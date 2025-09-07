Gyakran gurul el a gyógyszerük Sallaiéknak? Itt a válasz!

Rendkívüli

Felnőttpályafutása első azonnali piros lapját kapta meg a magyar szélső. Sallai Rolandot törlesztésért állította ki a 2-2-re végződött ír–magyar labdarúgó világbajnoki selejtezőt furcsa felfogásban vezető német bíró, Harm Osmers. A magyar futballista meggondolatlan cselekedete után megnéztük a statisztikáit, több mint 350 tétmeccsen eddig egyszer küldték le a pályáról – a második sárga lapját akkor műesésért kapta. A magyar válogatottra sem jellemző, hogy sok piros lap sújtaná. Priskin Tamás és Kerkez Milos esetét is felelevenítjük.

Hogy mi járhatott a fejében a piros lapot érő szabálytalansága előtt, nem tudjuk helyette megmondani. A magyar válogatott Sallai Roland kapott jócskán a vb-selejtezőn az írektől, akik csípték, marták, lökték, rúgták, ahol érték. Olyan is megesett, hogy egy bedobás előtt fejbe térdelte Jake O'Brian – büntetlenül.

Sallai Roland mutatói

Nem tisztünk felmenteni a magyar játékost, akit törlesztésért azonnali piros lappal kiállítottak a dublini vb-selejtezőn, amelyen emberhátrányban nem sikerült megtartani a vezetését Magyarországnak (2-2). Annyit megjegyeznénk, hogy a bíró – akinek az első számú feladata lenne – nem védte a magyar játékosok testi épségét... Ezzel együtt még a magyarok is elismerték, hogy jogos volt a kiállítás. 

Sallai Roland először járt így a nemzeti csapatban, a 61. fellépésén. Arról tehát szó sincs, hogy balhés vagy durva lenne, sőt, a számok egészen mást mutatnak. A Transfermarkt adatbázisát böngészve egyetlen eset rontja a statisztikáját, amikor leküldték a pályáról. 

Még a Palermo játékosaként 2016 októberében kapott egymás után két sárga lapot, a másodikat műesésért. Ezenkívül is mindössze négyszer kellett meccset kihagynia, mert összegyűltek a sárga lapjai. 

Több mint 350 tétmérkőzésen van túl a 28 éves szélső, akiről egyértelműen elmondható: sportszerű labdarúgó.

Kerkez és a többiek

Szoboszlai Dominik is kiemelte, hogy barátja, Sallai Roland szándékosan senkinek sem okozna sérülést. A csapatkapitány egy korábbi piros lap kapcsán is megszólalt, amikor 2023 őszén Magyarország bebiztosította a kijutását az Európa-bajnokságra a bulgáriai döntetlennel (2-2). Akkor Kerkez Milos második sárga lapot követő kiállítása miatt játszott majdnem egy félidőt emberhátrányban a csapat. 

– Elmondtuk neki három nyelven is, hogy okosan játsszon és ne csináljon hülyeséget, erre az ötvenhetedik percben piros lapot kapott – fakadt ki Szoboszlai Dominik. Egyébként sokszor nem került emberhátrányba válogatottunk a 2018 őszén kezdődött Marco Rossi-érában. 

Direkt piros lapot eddig nem kaptunk, Kerkezen kívül mindössze háromszor játszottunk második sárga lap és kiállítás után emberhátrányban. 

Nem osztott, nem szorzott, hogy a ráadás perceiben, 2019-ben Baráth Botondot a szlovákok elleni (1-2) és 2021-ben Fiola Attila a lengyelekkel szemben (3-3) leküldte a játékvezető. Kleinheisler László ugyan az 56. percre gyűjtött be két lapot Horvátországban, ám addigra már kialakult Modricék javára a 3-0-s végeredmény. 

Priskin és Pepe

Egészen 2017 szeptemberéig kell visszamennünk az időben, hogy egyből piros lapot találjunk. 

A portugálok elleni (0-1) hazai világbajnoki selejtezőn Priskin Tamást már a 30. percben, gól nélküli állásnál leparancsolta a pályáról a bíró, amiért felugrásnál könyökkel eltalálta Pepét. 

Kedden 20.45-től ismét Portugáliát fogadjuk. Az eltiltott Sallai Roland nem játszhat, és csak reménykedni tudunk, nem kerülünk ismét emberhátrányba.

 

