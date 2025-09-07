Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

magyar válogatottVarga BarnabásDibusz Dénesvb-selejtezőSzalai AttilaSzoboszlai Dominik

Sallai és Schäfer után újabb kulcsembereit veszítheti el a magyar válogatott

Kilencszer mutatott fel büntetőlapot az ír–magyar játékvezetője. A szombat esti labdarúgó vb-selejtezőn ebből a magyar válogatott öt sárga és egy piros lapot kapott. Mivel többségében kulcsjátékosokról van szó, máris nehéz helyzetbe került a folytatást illetően Marco Rossi szövetségi kapitány csapata.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 12:12
Varga Barnabás is egyike azon játékosoknak, akiknek kiválása esetén nehéz helyzetbe kerülne a magyar válogatott (Fotó: Europress/AFP/Paul Faith)
Szombaton az F csoportban is megkezdődött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezője. Az írek elleni rangadón a magyar válogatott a szünetben 2-0-ra vezetett, ám az 53. percben Sallai Rolandot kiállították, a tíz emberrel maradt együttes pedig bár hősiesen küzdött, nem tudta kivédekezni a hátralévő időt, és 2-2-re végzett. A piros lap mellett ötször villant a sárga kártya. Minden csapatrész „besárgult” , Dibusz Dénes, Szalai Attila, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Tóth Barna is figyelmeztetést kapott a német játékvezetőtől, Harm Osmerstől.

Szombat este Szoboszlai Dominik kapta az első sárga lapot a magyar válogatott tagjai közül
Szombat este Szoboszlai Dominik kapta az első sárga lapot a magyar válogatott tagjai közül (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Dibuszt, Szalait, Szoboszlait, Vargát és Tóthot is elveszítheti a magyar válogatott

A folytatásra nézve mindez egyrészről azt jelenti, hogy Sallai Roland nem játszhat kedden, Portugália ellen (később derül ki, hogy „csak” egymeccses lesz-e az eltiltása), másrészt viszont több óvatosságot is megkövetel majd a nemzeti tizenegy kulcsembereitől. A következő meccsel együtt még öt találkozó vár a kvalifikációs csoportban a gárdára, és ha a fentebb említett játékosok a sorozatban bármikor kapnak még egy sárgát, a szabályok értelmében automatikusan ki kell hagyniuk a következő meccset. A címeres mezben Dublinban debütált Tóth Barnát leszámítva rutinos, meghatározó csapattagokról van szó, kiválásuk – akárcsak Sallaié – fejtörést okozhat Marco Rossinak.

Dibusz Dénes több fontos és látványos védéssel segítette a csapatot szombaton, a sárgát időhúzásért kapta a 60. percben, vagyis nem sokkal a kiállítás után. Kétségtelenül elkerülhető lett volna a lap, de abban a helyzetben muszáj volt kicsit lassítani a játékot és „lopni” a másodperceket. 

Dibusz 45. válogatottbeli fellépése volt a szombati, amelyen mindössze negyedszer kapott sárga lapot. 

Az FTC kapuvédője egyébként csalódottan nyilatkozott az összecsapás után, úgy érezte, nagy lehetőséget szalasztott el a csapat.

Dibusz Dénes több fontos védéssel jelentkezett, de egy büntetőlapot is elkönyvelhetett Írországban
Dibusz Dénes több fontos védéssel jelentkezett, de egy büntetőlapot is elkönyvelhetett Írországban (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Szalai Attila még a piros előtt buktatta ellenfelét, ennek „jutalma” lett a lap. A hátvéd 48. válogatott fellépésén a 10. sárgáját könyvelhette el. Védőként nincs könnyű helyzetben, posztjából adódóan viszonylag könnyen összegyűjtheti az egymeccses eltiltással járó második figyelmeztetést is. Dublinban a feszültté vált hajrában nem is járt olyan messze tőle.

Szoboszlai Dominik 56. alkalommal játszott a magyar válogatottban, és ugyancsak a 10. sárga lapját kapta. Még az első játékrészben, félórányi játék után kapott sárgát, miután egy labdavesztést követően lerántotta riválisát. Írországban a legtöbb passza pontos volt, szögletből gólpasszt adott, a védekezésből is kivette a részét. 

Mivel a válogatott csapatkapitányáról, egyben nemzetközileg leg(el)ismertebb tagjáról van szó, különösen érzékeny veszteség lenne, ha eltiltanák. Valószínűleg valamennyi ellenfél edzője fellélegezne, ha ez bekövetkezne.

Varga Barnabás kiválása sem jönne jókor. A csatár a Ferencvárosban és a válogatottban is gólerős (Dublinban az övé volt az első magyar találat), emellett el kell ismerni: pótlása a mai játékoskeretet figyelembe véve jóformán lehetetlen. Varga 24 meccsen 6 sárgánál tart, Írországban lerántásért büntették – neki is nagyon oda kell figyelnie a jövőben, hogy elkerülje a következőt.

 

