Szoboszlai sportszerűtlensége és Szalai piros lapja is téma a horrorshow-t emlegető íreknél

Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival már tizenöt perc után 2-0-ra vezetett a magyar válogatott a dublini vb-selejtezőn. A második félidőben a hazaiak egy vitatható góllal szépítettek, majd Sallai piros lapja után mezőnyfölénybe kerültek, és az emberelőnyüket a 93. percben kihasználva kiegyenlítettek. Az ír sajtó jellemzően azt emelte ki, hogy a házigazda feltámadott és a második félidei teljesítményével pontot mentett. Több honlap is a két szövetségi kapitány – Heimir Hallgrímsson és Marco Rossi – egymással ellentmondó nyilatkozatait szerepelteti a címlapján, de az Irish Times például a meccs legjobbjának vélt Caoimhín Kelleher kapus produkcióját is méltatja, az Irish Independent és az Irish Examiner pedig az egyenlítő gólt szerző Adam Idahot dicséri.

Szoboszlai Dominik tavalyi tettét is felemlegette az ír sajtó a Magyarország elleni vb-selejtező után (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Horrorshow és Szalai piros lapja az ír sajtóban

Az Irish Mirror a „horrorshow" kifejezéssel illette azt a teljesítményt, amit az ír védelem a mérkőzés elején mutatott, és amelynek részben köszönhetően hamar kétgólos hátrányba került a világbajnoki selejtezőn. Pontosan ugyanezt a szót használta az angol Millwall egykori ír válogatott játékosa, Richie Sadlier is a félidei televíziós elemzésében a házigazda védekezésére – Sadlier szerint a találkozó elején nem volt méltó ellenfele az ír csapat a magyaroknak.

Az RTÉ a honlapján egy cikkünk megjelenéséig sem javított hibát is elkövetett, a tudósításában ugyanis arról írt , hogy az 53. percben nem Sallai Roland, hanem Szalai Attila kapott piros lapot a magyar válogatottból. Noha a két vezetéknév valóban hasonló, nyilvánvalóan nem mindegy, hogy a középhátvédet vagy a második gól szerzőjét állította ki a német játékvezető.

A balls.ie az ír sajtó azon lapjai közé tartozik, amely még vasárnap reggel is a múlttal foglalkozott. Egyik kiemelt helyen lévő, a mérkőzés legfújása után frissült cikkében ugyanis

arról értekezett, hogy a magyarok csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a két válogatott tavaly júniusi felkészülési találkozóján sportszerűtlenül viselkedett egy szabadrúgásnál.

A Liverpool játékosa akkor azt a pontrúgást a szombaton hiányzó Troy Parrottba bombázta, a ráadásban pedig éppen Parrott szerezte a 2-1-es ír győzelmet érő gólt – a gólöröm közben az Everton-futballista Seamus Coleman kárörvendően mutogatott Szoboszlai irányába. Azt, hogy ezt a jelenetsort miért érezte fontosnak megemlíteni az ír honlap a szombati vb-selejtező után is, nem magyarázta meg a cikkében.