A számok nem hazudnak, Szoboszlaiék hősies csatát vívva vesztettek két pontot

Egy biztos, az előzetes várakozásokat alaposan felülmúlva már a 15. percben úgy tűnhetett, hogy a magyar válogatott sima győzelmet arat Dublinban, az írek elleni világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominikék ugyanis parádés játékkal kétgólos előnyre tettek szert, és a szünetig hátralévő időszakban okosan játszva meg is tartották a 2-0-s magyar vezetést. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson – a gól előtti pillanatok igencsak hasonlítottak a 2024-es Eb-n a németek ellen kapott első gól előtti jelenetekre, így ezt érdemes lenne a szakmai stábnak kielemeznie –, ráadásul a magyar csapat Sallai törlesztésért kapott piros lapja miatt emberhátrányba is került. Ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.

Szoboszlai egy gólpasszt is jegyzett az írek elleni meccsen, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy Sallai kiállítását követően ne egyenlítsenek ki az írek (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A Szoboszlai vezette válogatott az első félidőben kiüthette volna az íreket

Igencsak elgondolkodtató lehet az a tény, hogy kétgólos magyar vezetésnél miért nem arra ment rá a magyar válogatott, hogy a láthatóan megzavarodott, a statikusan, kevés mozgással és fantázia nélkül futballozó íreket próbálja meg még nagyobb nyomás alatt tartva kiütni Marco Rossi csapata.

Ehelyett támadásban már semmilyen kockázatot nem vállalt a magyar csapat, de azért akadt egy-két ígéretes kontrája, még ha a befejezésig nem is jutottak el az akciók.

Egyszerűen hagytuk magukhoz térni az íreket, akik ugyan sokáig nem tudták átjátszani a vendégvédelmet, és Dibusznak egyetlen komoly védeni valója volt a szünetig, arra is 45 percet kellett várni.

A mérkőzés statisztikája az első félidőben Labdabirtoklás: 61% (Írország) – 39% (Magyarország) – holott a meccs első 25 percében volt olyan időszak, hogy 80%-ban Szoboszlaiéknál volt a labda

Összes lövés: 7 – 5

Kaput eltalált lövés: 2 – 3

Tizenhatoson belüli lövések: 5 – 4

Szöglet: 0 – 1

Sikeres passzok: 83% (289-ből 240) – 76% (184-ből 139)

Ellenfél kapuja előtti labdaérintések: 8 – 5

Sikeres beívelések: 43% (7-ből 3) – 60% (5-ből 3)

Megnyert párharcok: 21 – 21

Védések: 1 – 2

A fenti adatokból jól látszik, hogy az első félidőben a magyarok – főleg az első 20-25 percben – sokkal jobban játsszva, igencsak meglepve az íreket simán kiüthették volna a hazai válogatottat, akik a szünetig magukhoz térve már-már a kapunkat is veszélyeztették.