Sallai és Schäfer után újabb kulcsembereit veszítheti el a magyar válogatott

Dibusz Dénes több fontos és látványos védéssel segítette a csapatot szombaton, a sárgát időhúzásért kapta a 60. percben, vagyis nem sokkal a kiállítás után. Kétségtelenül elkerülhető lett volna a lap, de abban a helyzetben muszáj volt kicsit lassítani a játékot és „lopni” a másodperceket.

Dibusz 45. válogatottbeli fellépése volt a szombati, amelyen mindössze negyedszer kapott sárga lapot.

Az FTC kapuvédője egyébként csalódottan nyilatkozott az összecsapás után, úgy érezte, nagy lehetőséget szalasztott el a csapat.

Dibusz Dénes több fontos védéssel jelentkezett, de egy büntetőlapot is elkönyvelhetett Írországban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Szalai Attila még a piros előtt buktatta ellenfelét, ennek „jutalma” lett a lap. A hátvéd 48. válogatott fellépésén a 10. sárgáját könyvelhette el. Védőként nincs könnyű helyzetben, posztjából adódóan viszonylag könnyen összegyűjtheti az egymeccses eltiltással járó második figyelmeztetést is. Dublinban a feszültté vált hajrában nem is járt olyan messze tőle.