Szoboszlai és Varga sem hagyta szó nélkül az írek első gólját és Sallai piros lapját

Noha az első fordulóban került rá sor, a legtöbb helyen a csoport második helyének szempontjából sorsdöntőnek nevezték az Írország–Magyarország vb-selejtezőt . Varga Barnabás, majd Sallai Roland egy-egy góljával már tizenöt perc után 2-0-ra vezetett a magyar válogatott. A második félidőben aztán gyorsan szépítettek az írek, majd Sallai piros lapot is kapott, és a 93. percben a házigazda megmentett egy pontot Szoboszlai Dominikék ellen.

Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik is úgy véli, Sallai Roland kiállítása fordulatot hozott az Írország–Magyarország vb-selejtezőn (Fotó: Europress/AFP/Paul Faith)

Varga Barnabás: Sallai Roland is tudta, hogy butaság volt

– Ez volt a terv, hogy így menjünk bele a mérkőzésbe. Mi kezdtünk jobban, mi játszottunk jobban, megérdemelten vezettünk két góllal is. A szünetben megbeszéltük, hogy ezt kéne folytatni, de gyorsan kaptunk egy gólt, ami nem jött jól.

A szépítő gól szerintem szabálytalan volt, de a bíró megadta, úgyhogy nem volt mit tenni.

Aztán jött a piros lap, amit feleslegesnek éreztem, de pillanatnyi rossz reakciónak volt köszönhető, utána ő [Sallai] is tudta, hogy butaság volt, de ez benne van a futballban – mondta az első gólt szerző Varga Barnabás, aki kiemelte, fordulópont volt a kiállítás, ami ilyen érzelemdús találkozón nem egyedi. – Nagyon jól küzdött a csapat, végigharcoltuk a második félidőt, úgyhogy az a legkellemetlenebb, legrosszabb, hogy a végén kaptuk a gólt, de legalább egy pontot elviszünk.

A dublini vb-selejtezőt követően az M4 Sportnak a magyarok kapusa, Dibusz Dénes is elmondta, hogy a piros lap jelentette a fordulatot, onnantól kezdve pedig egyetlen ír beadásnál nem teljesített hibátlanul a magyar védelem, de abból éppen összejött az egyenlítés.

Szoboszlai Dominik itt Sallai Roland góljának örült (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Szoboszlai Dominik is üzent Sallai Rolandnak

– A meccs előtt aláírtuk volna a 2-2-t, viszont így, hogy tizenöt perc után 2-0-ra vezettünk, fáj. Büszke vagyok mindenkire a kezdésért és a második félidei küzdésért, megmutattuk, hogy csapatként így tudunk játszani. Szerintem lesznek olyan mérkőzések, ahol ez az egy pont még aranyat érhet – mondta a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik, aki kitért Sallai piros lapjára is. – Nem szeretnék belemenni, mert még nem láttam a szituációt, de remélem, mindenki megtanulta, hogy nem lehet így reagálni. Salát (Sallai Rolandot – a szerk.) azonban meg kell védenem, hogy szándékosan nem ártana senkinek, és szerintem most sem akart.

És, ha az piros lap, akkor lehet, hogy az első góljukat is vissza kéne nézni...

Magyarország egy forduló után az örményeket 5-0-ra legyőző portugálok mögött az írekkel holtversenyben az F csoport második pozíciójában áll, kedden 20.45-től pedig éppen Cristiano Ronaldóékat fogadja a Puskás Arénában.