vb-selejtezőMagyarországÍrországSzoboszlai DominikstatisztikaSallai Roland

A számok nem hazudnak, Szoboszlaiék hősies csatát vívva vesztettek két pontot

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában. A Szoboszlai Dominik által vezetett csapat nem bírta el a nagy nyomást Sallai Roland kiállítását követően, ám így is helyzeti előnybe került a 2026-os világbajnokságra való kijutásért folytatott küzdelemben a nagy rivális írekkel szemben. A statisztikai adatok persze egyértelmű hazai fölényt mutatnak – elsősorban a második félidő alapján –, nem véletlen, hogy a számok alapján a magyar válogatott legjobbja Callum Styles és Bolla Bendegúz lett, utóbbi lábában ugyanakkor ott maradt a harmadik magyar gól.

Molnár László
2025. 09. 07. 7:54
Szoboszlai jól játsszva a válogtott vezére volt, ám begyűjtött egy teljesen felesleges sárga lapot
A magyar válogatott két góllal is vezetett Írország ellen, mégis döntetlen lett a vb-selejtező eredménye (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy biztos, az előzetes várakozásokat alaposan felülmúlva már a 15. percben úgy tűnhetett, hogy a magyar válogatott sima győzelmet arat Dublinban, az írek elleni világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominikék ugyanis parádés játékkal kétgólos előnyre tettek szert, és a szünetig hátralévő időszakban okosan játszva meg is tartották a 2-0-s magyar vezetést. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson – a gól előtti pillanatok igencsak hasonlítottak a 2024-es Eb-n a németek ellen kapott első gól előtti jelenetekre, így ezt érdemes lenne a szakmai stábnak kielemeznie –, ráadásul a magyar csapat Sallai törlesztésért kapott piros lapja miatt emberhátrányba is került. Ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.

Szoboszlai egy gólpasszt is jegyzett az írek elleni meccsen, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy Sallai kiállítását követően ne egyenlítsenek ki az írek
Szoboszlai egy gólpasszt is jegyzett az írek elleni meccsen, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy Sallai kiállítását követően ne egyenlítsenek ki az írek (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A Szoboszlai vezette válogatott az első félidőben kiüthette volna az íreket

Igencsak elgondolkodtató lehet az a tény, hogy kétgólos magyar vezetésnél miért nem arra ment rá a magyar válogatott, hogy a láthatóan megzavarodott, a statikusan, kevés mozgással és fantázia nélkül futballozó íreket próbálja meg még nagyobb nyomás alatt tartva kiütni Marco Rossi csapata. 

Ehelyett támadásban már semmilyen kockázatot nem vállalt a magyar csapat, de azért akadt egy-két ígéretes kontrája, még ha a befejezésig nem is jutottak el az akciók. 

Egyszerűen hagytuk magukhoz térni az íreket, akik ugyan sokáig nem tudták átjátszani a vendégvédelmet, és Dibusznak egyetlen komoly védeni valója volt a szünetig, arra is 45 percet kellett várni.

A mérkőzés statisztikája az első félidőben

  • Labdabirtoklás: 61% (Írország) – 39% (Magyarország) – holott a meccs első 25 percében volt olyan időszak, hogy 80%-ban Szoboszlaiéknál volt a labda
  • Összes lövés: 7 – 5
  • Kaput eltalált lövés: 2 – 3
  • Tizenhatoson belüli lövések: 5 – 4
  • Szöglet: 0 – 1
  • Sikeres passzok: 83% (289-ből 240) – 76% (184-ből 139)
  • Ellenfél kapuja előtti labdaérintések: 8 – 5
  • Sikeres beívelések: 43% (7-ből 3) – 60% (5-ből 3)
  • Megnyert párharcok: 21 – 21
  • Védések: 1 – 2

A fenti adatokból jól látszik, hogy az első félidőben a magyarok – főleg az első 20-25 percben – sokkal jobban játsszva, igencsak meglepve az íreket simán kiüthették volna a hazai válogatottat, akik a szünetig magukhoz térve már-már a kapunkat is veszélyeztették.

Sallai kiállítása döntőnek bizonyult, bár Bolla lábában ott volt a harmadik gólunk

Amilyen jól indult az első játékrész, legalább annyira rosszul kezdődött a második, mivel az írek szinte azonnal szépítettek, ráadásul néhány perccel később Sallait egy rendkívül buta, a mezőnyben szándékosan elkövetett durva szabálytalanságért kiállította a játékvezető. És itt álljunk meg egy szóra! A magyar válogatott játékosai és Marco Rossi is felrótta a német játékvezetőnek, hogy Ferguson találatát szabálytalanság előzte meg. 

Ha felelevenítjük a 2024-es Európa-bajnokságot, sem a németek elleni sorsdöntő csoportmeccsen látott hasonló jelenet után – ott Willi Orbánt, itt Varga Barnabást takarították el finoman kifejezve határozott mozdulatokkal –, sem pedig Dublinban nem ítéltek szabadrúgást kifelé. 

Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy Európában, sőt a világban sok helyen a játékvezetők másként értékelik a test test elleni csatát még a büntetőterületen belül is, mint teszik azt itthon a bírók. Érdemes lenne erre immár felkészülni.

Aztán ott van Sallai kiállítása, amely a hazaiak első találatát, alig három perccel később következett be. A magyarok második gólját fejelő játékos egy ellene elkövetett, de 

a bíró által be nem fújt egyértelmű szabálytalanságot követően vesztette el a fejét, csúnyán szabálytalankodott, törlesztett O’Shea ellen, amiért a játékvezető egyből piros lapot mutatott fel. Noha mindenkinek igaza van abban, hogy Sallai ellen előtte szabálytalanságot követtek el, ám utána amit tett, azt a világ minden pályáján kiállításnak kell követnie. 

