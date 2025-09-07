Rossi: „Meglepődnék, ha a hazai meccsre is ilyen bírót küldenének, aki engedi, hogy megöljenek minket”

Minden nyílt maradt. Igaz, Marco Rossi szerint akkor is ez lett volna a helyzet, ha az Írország elleni mérkőzést szoros csatában megnyerjük vagy elveszítjük, a 2-2-es döntetlen után viszont tényleg egyformán áll selejtezőcsoportjában az ír és a magyar válogatott. Pedig több is lehetett volna a meccsben: negyedóra elteltével már 2-0-ra vezetett Rossi csapata, az írek a 93. percben egyenlítettek. A magyarok szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a saját játékosainak nem tudott szemrehányást tenni, a német bíró, Harm Osmers teljesítményét viszont súlyos kritikával illette.

Marco Rossi szerint Sallai Roland piros lapja nem volt jogos, a német bíró által kiállított támadó pedig nagyon hiányozni fog Portugália ellen (Fotó: Europress/AFP/Paul Faith)

– Jól kezdtünk, az első huszonöt percben domináltunk, aztán az előny tudatában próbáltuk lassítani a játékot, az ellenfélnek ekkor sem igen akadtak lehetőségei. Megvolt az esélyünk a harmadik gólra 2-0-s és 2-1-es vezetésnél is, kihagytunk néhány helyzetet. Írország fizikális csapat, amely ellen nehéz játszani, főleg emberhátrányban.

Az első félidőben jól játszottunk, a másodikban oroszlánokként küzdöttünk

– dicsérte csapatát Rossi.

Gyilkosság a pályán? Marco Rossi kritizálta a német bírót

A játékvezető viszont nem kapott dicséretet az magyar-olasz szakembertől, aki a sajtótájékoztatón is megismételte, amit az M4 Sportnak adott interjúban is mondott: a német bíró úgy érezte magát, mintha birkózómeccsen lenne, ráadásul következetlen is volt.