ír és a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson és Marco Rossi is kritizálta
A német bíró, Harm Osmers teljesítménye középpontba került, az ír és a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson és Marco Rossi is kritizálta (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Mind tudtuk, hogy milyen fontos ez a meccs, mégsem szereztük meg a három pontot itthon, pedig a szurkolóink nagyszerű hangulatot teremtettek. 

Megérdemeltük volna a három pontot, de sajnos kaptunk két korai gólt.

A szünetben azt mondtam, hogy nincsen veszítenivalónk, és a második félidőben megtettük, amit már az elejétől tervezütnk: nem engedtünk se teret, se időt az ellenfélnek. Volt vagy 40 beadásunk, ezekből többet kellett volna kihozni. Ezen a szinten nem könnyű 0-2-ről felállni, főleg nem egy olyan csapat ellen, amely jócskán előttünk áll a világranglistán.

Meg kell becsülnünk az egy pontot, de főleg azt, hogy Magyarország nem szerzett hármat

– fogalmazott Hallgrímsson a vb-selejtező utáni sajtótájékoztatón.

Rossi kritikája a bírónak? Az írek kapitánya szerint ők is panaszkodhatnak

Az izlandi szakember a csalódottsága ellenére viccelődött, aztán megváltozott a hangulata, amikor szembesítették azzal, hogy Marco Rossi élesen kritizálta a meccs játékvezetőjét.

– Szerintem nem panaszkodhat. A tizenötödik perctől kezdve húzták az időt, a magyarok minden lehetőségnél dobálták magukat – szólt vissza Hallgrímsson, aki szerint egyáltalán nem volt fizikális a mérkőzés. – A játékvezető egy darabig figyelmeztette őket, de ebben nem volt elég következetes. A beadásaink során pedig sok szabálytalanság volt a tizenhatoson belül, ha a VAR kicsit alaposabb, biztosan talált volna okot arra, hogy büntetőt kapjunk. Úgyhogy mi is panaszkodhattunk volna.

Prime Minister of Hungary Victor Orban and Hungarian football President Sandor Csanyi look on before the 2026 World Cup Group F qualifier football match between Republic of Ireland and Hungary, at Aviva Stadium, in Dublin, on September 6, 2025. (Photo by
Varga Barnabás góljával már a második percben vezetést szerzett a magyar válogatott az Írország elleni vb-selejtezőn
A magyar válogatott két góllal is vezetett Írország ellen, mégis döntetlen lett a vb-selejtező eredménye
Sallai Roland közel járt a második góljához is Írország ellen, Kelleher nagyot mentett
Hallgrímsson még azt is kiemelte, hogy csapata nehéz helyzetben van, hiszen már vasárnap hajnalban hosszú útra indul Jerevánba, miközben az örmény válogatott otthon pihenheti ki a portugálok elleni, szintén hazai meccsét.

 

