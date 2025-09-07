A magyar válogatott legjobbja csipkelődéssel felelt az íreknek

Callum Styles visszatért. Az Angliában született középpályás 2022-ben, nagymamája révén mutatkozhatott be a magyar válogatott mezében, s a következő két évben állandó tagja volt a csapatnak, a 2024-es Európa-bajnokság óta viszont alig került be a keretbe, s egyszer sem kezdett. Utóbbi sorozat szombaton, Írországban, a 2-2-re végződött vb-selejtezőn szakadt meg, ahol viszont Styles volt a mezőny egyik legjobbja. Mégsem volt igazán boldog a lefújás után.

Az ír tv-nél Caoimhín Kelleher lett a magyar válogatott elleni meccs legjobbja, Callum Styles meglepődött, amikor ezt hallotta (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Jó formában érzem magam, mindent beleadok a címerért és az országért, ahogy azt mindenkitől el is várja a szövetségi kapitány. Az első félidő után úgy éreztük, hogy irányítunk, s ha így folytatjuk meglesz a győzelem. Fölényben játszottunk a kiállításig, az viszont teljesen megváltoztatta a meccset.

Ez a döntetlen így most vereségnek érződik, mindenki csalódott

– mondta a meccsről és a lefújás utáni öltözői hangulatról Styles, aki tétmeccsen először jegyzett gólpasszt a válogatottban, korábban a görögök elleni felkészülési meccsen került assziszt a neve mellé.