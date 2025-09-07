Gyakran gurul el a gyógyszerük Sallaiéknak? Itt a válasz!

Hogy mi járhatott a fejében a piros lapot érő szabálytalansága előtt, nem tudjuk helyette megmondani. A magyar válogatott Sallai Roland kapott jócskán a vb-selejtezőn az írektől, akik csípték, marták, lökték, rúgták, ahol érték. Olyan is megesett, hogy egy bedobás előtt fejbe térdelte Jake O'Brian – büntetlenül.

Itt még a második magyar gólt szerző Sallai Rolandot ünnepelték (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Sallai Roland mutatói

Nem tisztünk felmenteni a magyar játékost, akit törlesztésért azonnali piros lappal kiállítottak a dublini vb-selejtezőn, amelyen emberhátrányban nem sikerült megtartani a vezetését Magyarországnak (2-2). Annyit megjegyeznénk, hogy a bíró – akinek az első számú feladata lenne – nem védte a magyar játékosok testi épségét... Ezzel együtt még a magyarok is elismerték, hogy jogos volt a kiállítás.

Sallai Roland először járt így a nemzeti csapatban, a 61. fellépésén. Arról tehát szó sincs, hogy balhés vagy durva lenne, sőt, a számok egészen mást mutatnak. A Transfermarkt adatbázisát böngészve egyetlen eset rontja a statisztikáját, amikor leküldték a pályáról.

Még a Palermo játékosaként 2016 októberében kapott egymás után két sárga lapot, a másodikat műesésért. Ezenkívül is mindössze négyszer kellett meccset kihagynia, mert összegyűltek a sárga lapjai.

Több mint 350 tétmérkőzésen van túl a 28 éves szélső, akiről egyértelműen elmondható: sportszerű labdarúgó.

A nyújtott lábbal érkező Pepe már 2009-ben „megbarátkozott" Priskin Tamással (Fotó: MTI/Földi Imre)

Kerkez és a többiek

Szoboszlai Dominik is kiemelte, hogy barátja, Sallai Roland szándékosan senkinek sem okozna sérülést. A csapatkapitány egy korábbi piros lap kapcsán is megszólalt, amikor 2023 őszén Magyarország bebiztosította a kijutását az Európa-bajnokságra a bulgáriai döntetlennel (2-2). Akkor Kerkez Milos második sárga lapot követő kiállítása miatt játszott majdnem egy félidőt emberhátrányban a csapat.

– Elmondtuk neki három nyelven is, hogy okosan játsszon és ne csináljon hülyeséget, erre az ötvenhetedik percben piros lapot kapott – fakadt ki Szoboszlai Dominik. Egyébként sokszor nem került emberhátrányba válogatottunk a 2018 őszén kezdődött Marco Rossi-érában.

Direkt piros lapot eddig nem kaptunk, Kerkezen kívül mindössze háromszor játszottunk második sárga lap és kiállítás után emberhátrányban.

Nem osztott, nem szorzott, hogy a ráadás perceiben, 2019-ben Baráth Botondot a szlovákok elleni (1-2) és 2021-ben Fiola Attila a lengyelekkel szemben (3-3) leküldte a játékvezető. Kleinheisler László ugyan az 56. percre gyűjtött be két lapot Horvátországban, ám addigra már kialakult Modricék javára a 3-0-s végeredmény.