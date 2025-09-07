Kíméletlenül őszinte volt Sallai Roland az írek elleni kiállítása után

Az 52. percben a nyakánál fogva rántották vissza Sallai Rolandot, s mivel ezt a német játékvezető nem fújta le, a feldühödött támadó az ellenfélen állt bosszút, akinek durván odalépett. Ezt a megmozdulást már piros lappal jutalmazta Harm Osmers, így a Galatasaray légiósa mehetett az öltözőbe.

Sallai Roland piros lapja után tíz emberre fogyatkozott a magyar válogatott (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

Sajnálom a szabálytalanságot, és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak!

– írta Sallai a hivatalos Instagram-oldalán a mérkőzés másnapján.

Sallai Rolandot másodszor állították ki

A magyar futballista felnőttpályafutása első azonnali piros lapját kapta, de korábban is csak egyszer állították ki, még a Palermo játékosaként 2016 októberében.