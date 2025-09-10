Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Válogatottunk bekapott gólja így még fájóbb, van, aki lopásról beszél + videó

A labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának D csoportjában Franciaország kedden hazai pályán 2-1-re legyőzte Izlandot, és a vendégek nagyon dühösek, hogy nem 2-2 lett a végeredmény. A 88. percben egyenlítettek, a videózás után azonban ezt a gólt szabálytalanság matt érvénytelenítették. Hasonló volt a helyzet, mint szombaton az Írország–Magyarország találkozón (2-2), ám amíg Dublinban a játékvezető az írek szépítő góljánál szemet hunyt a nyilvánvaló szabálytalanság felett, a francia fővárosban nem tette meg az izlandi mezhúzás miatt.

2025. 09. 10. 10:30
Andri Gudjohnsen második gólját nem adták meg Párizsban (Fotó: AFP/Franck Fife)
Kedden este a Franciaország–Izland találkozón a 21. percben a vendégek szereztek vezetést Andri Gudjohnsen góljával, a házigazda a 45. percben Kylian Mbappé büntetőjével egyenlített, fordulás után pedig a 62. percben Bradley Barcola is bevette az izlandiak kapuját. S ugyan a 68. percben Aurélien Tchouaméni piros lapot kapott, a franciák 2-1-re meg is nyerték a meccset. Andri Gudjohnsen ugyanis hiába talált be a 88. percben is, ezt a gólt videózás után visszavonták az Ibrahima Konaté ellen elkövetett szabálytalansága miatt. António Nobre portugál játékvezető visszanézte a jelenetet, és szabadrúgást ítélt kifelé.

Andri Gudjohnsen kicsit visszahúzta Ibrahima Konatét, nem is adták meg az Izlandi második gólját
Andri Gudjohnsen kicsit visszahúzta Ibrahima Konatét, ezért nem adták meg Izland második gólját

Izland szövetségi kapitánya szerint csak enyhe szabálytalanság történt

Andri Gudjohnsen nagyon kiakadt a döntés miatt, a találkozó után úgy fogalmazott, hogy egy pontot elloptak tőlük.

Amikor betaláltam, meg sem fordult a fejemben, hogy ezt a  gólt elveszik tőlem, nem értem a döntést. A futball olyan játék, amelyben a támadók és a védők folyamatosan gyötrik egymást. Azt hiszem, nem is nézem vissza ezt a jelenetet, mert akkor még mérgesebb leszek!

– tette hozzá a lefújás után Andri Gudjohnsen, aki a Barcelonával BL-győztes Eidur Gudjohnsen fia, és akinek testvére, Daníel is a csatársorban kezdett Franciaország ellen.

A jelenet videón:

Izland gólját Franciaország ellen a VAR 89' érvénytelenítette, u
A sajtótájékoztatón Arnar Gunnlaugsson szövetségi kapitány nem feszítette keresztre a játékvezetőt.

– Azt hiszem, valóban történt egy kisebb szabálytalanság, a csatárom picit meghúzta Ibrahima Konaté mezét. Azonban meg kellett mondanom a játékvezetőnek, hogy ez egy enyhe szabálytalanság volt, és Konaté nehézsúlyú Gudjohnsenhez képest. Persze, ha ráközelítesz és lassított felvételben nézed a képet, mindig találsz valamit… – mondta az izlandi szakvezető.

Varga Barnabás esete az írekkel és Harm Osmers játékvezetővel

Még szombaton Dublinban 2-0-s vezetésünk után az írek úgy szépítettek, hogy a 49. percben egy kapu előtti tülekedésben könyökkel odavágtak Varga Barnabásnak, de Harm Osmers német játékvezető és a VAR sem gondolta úgy, hogy ez szabálytalan volt. A lefújás után Marco Rossi szövetségi kapitány és játékosaink is hangot adtak a felháborodásuknak a történtek miatt. 

– Írország első gólját szabálytalanság előzte meg, egyértelműen lekönyökölték Varga Barnabást. Collins olyat odasózott neki, hogy nem is tudott felkelni a földről, így felugrani sem. Ugye, önök is látták, és nem gondolják azt, hogy butaságokat beszélek?!” – idézte a Mandiner a lefújást követően Marco Rossit.

A Spori Facebook-oldal kigyűjtötte Harm Osmers hibáit: a német játékvezetőnek több, mérkőzést befolyásoló ítélete volt: 

 

A párizsi történések után még fájóbb számunkra az az ír gól. Válogatottunk kedden a Puskás Arénában 3-2-re kikapott a portugáloktól, és egy pontjával az F csoport harmadik helyén áll.

 