És ez a piros lap döntően befolyásolta a meccset, sőt, a selejtezők folytatását is, hiszen az alapembernek számító Sallai Roland nem játszhat a keddi, Portugália elleni világbajnoki selejtezőn. Ráadásul ott vannak még a sárga lapok, amelyeknek egy részét teljesen feleslegesen szedte össze a Rossi-csapat. Még talán Szalai Attila és Varga Barnabás szabálytalankodása érthető volt a kapu előtt, ám Szoboszlai Dominik (az őt leszerelő ellenfelet visszahúzta az írek térfelén), Dibusz Dénes (időhúzás) és Tóth Barna (nem engedett elvégezni egy ír szabadrúgást a hazaiak térfelén) sárga lapjai megúszhatóak lettek volna. Ez azért is jelent problémát, mert kettő sárga lap után az adott játékosnak ki kell hagynia a következő találkozót.

Szoboszlai jól játsszva a válogtott vezére volt, ám begyűjtött egy teljesen felesleges sárga lapot
Szoboszlai jól játszva a válogatott vezére volt, ám begyűjtött egy teljesen felesleges sárga lapot (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

A közönség és a hazai csapat is belelkesedett a szépítéstől, majd a megkapott emberelőnytől, és a hazaiak nekiestek a magyaroknak. Itt kaptuk meg az újabb esélyt arra, hogy egy újabb góllal lehűtsük a vehemens íreket, ugyanis remek kontrákat vezettek a magyarok, 

Bollának három helyzete is volt, kétszer Kelleher védett, a második lövése viszont elkerülte a kaput. 

A hatvanadik perctől elkezdtek záporozni a beadások a magyar kapu elé, ezek nem kevés veszélyt okoztak, ám Dibusz bravúrjai nélkül a hazaiak jóval előbb kiegyenlítettek volna, mint a 93. percben megszerzett találatukkal.

A mérkőzés statisztikája a második félidőben

  • Labdabirtoklás: 74% (Írország) – 26% (Magyarország)
  • Összes lövés: 16 – 4
  • Kaput eltalált lövés: 6 – 3
  • Tizenhatoson belüli lövések: 12 – 4
  • Szöglet: 4 – 0
  • Sikeres passzok: 83% (235-ből 196) – 70% (94-ből 66)
  • Ellenfél kapuja előtti labdaérintések: 40 – 6
  • Sikeres beívelések: 42% (38-ból 16) – 0% (1-ből 0)
  • Megnyert párharcok: 36 – 18
  • Védések: 3 – 4

Ha ezeket a számokat összevetjük az első félidő adataival, jól látszik, hogy Sallai kiállítása sorsfordító volt. Hosszú percekig szinte a labdával sem találkozott az utolsó 30 percben a magyar válogatott, amely hősiesen védte a kapuját. Egészen a 93. percig.

Callum Styles talán a legjobb meccsét játszotta a magyar válogatott színeiben
Callum Styles talán a legjobb meccsét játszotta a magyar válogatott színeiben (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Styles volt a csapat legjobbja

Ha a játékosok egyéni teljesítményét vesszük górcső alá, akkor igencsak szembetűnő, hogy a legjobb teljesítményt az a Callum Styles nyújtotta, aki a West Bromwich alapembereként igencsak hozzászokhatott ehhez az iramhoz és stílushoz a Championshipben, amit az írek – főleg a második félidőben – a pályán bemutattak. 

  • Styles összesen 48 alkalommal ért labdába, 32 passzából 25 sikeres volt (78%), volt egy, kaput nem találó lövése és 10 párharcot nyert meg, teljesítményére 8-as osztályzatot kapott
  • Bolla Bendegúz (7,7-es osztályzat, 4 lövés, 78%-os passzolási arány, 24 labdaérintés és 6 sikerrel megvívott párharc)
  • Kerkez Milos (7,3-as osztályzat, 91%-os passzhatékonyság, 38 labdaérintés és 7 sikerrel megvívott párharc)
  • Szoboszlai Dominik (7,3-as osztályzat, 84%-os passzhatékonyság, 62 labdaérintés, 5 sikerrel megvívott párharc)

Marco Rossi a csereként beküldött Tóth Barna és Ötvös Bence személyében két újoncot is avatott a találkozón, utóbbi debütálása sikerült jobban, ugyanis mind a 9 passza csapattársához került, 13 alkalommal ért labdához és 4 párharcot nyert meg. 

Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Prime Minister of Hungary Victor Orban and Hungarian football President Sandor Csanyi look on before the 2026 World Cup Group F qualifier football match between Republic of Ireland and Hungary, at Aviva Stadium, in Dublin, on September 6, 2025. (Photo by
Varga Barnabás góljával már a második percben vezetést szerzett a magyar válogatott az Írország elleni vb-selejtezőn
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
A magyar válogatott két góllal is vezetett Írország ellen, mégis döntetlen lett a vb-selejtező eredménye
Sallai Roland közel járt a második góljához is Írország ellen, Kelleher nagyot mentett
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
1/21 Írország-Magyarország VB selejtező

A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában, Cristiano Ronaldóék 5-0-ra verték Örményországot, az ötszörös aranylabdás világsztár a 222. válogatottmeccsén duplázott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu