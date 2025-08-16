Bayern MünchenStuttgartharry kaneLuis DiazManuel NeuerNémet Szuperkupa

Neuer fénykorát idézte, a Bayern München új sztárja trófeát érő góllal debütált

A VfB Stuttgart és Bayern München szállt harcba a Német labdarúgó-szuperkupáért, a trófeáról döntő meccset a kupagyőztes stuttgartiak otthonában rendeztek. Az első félidőben Harry Kane góljával szereztek vezetést a bajorok, amit végig őrizni is tudtak Maneul Neuer világklasszisának köszönhetően. A debütáló Luis Díaz szerezte a rekordbajnok második találatát, amire nagy szükség is volt, ugyanis a Stuttgart is betalált a hosszabbítás perceiben. A Bayern München 2-1-es sikerével elhódította a Német Szuperkupát.

Tóth Norbert
2025. 08. 16. 22:40
A Bayern München nyerte az idény első trófeáját Németországban.
A Bayern München 2022 után nyerte meg ismét a szuperkupát. (Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP
A Bayern München 2020 és 2022 között sorozatban három alkalommal hódította el a Német Szuperkupát, amely immár Franz Beckenbauer nevét viseli. A bajorok sorozatát 2023-ban a Lipcse szakította meg, majd tavaly nem is volt a finálé résztvevője a Bayern, ugyanis a 2023/24-es idényben a Bayer Leverkusen lett a bajnok, a Stuttgart pedig a kupagyőztes.

Megérdemelten nyert a Bayern München.
Második serlegét szerezte a Bayern München Vincent Kompany irányításával. (Fotó: DPA/TOM WELLER)

 

Harry Kane ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta

Intenzív letámadással és mezőnyfölénnyel kezdte a finálét a Bayern München. Ennek ellenére az első tizenöt percben csak kisebb helyzetek adódtak a bajorok előtt. A legnagyobb veszélyt Gnabry 18 méterről eleresztett lövése jelentette a stuttgarti kapura, mindössze centiket tévesztett a német.

A 18. percben szerezte meg a vezetést a bajnoki címvédő: Harry Kane csapott le a Stuttgart védőjének rossz labdakezelésére, az angol estében tudta ellőni a labdát, ami tűpontosan kötött ki a jobb alsó sarokban (0-1). A támadó ott folytatta a gólgyártást, ahol az előző idényben abbahagyta.

Négy perccel később Undav révén kaput találtak már a hazaiak is, de a lövést könnyűszerrel fogta Neuer. A veterán német hálóőr két perc múlva ismét akcióban volt, a kapura törő Vagnoman lövésébe vetette bele magát, majd Woltemade ajtók-ablak ziccerénél hárította nagy bravúrral.

A folytatásban mindkét oldalon adódtak kisebb helyzetek, de érezhető volt a találkozón, hogy az idény első tétmeccsét vívják. Érthető módon mind iramban, mind tudásban szintjük alatt játszottak a felek.

Harry Kane vitte hátán a Bayern Müchent az első félidőben.
Harry Kane már az idény első meccsén is remek formát mutatott. (Fotó: DPA/BERND WEISSBROD)

 

A Bayern München nyerte az idény első trófeáját

A második félidő hatodik percében igazi tűzijáték volt a stuttgarti kapu előtt: előbb Gnabry, majd Olise lőtt, de mindent blokkolni tudtak a védők. Egészen a 63. percig kellett várni a szünet utáni első komoly helyzetre: Olise pazar labdát tálalt Kane elé, aki az ötös sarkáról lőni is tudott, de Bredlow nagy bravúrral tudta kirúgni a labdát szögletre. Érdekesség, hogy ekkor végezhették el a találkozó első sarokrúgását. 

A 75. percben rengetegen felugorhattak a székeikből: Neuer fénykorát idézve, óriási bravúrral tornázta a léc fölé Karazot lövését, ami ráadásul jelentősen irányt is változtatott a blokkolni igyekvő Upamecanón.

Ahogy lenni szokott a futballban: ha egy nagy helyzet kimarad az egyik oldalt, akkor érkezik a gól a másikon. A 78. percben Gnabry tanári módon adott be, labdája teljesen üresen találta meg a védők közül kibújó Luis Díazt, aki a hálóba bólintott. A Liverpooltól érkezett kolumbiai első meccsén betalált a Bayern München mezében (0-2).

A 93. percben egy begyakorolt bedobás-kombináció végén tudott zavart kelteni és szépíteni a Stuttgart. A tizenegyespont környékére szálló labdát Andres csúsztatta meg, Leweling pedig a hálóba fejelt (1-2). Ez azonban nem volt már elég semmire a sváboknak.

A Bayern München nyerte a Német Szuperkupát.

 

