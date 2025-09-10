Válogatottunk bekapott gólja így még fájóbb, van, aki lopásról beszél + videó

Kedden este a Franciaország–Izland találkozón a 21. percben a vendégek szereztek vezetést Andri Gudjohnsen góljával, a házigazda a 45. percben Kylian Mbappé büntetőjével egyenlített, fordulás után pedig a 62. percben Bradley Barcola is bevette az izlandiak kapuját. S ugyan a 68. percben Aurélien Tchouaméni piros lapot kapott, a franciák 2-1-re meg is nyerték a meccset. Andri Gudjohnsen ugyanis hiába talált be a 88. percben is, ezt a gólt videózás után visszavonták az Ibrahima Konaté ellen elkövetett szabálytalansága miatt. António Nobre portugál játékvezető visszanézte a jelenetet, és szabadrúgást ítélt kifelé.

Andri Gudjohnsen kicsit visszahúzta Ibrahima Konatét, ezért nem adták meg Izland második gólját

Izland szövetségi kapitánya szerint csak enyhe szabálytalanság történt

Andri Gudjohnsen nagyon kiakadt a döntés miatt, a találkozó után úgy fogalmazott, hogy egy pontot elloptak tőlük.

Amikor betaláltam, meg sem fordult a fejemben, hogy ezt a gólt elveszik tőlem, nem értem a döntést. A futball olyan játék, amelyben a támadók és a védők folyamatosan gyötrik egymást. Azt hiszem, nem is nézem vissza ezt a jelenetet, mert akkor még mérgesebb leszek!

– tette hozzá a lefújás után Andri Gudjohnsen, aki a Barcelonával BL-győztes Eidur Gudjohnsen fia, és akinek testvére, Daníel is a csatársorban kezdett Franciaország ellen.

A jelenet videón:

A sajtótájékoztatón Arnar Gunnlaugsson szövetségi kapitány nem feszítette keresztre a játékvezetőt.

– Azt hiszem, valóban történt egy kisebb szabálytalanság, a csatárom picit meghúzta Ibrahima Konaté mezét. Azonban meg kellett mondanom a játékvezetőnek, hogy ez egy enyhe szabálytalanság volt, és Konaté nehézsúlyú Gudjohnsenhez képest. Persze, ha ráközelítesz és lassított felvételben nézed a képet, mindig találsz valamit… – mondta az izlandi szakvezető.

Varga Barnabás esete az írekkel és Harm Osmers játékvezetővel

Még szombaton Dublinban 2-0-s vezetésünk után az írek úgy szépítettek, hogy a 49. percben egy kapu előtti tülekedésben könyökkel odavágtak Varga Barnabásnak, de Harm Osmers német játékvezető és a VAR sem gondolta úgy, hogy ez szabálytalan volt. A lefújás után Marco Rossi szövetségi kapitány és játékosaink is hangot adtak a felháborodásuknak a történtek miatt.