A magyar válogatott legjobbja csipkelődéssel felelt az íreknek

A magyar labdarúgó-válogatott az Írország elleni 2-2-es döntetlennel kezdte a vb-selejtezősorozatot. A meccs előtt talán többen elfogadták volna a döntetlent, azok után viszont, hogy negyedóra után már 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, s az írek csak a 93. percben egyenlítettek, keserű volt volt az eredmény. Callum Styles is elárulta, hogy a magyar öltözőben mindenki csalódott volt a lefújás után. Az Angliában született középpályás korai gólpasszal tért vissza több mint egy év után a magyar válogatott kezdőcsapatába, s utána sem esett vissza: Styles a mezőny egyik legjobbja volt.

Koczó Dávid
2025. 09. 07. 6:46
Callum Styles talán a legjobb meccsét játszotta a magyar válogatott színeiben, de csalódott volt az Írország elleni döntetlen után (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)
Callum Styles visszatért. Az Angliában született középpályás 2022-ben, nagymamája révén mutatkozhatott be a magyar válogatott mezében, s a következő két évben állandó tagja volt a csapatnak, a 2024-es Európa-bajnokság óta viszont alig került be a keretbe, s egyszer sem kezdett. Utóbbi sorozat szombaton, Írországban, a 2-2-re végződött vb-selejtezőn szakadt meg, ahol viszont Styles volt a mezőny egyik legjobbja. Mégsem volt igazán boldog a lefújás után.

Az ír tv-nél Caoimhín Kelleher lett a magyar válogatott elleni meccs legjobbja, Callum Styles meglepődött, amikor ezt hallotta
Az ír tv-nél Caoimhín Kelleher lett a magyar válogatott elleni meccs legjobbja, Callum Styles meglepődött, amikor ezt hallotta (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

– Jó formában érzem magam, mindent beleadok a címerért és az országért, ahogy azt mindenkitől el is várja a szövetségi kapitány. Az első félidő után úgy éreztük, hogy irányítunk, s ha így folytatjuk meglesz a győzelem. Fölényben játszottunk a kiállításig, az viszont teljesen megváltoztatta a meccset.

Ez a döntetlen így most vereségnek érződik, mindenki csalódott

– mondta a meccsről és a lefújás utáni öltözői hangulatról Styles, aki tétmeccsen először jegyzett gólpasszt a válogatottban, korábban a görögök elleni felkészülési meccsen került assziszt a neve mellé.

A magyar válogatott két góllal is vezetett Írország ellen, mégis döntetlen lett a vb-selejtező eredménye
Sallai Roland közel járt a második góljához is Írország ellen, Kelleher nagyot mentett
Írország-Magyarország VB selejtező
Írország-Magyarország VB selejtező
Styles a magyar válogatott egyik legjobbja volt

Az angol másodosztályú West Bromwich Albionban futballozó Styles szerint az írek elleni vb-selejtező jellegében nagyon hasonlított egy Championship-meccshez, bár magasabb volt a színvonal.

Styles a saját játékát szerényen nem dicsérte, pedig megtehette volna: az eredmenyek.com adatalapú osztályzatai alapján egyenesen a magyar válogatott legjobbja volt 8-as osztályzattal, s az írek közül is csupán az egyenlítés előtt beadó Ryan Manning (8,4) volt jobb nála.

Az ír tv-s közvetítésben viszont a hazai kapust, Caoimhín Kellehert látták a legjobbnak. Az információra a meglepett Styles poénnal reagált.

– Az ír tv ír játékost választott, ennyi az egész... – mondta Styles, bővebben viszont nem kívánta kommentálni a döntést.

Angliai születésű játékosként ez az odaszúrás belefért Stylestól, aki ugyanakkor elárulta: nem jelentett neki különlegességet vagy extra motivációt az angolok riválisának számító írek elleni meccs, ellenben azok után, ahogy a dublini találkozó alakult, még inkább fűti majd a győzelmi vágy, amikor az utolsó csoportfordulóban Magyarországon csap össze a két válogatott.

 

