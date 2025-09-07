Rendkívüli

Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

Kíméletlenül őszinte volt Sallai Roland az írek elleni kiállítása után

Az első félidőben gólt szerzett, a másodikban viszont kiállították Sallai Rolandot az írek ellen 2-2-re végződött világbajnoki selejtezőn. Sallai Roland a mérkőzés másnapján a közösségi médiában reagált a történtekre, kiemelve, hogy sajnálja a piros lapot érő szabálytalanságot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 19:57
A kiállítás megváltoztatta a mérkőzés addigi képét Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az 52. percben a nyakánál fogva rántották vissza Sallai Rolandot, s mivel ezt a német játékvezető nem fújta le, a feldühödött támadó az ellenfélen állt bosszút, akinek durván odalépett. Ezt a megmozdulást már piros lappal jutalmazta Harm Osmers, így a Galatasaray légiósa mehetett az öltözőbe.

Sallai Roland piros lapja után tíz emberre fogyatkozott a magyar válogatott (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

Sajnálom a szabálytalanságot, és nagyon büszke vagyok a csapatra, amiért a hibám után oroszlánként harcoltak!

– írta Sallai a hivatalos Instagram-oldalán a mérkőzés másnapján.

Sallai Rolandot másodszor állították ki

A magyar futballista felnőttpályafutása első azonnali piros lapját kapta, de korábban is csak egyszer állították ki, még a Palermo játékosaként 2016 októberében.

 

