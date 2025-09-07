Sallai és Schäfer után újabb kulcsembereit veszítheti el a magyar válogatott

Szombaton az F csoportban is megkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezője. Az írek elleni rangadón a magyar válogatott a szünetben 2-0-ra vezetett, ám az 53. percben Sallai Rolandot kiállították, a tíz emberrel maradt együttes pedig bár hősiesen küzdött, nem tudta kivédekezni a hátralévő időt, és 2-2-re végzett. A piros lap mellett ötször villant a sárga kártya. Minden csapatrész „besárgult” , Dibusz Dénes, Szalai Attila, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Tóth Barna is figyelmeztetést kapott a német játékvezetőtől, Harm Osmerstől.
Dibuszt, Szalait, Szoboszlait, Vargát és Tóthot is elveszítheti a magyar válogatott
A folytatásra nézve mindez egyrészről azt jelenti, hogy Sallai Roland nem játszhat kedden, Portugália ellen (később derül ki, hogy „csak” egymeccses lesz-e az eltiltása), másrészt viszont több óvatosságot is megkövetel majd a nemzeti tizenegy kulcsembereitől. A következő meccsel együtt még öt találkozó vár a kvalifikációs csoportban a gárdára, és ha a fentebb említett játékosok a sorozatban bármikor kapnak még egy sárgát, a szabályok értelmében automatikusan ki kell hagyniuk a következő meccset. A címeres mezben Dublinban debütált Tóth Barnát leszámítva rutinos, meghatározó csapattagokról van szó, kiválásuk – akárcsak Sallaié – fejtörést okozhat Marco Rossinak.